66 éves lett a szexi spanyol sármőr: felismernéd Antonio Banderast első szerepében?

1966. augusztus 10-én a spanyolországi Málaga lakossága talán nem is sejtette, hogy Pablo Picasso után ismét egy korszakos zsenivel áldotta meg a világot a város. Ekkor született ugyanis Antonio Banderas, aki ízig-vérig színész, és máig szívesen elvállal szinte bármit, ami megmozgatja a fantáziáját. Ezért láthatja őt a közönség akár hollywoodi blockbusterekben, de gyakorta feltűnik poros művészmozik legkisebb vetítőtermeinek vásznain is. Antonio Banderas amellett, hogy zseniális színművész, egykor minden hölgy álma volt, de igazából fölösleges a múlt használata, hiszen a 66 éves sármőr még mindig bárkit képes lenne egy röpke tekintettel levenni a lábáról. Születésnapja alkalmából azzal kedveskednénk rajongóinak, hogy összegyűjtöttük legemlékezetesebb alakításait!
Egy generáció kedvenc maszkos igazságosztója
Mielőtt még mindenki Vasemberért, Amerika Kapitányért vagy az idén új filmmel jelentkező Pókemberért rajongott volna, ott volt nekünk egy olyan igazságosztó, aki még a régi iskolát képviselte. Ő volt Zorro, akit Antonio Banderas először az 1998-as Zorro álarcában, majd hét évvel később a Zorro legendájában is eljátszhatott. Az álarcos jótevő sztoriját persze nem csak Banderas szórakoztató, egyszerre hősies és komikummal enyhén fűszerezett játéka miatt imádta a publikum, hiszen Anthony Hopkins és Catherine Zeta-Jones is kivették részüket a sikerből. A Zorro-rajongók pedig örülhetnek, hiszen kedvencük több mint húsz év után hamarosan visszatérhet.
Zorro bundában
A lista következő darabja kissé kakukktojás, hiszen fizikailag nem látható benne a sármőr, de ha Antonio Banderas-filmekről van szó, Csizmás Kandúr karaktere kihagyhatatlan. A Shrek 2-ben debütáló figura eleinte a címszereplő ogre ellenlábasa volt, hogy aztán hűséges társa legyen. Banderas kalapos kardforgatóját annyira megkedvelte a közönség, hogy még külön spinoff-szériát is kapott.
A férfi, aki hadsereget rejtett el a gitártokjában
„Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor” – aligha van ember a Földön, aki Desperado főcímdalának ezt a két sorát ne próbálta volna meg elénekelni, akár tud spanyolul, akár nem. Robert Rodriguez filmjében Antonio Banderas és Salma Hayek között olyan magas szintű kémia volt, amit legutóbb maximum a gimnáziumi tankönyvben láthattunk. Klasszikus bosszúsztori piszkosul jó alakításokkal, látványos akciókkal, no meg a korábban is említett zenékkel.
A bosszú szikés angyala
Antonio Banderas populárisabb szerepeit hátrahagyva, a 66 esztendős szívtipró egyik legsötétebb moziját tárjuk most fel. A 2011-es A bőr, amelyben élek című film nem egy egyszerű dráma, sokkal inkább egy kegyetlen pszichothriller, de a csattanót semmi pénzért nem akarjuk lelőni. Pedro Almodóvar alkotásában Banderas egy őrület határán táncoló, embereken kísérletező plasztikai sebészt alakít, aki mindent és mindenkit elveszített. Azt pedig jól tudjuk: nincs veszélyesebb egy olyan embernél, akinek nincs veszítenivalója.
Evita legnagyobb kritikusa
Noha Alan Parker ikonikus életrajzi drámájára joggal Madonna miatt emlékezhet elsősorban a közönség, Antonio Banderasnak mégis sikerült elcsennie a reflektorfényt. Születésnaposunk Che szerepében mesterien ötvözte a szenvedélyt, a szerelmet, a cinizmust és a kritikus attitűdöt a főhősnővel szemben, és megmutatta a világ közönségének, nemcsak macsó tud lenni, hanem komoly szerepekben is lehet rá számítani. Banderas egyébként annyira szerette ezt a szerepét, hogy évekkel később az Evita színpadi változatában ismét eljátszotta.
Antonio Banderas hazatérése
Noha az elmúlt évtizedekben Antonio Banderas Hollywoodot is leigázta, előszeretettel tért haza időnként, hogy Spanyolországban is valami felejthetetlent alakítson. Az egyik ilyen hazatérését pedig karrierje csúcsának tartják a fanatikusok és a kritikusok is. Ez pedig nem volt más mint a 2019-es Fájdalom és dicsőség, melyet szintúgy régi barátja, Pedro Almodóvar dirigált. A film egy idős rendezőről szól, aki élete végén visszatekint a maga mögött hagyott évekre, felidézve múltbéli hányattatásait, traumáit, boldogságát és sikereit. Antonio Banderas élete alakítását nyújtja!
66 évet nehéz pár képben összefoglalni, de mi mégis megpróbálkozunk vele. Antonio Banderast élete során megannyi szerepben láthattunk, de a vásznon kívül is akadtak emlékezetes pillanatai. Te például felismernéd a fiatal nőcsábászt? Galériánkból kiderítheted: