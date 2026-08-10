66 éves lett a szexi spanyol sármőr: felismernéd Antonio Banderast első szerepében?

1966. augusztus 10-én a spanyolországi Málaga lakossága talán nem is sejtette, hogy Pablo Picasso után ismét egy korszakos zsenivel áldotta meg a világot a város. Ekkor született ugyanis Antonio Banderas, aki ízig-vérig színész, és máig szívesen elvállal szinte bármit, ami megmozgatja a fantáziáját. Ezért láthatja őt a közönség akár hollywoodi blockbusterekben, de gyakorta feltűnik poros művészmozik legkisebb vetítőtermeinek vásznain is. Antonio Banderas amellett, hogy zseniális színművész, egykor minden hölgy álma volt, de igazából fölösleges a múlt használata, hiszen a 66 éves sármőr még mindig bárkit képes lenne egy röpke tekintettel levenni a lábáról. Születésnapja alkalmából azzal kedveskednénk rajongóinak, hogy összegyűjtöttük legemlékezetesebb alakításait!

Antonio Banderas Zorroként lovagolta be magát sokak szívébe, ahol mai napig tanyázik a 66 éves színészóriás (Fotó: Amblin Entertainment/Entertainment Pictures)

Egy generáció kedvenc maszkos igazságosztója

Mielőtt még mindenki Vasemberért, Amerika Kapitányért vagy az idén új filmmel jelentkező Pókemberért rajongott volna, ott volt nekünk egy olyan igazságosztó, aki még a régi iskolát képviselte. Ő volt Zorro, akit Antonio Banderas először az 1998-as Zorro álarcában, majd hét évvel később a Zorro legendájában is eljátszhatott. Az álarcos jótevő sztoriját persze nem csak Banderas szórakoztató, egyszerre hősies és komikummal enyhén fűszerezett játéka miatt imádta a publikum, hiszen Anthony Hopkins és Catherine Zeta-Jones is kivették részüket a sikerből. A Zorro-rajongók pedig örülhetnek, hiszen kedvencük több mint húsz év után hamarosan visszatérhet.