Az évszázad átverésére készülhet a Marvel: Mi van, ha mégsem Robert Downey Jr. lesz az új Bosszúállók főgonosza?

Messze van még december, de a legtöbb képregényfilm-fanatikus már most venne egy több hónapra szóló adventi kalendáriumot, ami december 17-ével ér véget. Ennek pedig az az oka, hogy ezen a napon fog megjelenni a rajongók által Messiásként várt új Bosszúállók-fejezet, a Doctor Doom ébredése. A várakozás a produkció extrém zsúfolt szereplőbrigádjának és grandiózus sztorijának köszönhető. Chris Evans, Pedro Pascal és Chris Hemsworth mellett még olyan legendák is, mint Ian McKellen vagy Patrick Stewart szintén újra szuperhősgúnyát öltenek majd. De a legnagyobb dobása a Bosszúállók: Doctor Doom ébredésének, hogy a korábban Vasembert alakító Robert Downey Jr. a címben is szereplő rosszfiúként tér vissza a Marvel-moziverzumba. Vagy mégsem?
Bosszúállók: Cillian Murphy ébredése?
Azt már megszokhattuk, hogy a Marvel-fanok minden apró részletre árgus tekintettel figyelnek, de azt nem gondoltuk volna, hogy pont egy szempár lesz az, ami megszüli magából 2026 legváratlanabb konteóját.
A napokban ugyanis megjelent egy friss trailer a Bosszúállók: Doctor Doom ébredéséhez, amiben már alaposabban szemügyre vehette az internet népe a film főgaládját, azaz Victor von Doomot. A közeli felvételek tanulmányozása közben pedig arra lettek figyelmesek a netes fürkészek, hogy Doom és az őt alakító Robert Downey Jr szemszíne nem stimmel. Hiszen míg utóbbinak barna, addig az előzetesben látott alaknak határozottan világosabb, kékeszöld színű a szeme világa.
Ez az apró részlet pedig elég volt ahhoz, hogy kész összeesküvés-cunami induljon útjára. A rajongók ugyanis nem érik be azzal, hogy valószínűleg csak kontaktlencsét adtak a RDJ-re. Szerintük sokkal valószínűbb, hogy a filmben nem egy, hanem rögtön kettő Doctor Doom is lesz, és már van is tippjük, ki lesz a másik: Cillian Murphy!
A jó, a rossz és a Doom
A Birmingham bandája, a 28 nappal később-filmek és az Oppenheimer Oscar-díjas csillagát már jóval Robert Downey Jr castingolása előtt pletykálták a szerepre, és nem mellesleg a szemszíne is stimmel. A teóriagyártóknak pedig az is melegágyként szolgál, hogy a trailerben, valamint a kiszivárgott forgatókönyvben több jel is utal arra, hogy Doom csak a cselekmény egy pontján válik gonosszá.
Ezáltal többen úgy vélik, Downey Doomja lehet a Bosszúállók világmegmentő akcióját segítő doktor, míg Cillian Murphy Dr Doomja lehet a film igazi gonosztevője. Ezzel pedig nem kizárható, hogy a Marvel több mint egy éve tartó kampánya, miszerint az egykori közönségkedvenc bádogkatonát alakító Robert Downey Jr-ból most gonosz lesz, csupán egy mesterien kitervelt illúzió, egy reklámfogás volt. Decemberben minden kiderül, de addig is sok a talány, amin lehet gondolkodni. Egy dolog viszont biztos: a Marvelnek igenis van mit veszítenie…