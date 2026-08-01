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A Karib-tenger kalózai

Úgy tűnik, a „polipfej” szereti a halat: ezt ette a magyar étteremben A Karib-tenger kalózai sztárja

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Nem is tudtuk, hogy kisebb csillaghullás volt várható a Balaton felett a héten. A magyar tenger partján ugyanis nem más, mint az Igazából szerelem, a Harry Potter, valamint A Karib-tenger kalózai sztárja, Bill Nighy tűnt fel, aki ha már arra járt, be is tért egy étterembe.
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A Karib-tenger kalózaiBill NighyIgazából szerelemHarry Potter

Mindenki jobban teszi, ha nyitott szemmel jár-kel az utcán, mivel nem lehet tudni, éppen melyik sarkon botlunk bele egy világsztárba. Tudniillik Arnold Schwarzenegger, Eddie Redmayne és Liam Hemsworth után egy újabb hollywoodi nagyágyú is felbukkant hazánkban. Bill Nighyt azonban nem a nyüzsgő főváros forgatagában kapták lencsevégre, hanem a vízparthoz közel, a Balatonon adott életjelet magáról az egykori Davy Jones.

Bill nighy, a Karib tenger kalózai sztárja
Bill Nighy Balatonszemesen bukkant fel, és be is vágott egy nagy adag halat (Fotó: Ian West / PA Wire)

Jones tökkel eszi a halat?

A héten Bill Nighy a Kistücsök nevű balatonszemesi étterembe tért be, ahol az uborkaleves-kapros pisztráng elfogyasztása után a hely specialitására esett a választása, mely egy nem mindennapi fogás:

Tokhal kapros tökkel, zöldalma dzsúzzal és kaporolajjal.

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Ezt a vendéglátóhely egyik munkatársa mondta el az Origo kérésére, és azt is elmesélte, milyen élmény volt Bill Nighyval találkozni, aki egy megbeszélést bonyolított le az éttermükben:

Nem volt semmilyen különleges kérése, kívánalma. Végtelenül kedves volt, végig úriember módjára viselkedett, és természetesen így mi sem szerettük volna megzavarni az étkezését

– árulta el az étterem egyik alkalmazottja az Origónak.

Egy képet szerencsére azért mégis sikerült készíteniük a 76 esztendős Bill Nighyval, akit az étterem dolgozói bármikor szívesen látják viszont:

Mit keres Bill Nighy Magyarországon?

Nagyon sok színész összetenné a két kezét, hogy karrierje során akár csak egyetlen ikonikus franchise-ban szerepelhessen. Nos, Bill Nighynak kettő is megadatott, és most úgy tűnik, már a harmadikon dolgozik. Az Igazából szerelem Billy Mackje ugyanis jelenleg azért élvezi hazánk vendégszeretetét, mert a Keanu Reeves nevével fémjelzett John Wick-univerzumhoz tartozó Caine című spinoffot forgatja. És ki tudja, ahogy Bud Spencernek anno a Puffin lekvár, úgy Mr. Nighynak lehet, hogy a tökös hal adhat erőt és mindent lebíró akaratot az akciómozi forgatásához.

 

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