A dinoszauruszok már a spájzban vannak: ilyen lett Az Oak Street vége – Kritika

Azonban minden problémájuk azonnal semmissé válik, hiszen egy-két különösebb előjel után ez a kedves Oak Street-i lakosság hirtelen visszarepül az ősgyíkok korába. Hőseink céljai ezt követően pedig nem is lehet más: túlélni és valahogyan visszajutni a jelenbe.

Anne Hathaway 2026-ban egészen elképesztőt produkál, Az Oak Street vége már a negyedik filmje idén (Fotó: Warner Bros. / Entertainment Pictures)

Anne Hathaway, az anyatigris kontra Allosaurus

Az ilyen tudományosan fantasztikus szörnyfilmeknek mindig az a nagy rákfenéje, hogy az emberkarakterek mindig csak biodíszletnek vagy két lábon járó vacsorajelöltnek hatnak. Ez ellen viszont most olyan színészek próbáltak tenni valamit, mint a szülőpárost alakító Anne Hathaway és Ewan McGregor. A nézők számára pedig igen örömteli hír, hogy nekik sikerül is élettel és jellemmel felvértezni karaktereiket. McGregor apafigurája hozza a meggyötört, munkáját vesztett, alkoholizmus szélén táncoló családfőt, annak minden esendőségével és tragédiájával.

Bár ezt a családfő titulus inkább Hathaway kisasszonyt illetné meg, mert elég korán kiderül, ki is hordja a nadrágot ebben a háztartásban, és amikor beüt a baj, minden bizonnyal a nézők közül is többen bújnának a puskával remekül célzó anyuka mögé menedékbe. A jelenleg harmadik gyermekével állapotos, 43 esztendős színésznő ugyanis igazi anyatigris-üzemmódba kapcsol, és a legemlékezetesebb jelenetek hozzá kötődnek.