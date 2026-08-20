Az évszázad átverésére készülhet a Marvel: Mi van, ha mégsem Robert Downey Jr. lesz az új Bosszúállók főgonosza?

A napokban ugyanis megjelent egy friss trailer a Bosszúállók: Doctor Doom ébredéséhez, amiben már alaposabban szemügyre vehette az internet népe a film főgaládját, azaz Victor von Doomot. A közeli felvételek tanulmányozása közben pedig arra lettek figyelmesek a netes fürkészek, hogy Doom és az őt alakító Robert Downey Jr szemszíne nem stimmel. Hiszen míg utóbbinak barna, addig az előzetesben látott alaknak határozottan világosabb, kékeszöld színű a szeme világa.

Detailed close-ups of Doctor Doom’s eyes in AVENGERS: DOOMSDAY pic.twitter.com/6uDnEb1zN2 — Marvel Perfect Gifs & Clips (@MCUPerfectGifs) August 15, 2026

Ez az apró részlet pedig elég volt ahhoz, hogy kész összeesküvés-cunami induljon útjára. A rajongók ugyanis nem érik be azzal, hogy valószínűleg csak kontaktlencsét adtak a RDJ-re. Szerintük sokkal valószínűbb, hogy a filmben nem egy, hanem rögtön kettő Doctor Doom is lesz, és már van is tippjük, ki lesz a másik: Cillian Murphy!

Decemberben tényleg a Bosszúállók: Doctor Doom ébredése lesz a Cillian Murphy-filmek következő eleme? (Fotó: Lev Radin)

A jó, a rossz és a Doom

A Birmingham bandája, a 28 nappal később-filmek és az Oppenheimer Oscar-díjas csillagát már jóval Robert Downey Jr castingolása előtt pletykálták a szerepre, és nem mellesleg a szemszíne is stimmel. A teóriagyártóknak pedig az is melegágyként szolgál, hogy a trailerben, valamint a kiszivárgott forgatókönyvben több jel is utal arra, hogy Doom csak a cselekmény egy pontján válik gonosszá.