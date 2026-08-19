Kiszivárgott egy felvétel a Beatles-film forgatásáról: döbbenetes a hasonlóság – Videó!

Kétségkívül a zenészekről, énekesekről és együttesekről szóló életrajzi filmek aranykorát éljük lassan tíz éve. A Queen, és azon belül is Freddie Mercury sztoriját elregélő Bohém rapszódia 2018-ban kitaposta az ösvényt, hogy azon utána olyan biográfiák jöjjenek mint a Rocketman, az Elvis, a Sehol se otthon, vagy az idén a rajongókat és a kritikusokat rettenetesen megosztó Michael Jackson-film, azaz a Michael. Így csak idő kérdése volt, ki és mikor érez magában affinitást arra, hogy a világtörténelem egyik legismertebb és legnépszerűbb zenekarát is vászonra vigye. Természetesen a The Beatlesről van szó, a ki és a mikor kérdésre pedig már jó ideje tudjuk a választ.

Hamarosan a The Beatles-tagok mindegyike felbukkan a vásznon (Fotó: KEYSTONE Pictures / Zuma)

2028-ban nem egy, hanem rögtön négy Beatles-film is érkezik!

A Sony megbízásából a korábban olyan sikerfilmeket mint az Amerikai szépség, a Skyfall vagy az 1917-et is dirigáló Sam Mendes vállalta magára a feladatot: megcsinálja a Beatles-mozit!