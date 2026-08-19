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beatles

Kiszivárgott egy felvétel a Beatles-film forgatásáról: döbbenetes a hasonlóság – Videó!

47 perce
Olvasási idő: 6 perc
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2028 talán legnagyobb dobása egyértelműen a legendás liverpooli zenekarról szóló filmek lesznek. Igen, nem véletlenül írtuk többesszámban, hiszen a The Beatles mindegyik tagjáról külön mozi készül. Most pedig az egyik epizód forgatásáról szivárgott ki egy felvétel, amitől minden fanatikusnak megdobban a szíve.
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beatlesfilmforgatás

Kétségkívül a zenészekről, énekesekről és együttesekről szóló életrajzi filmek aranykorát éljük lassan tíz éve. A Queen, és azon belül is Freddie Mercury sztoriját elregélő Bohém rapszódia 2018-ban kitaposta az ösvényt, hogy azon utána olyan biográfiák jöjjenek mint a Rocketman, az Elvis, a Sehol se otthon, vagy az idén a rajongókat és a kritikusokat rettenetesen megosztó Michael Jackson-film, azaz a Michael. Így csak idő kérdése volt, ki és mikor érez magában affinitást arra, hogy a világtörténelem egyik legismertebb és legnépszerűbb zenekarát is vászonra vigye. Természetesen a The Beatlesről van szó, a ki és a mikor kérdésre pedig már jó ideje tudjuk a választ.

The Beatles tagjai
Hamarosan a The Beatles-tagok mindegyike felbukkan a vásznon (Fotó: KEYSTONE Pictures   / Zuma)

2028-ban nem egy, hanem rögtön négy Beatles-film is érkezik!

A Sony megbízásából a korábban olyan sikerfilmeket mint az Amerikai szépség, a Skyfall vagy az 1917-et is dirigáló Sam Mendes vállalta magára a feladatot: megcsinálja a Beatles-mozit!

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Azonban a stúdió és a rendező is éreztetni akarta a közönséggel, a Beatles mégiscsak a Beatles, azért nem egy, nem kettő, nem is három, hanem egészen pontosan négy filmet csinálnak, azaz mindegyik tagról egyet, hogy különböző perspektívából ismerhessük meg a zenekar kalandos útját a csúcsok csúcsáig.

 Közel egy éve pedig már a négy felvonásos gigamozi szereposztása sem titok, mely így néz ki:

  • John Lennon szerepében Harris Dickinson (Vaskarom, Jókislány)
  • Paul McCartneyt Paul Mescal (Gladiátor II., Hamnet) fogja alakítani
  • George Harrison megformálója Joseph Quinn (Stranger Things, A Fantasztikus 4-es) lesz
  • Ringo Starr dobverőit pedig Barry Keoghan (A sziget szellemei, Saltburn) ragadja majd a kezébe

A legbizarrabb teóriáknak is melegágyként szolgáló együttes tagjait alakító színészek mellett már több más szereplőt is lelepleztek az alkotók, így a fanatikusok is egyre többet tudhatnak már a filmekről, amelyek egy időben, legalábbis egy hónapon belül fognak megjelenni, 2028 áprilisában!

The Beatles, Abbey Road
A The Beatles-dalok szerelmeseinek aligha kell bemutatni az Abbey Road című albumot (Fotó: Northfoto / Northfoto)

57 év után ismét az Abbey Roadon jártak a Beatles tagjai

Noha a szereposztás igen korán kiderült, a forgatási munkálatok még csak nemrég kezdődtek. Azonban már most megjelent az első kiszivárgott felvétel, melyen rögtön azt láthatjuk, hogy a banda talán messze legikonikusabb albumának, az Abbey Roadnak a borítóját rekreálják épp a szereplők:

@filmindexshorts 'THE BEATLES' ARE BACK ON ABBEY ROAD‼️ DOES THE NEW CAST LOOK THE PART? Harris Dickinson, Paul Mescal, Joseph Quinn and Barry Keoghan have been spotted recreating The Beatles’ iconic Abbey Road album cover while filming the upcoming Beatles biopics. Follow For Reliable Entertainment News | #TheBeatles #beatlesbiopic #AbbeyRoad ♬ original sound giii - al

A videó láttán a rajongók majd’ megőrültek, mindenki elájult attól, milyen elképesztően alapos munkát végeztek a kosztümösök és a sminkmesterek, és mindenki megszólalásig úgy néz ki, mint az általa játszott bandatag. De persze voltak elégedetlenkedő kommentelők is, akik még mindig úgy vélik, ez a casting alaposan félrement. Már csak 2028 tavaszáig kell várni, hogy választ kapjunk, jól döntött-e Sam Mendes és a Sony.

 

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