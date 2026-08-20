Államalapítás a filmvásznon: ezeket nézd augusztus 20-án!

Magyar vándor

Akit érdekel a történelem, de mégis valami könnyebben fogyasztható darabra vágyik, annak nyugodt szívvel ajánljuk Herendi Gábor 2004-es zenés vígjátékát. A Magyar vándor a hét magyar vezér szemszögéből meséli el több mint ezer év magyar történelmét, így nem is lehetne jobb választás az államalapítás ünnepére. Az ikonikus betétdalok persze mind csak kiváló asszisztok a remek színészi alakításoknak, amivel a magyar színészszakma krémje, Gesztesi Károly, Szervét Tibor vagy épp Szabó Győző szolgál.

Honfoglalás

Koltay Gábor a honfoglalás ezredik évfordulójára készített monumentalitásra törekvő alkotása máig a magyar filmgyártás egyik legvitatottabb darabja. A film még a spagettiwesternek koronázatlan királyát is képes volt megszerezni Árpád vezér szerepére, de Franco Nero mellett olyan magyar színészlegendák bukkantak fel történelmünk talán legfontosabb eseményéről szóló moziban, mint Sinkovits Imre vagy Koncz Gábor. Augusztus 20-a nem is rossz alkalom leemelni a polcról a Honfoglalást, és megvitatni valakivel, miért is ez az egyik legmegosztóbb eleme a honi filmművészetnek.

Hiába volt Franco Nero Árpád vezér, a Honfoglalás 30 év után is nagyon megosztó film (Fotó: IMDb)

Sacra Corona – A Szent Korona legendája

Az augusztus 20-i programok közül az egyik legnépszerűbb máig az, amikor családok mennek el a parlamentbe, hogy megtekintsék hazánk legbecsesebb értékét, a Szent Koronát. Bármily meglepő, ennek a nemzeti kincsnek is van saját mozija, a Sacra Corona. Ráadásul, ha a klasszikus értelemben vett játékfilmeket, és nem musicaleket nézzük, akkor a szintúgy Koltay Gábor nevéhez köthető alkotás az, ami időben a legközelebb jár I. (Szent) István király uralkodásához, hiszen a Sacra Corona az államalapító honatya halála utáni trónviszályát regéli el, mikor testvér testvér ellen fordult.