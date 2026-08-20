Államalapítás a filmvásznon: ezeket nézd augusztus 20-án!

Azt gondolnánk, hogy az államalapítás egy olyan fontos történelmi esemény, amely már milliószor megihlette múzsaként a moziművészeket. Azonban ez sajnos közel sincs így, de ez még nem jelenti azt, hogy a témával direkt vagy érintőlegesen ne foglalkozott volna egy film sem idáig. Augusztus 20-a apropóján cikkünkben összegyűjtöttük azokat a hol komoly hangvételű, vagy éppen komikus, zenékkel vagy akár botrányokkal tarkított alkotásokat, melyeket kár lenne pont ma kihagyni!
Filmek, amikkel érdemes hangolni az augusztus 20-i tűzijátékra
Magyar vándor
Akit érdekel a történelem, de mégis valami könnyebben fogyasztható darabra vágyik, annak nyugodt szívvel ajánljuk Herendi Gábor 2004-es zenés vígjátékát. A Magyar vándor a hét magyar vezér szemszögéből meséli el több mint ezer év magyar történelmét, így nem is lehetne jobb választás az államalapítás ünnepére. Az ikonikus betétdalok persze mind csak kiváló asszisztok a remek színészi alakításoknak, amivel a magyar színészszakma krémje, Gesztesi Károly, Szervét Tibor vagy épp Szabó Győző szolgál.
Honfoglalás
Koltay Gábor a honfoglalás ezredik évfordulójára készített monumentalitásra törekvő alkotása máig a magyar filmgyártás egyik legvitatottabb darabja. A film még a spagettiwesternek koronázatlan királyát is képes volt megszerezni Árpád vezér szerepére, de Franco Nero mellett olyan magyar színészlegendák bukkantak fel történelmünk talán legfontosabb eseményéről szóló moziban, mint Sinkovits Imre vagy Koncz Gábor. Augusztus 20-a nem is rossz alkalom leemelni a polcról a Honfoglalást, és megvitatni valakivel, miért is ez az egyik legmegosztóbb eleme a honi filmművészetnek.
Sacra Corona – A Szent Korona legendája
Az augusztus 20-i programok közül az egyik legnépszerűbb máig az, amikor családok mennek el a parlamentbe, hogy megtekintsék hazánk legbecsesebb értékét, a Szent Koronát. Bármily meglepő, ennek a nemzeti kincsnek is van saját mozija, a Sacra Corona. Ráadásul, ha a klasszikus értelemben vett játékfilmeket, és nem musicaleket nézzük, akkor a szintúgy Koltay Gábor nevéhez köthető alkotás az, ami időben a legközelebb jár I. (Szent) István király uralkodásához, hiszen a Sacra Corona az államalapító honatya halála utáni trónviszályát regéli el, mikor testvér testvér ellen fordult.
Veri az ördög a feleségét
Némileg kakukktojása a listánk következő darabja, hiszen András Ferenc filmje nem történelmi mű, hanem szatíra. Viszont mégis megérdemelt helye van itt, hiszen pont ezen a napon, azaz augusztus 20-án játszódik, ám még a múlt században. A történet középpontjában az utánozhatatlan Pécsi Ildikó által megformált Kajtár Jolán áll, aki meghívja befolyásos főnökét és annak családját vidékre, hogy a főhősnő rokonainál mulatozva töltsék a nemzeti ünnepet. Csakhogy a vidéki család, akihez főhősnőnk megérkezik a felettesével, ettől az alkalomtól azt reméli, hogy végre rájuk ragyog a szerencse és lehetőségük lesz valami jó helyre beprotezsálni a gyerekeket, ám ekkor kezdődik igazán a kalamajka.
István, a király
Ha már fentebb a zenés mozikat emlegettük, a felsorolás következő darabja nem is lehetne más, mint az István, a király 1984-es, szintúgy Koltay Gábor által dirigált filmfeldolgozása. A rockopera első királyunk családon belüli háborúzás, trónviszályok, vérrel és verejtékkel áztatott koronázási történetéről szól. A színdarabot István király szentté avatásának 900. évfordulóján mutatták be 1983-ban a Királydombon, melyből egy évvel később jelent meg a filmváltozat. Az alkotáson a kor jeles művészei munkálkodtak, slágerei pedig hiába szóltak közel ezeréves eseményekről, meghatározó elemei tudtak lenni a rendszerváltás előtti évek popkultúrájának.