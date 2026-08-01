Úgy tűnik, a „polipfej” szereti a halat: ezt ette a magyar étteremben A Karib-tenger kalózai sztárja

Ezt a vendéglátóhely egyik munkatársa mondta el az Origo kérésére, és azt is elmesélte, milyen élmény volt Bill Nighyval találkozni, aki egy megbeszélést bonyolított le az éttermükben:

Nem volt semmilyen különleges kérése, kívánalma. Végtelenül kedves volt, végig úriember módjára viselkedett, és természetesen így mi sem szerettük volna megzavarni az étkezését

– árulta el az étterem egyik alkalmazottja az Origónak.

Egy képet szerencsére azért mégis sikerült készíteniük a 76 esztendős Bill Nighyval, akit az étterem dolgozói bármikor szívesen látják viszont:

Mit keres Bill Nighy Magyarországon?

Nagyon sok színész összetenné a két kezét, hogy karrierje során akár csak egyetlen ikonikus franchise-ban szerepelhessen. Nos, Bill Nighynak kettő is megadatott, és most úgy tűnik, már a harmadikon dolgozik. Az Igazából szerelem Billy Mackje ugyanis jelenleg azért élvezi hazánk vendégszeretetét, mert a Keanu Reeves nevével fémjelzett John Wick-univerzumhoz tartozó Caine című spinoffot forgatja. És ki tudja, ahogy Bud Spencernek anno a Puffin lekvár, úgy Mr. Nighynak lehet, hogy a tökös hal adhat erőt és mindent lebíró akaratot az akciómozi forgatásához.