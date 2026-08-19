Kiszivárgott egy felvétel a Beatles-film forgatásáról: döbbenetes a hasonlóság – Videó!

Kétségkívül a zenészekről, énekesekről és együttesekről szóló életrajzi filmek aranykorát éljük lassan tíz éve. A Queen, és azon belül is Freddie Mercury sztoriját elregélő Bohém rapszódia 2018-ban kitaposta az ösvényt, hogy azon utána olyan biográfiák jöjjenek mint a Rocketman, az Elvis, a Sehol se otthon, vagy az idén a rajongókat és a kritikusokat rettenetesen megosztó Michael Jackson-film, azaz a Michael. Így csak idő kérdése volt, ki és mikor érez magában affinitást arra, hogy a világtörténelem egyik legismertebb és legnépszerűbb zenekarát is vászonra vigye. Természetesen a The Beatlesről van szó, a ki és a mikor kérdésre pedig már jó ideje tudjuk a választ.
2028-ban nem egy, hanem rögtön négy Beatles-film is érkezik!
A Sony megbízásából a korábban olyan sikerfilmeket mint az Amerikai szépség, a Skyfall vagy az 1917-et is dirigáló Sam Mendes vállalta magára a feladatot: megcsinálja a Beatles-mozit!
Azonban a stúdió és a rendező is éreztetni akarta a közönséggel, a Beatles mégiscsak a Beatles, azért nem egy, nem kettő, nem is három, hanem egészen pontosan négy filmet csinálnak, azaz mindegyik tagról egyet, hogy különböző perspektívából ismerhessük meg a zenekar kalandos útját a csúcsok csúcsáig.
Közel egy éve pedig már a négy felvonásos gigamozi szereposztása sem titok, mely így néz ki:
- John Lennon szerepében Harris Dickinson (Vaskarom, Jókislány)
- Paul McCartneyt Paul Mescal (Gladiátor II., Hamnet) fogja alakítani
- George Harrison megformálója Joseph Quinn (Stranger Things, A Fantasztikus 4-es) lesz
- Ringo Starr dobverőit pedig Barry Keoghan (A sziget szellemei, Saltburn) ragadja majd a kezébe
A legbizarrabb teóriáknak is melegágyként szolgáló együttes tagjait alakító színészek mellett már több más szereplőt is lelepleztek az alkotók, így a fanatikusok is egyre többet tudhatnak már a filmekről, amelyek egy időben, legalábbis egy hónapon belül fognak megjelenni, 2028 áprilisában!
57 év után ismét az Abbey Roadon jártak a Beatles tagjai
Noha a szereposztás igen korán kiderült, a forgatási munkálatok még csak nemrég kezdődtek. Azonban már most megjelent az első kiszivárgott felvétel, melyen rögtön azt láthatjuk, hogy a banda talán messze legikonikusabb albumának, az Abbey Roadnak a borítóját rekreálják épp a szereplők:
A videó láttán a rajongók majd’ megőrültek, mindenki elájult attól, milyen elképesztően alapos munkát végeztek a kosztümösök és a sminkmesterek, és mindenki megszólalásig úgy néz ki, mint az általa játszott bandatag. De persze voltak elégedetlenkedő kommentelők is, akik még mindig úgy vélik, ez a casting alaposan félrement. Már csak 2028 tavaszáig kell várni, hogy választ kapjunk, jól döntött-e Sam Mendes és a Sony.