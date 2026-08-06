Bruce Willis már több mint 40 éve üldözte sármjával a rosszfiúkat: A simlis és a szende sztárjai így néznek ki most

1985-ben az amerikai közönséget, majd idővel a világon mindenkit egy romantikus krimikomédia ültetett képernyő elé éveken keresztül. A csődbe jutott modell és a simlis detektív közös nyomozásairól szóló A simlis és a szende amellett, hogy a televíziózás történetének egyik legmeghatározóbb krimiszériája volt és már több mint négy évtizede nem kopott a népszerűsége, olyan sztárokat vonultatott fel mint a háromszoros Golden Globe-díjas Cybill Shepherd vagy a szárnyait ekkor még éppen csak bontogató Bruce Willis.
Bruce Willis kolléganőjének köszönheti karrierjét
A világegyetem egyik legfölöslegesebb, mégis egyben legizgalmasabb kérdése, hogy „mi lett volna, ha…”. Mi lett volna, ha Bruce Willis-filmek listáját nem ékesíti a Die Hard. Ma ez már elképzelhetetlennek tűnik, pedig nagyon is közel voltunk ahhoz, hogy ez így alakuljon.
Noha nem Willis volt az első számú kiszemelt a legendás akciómozi főszerepére, végül mégis rá esett a rendező, John McTiernan és csapatának választása.
Ez idáig rendben is van, de hogy jön ide A simlis és a szende? Úgy, hogy a manapság már sajnos súlyos betegséggel küzdő akciósztárt szerződés kötötte a sorozathoz, így eleinte úgy festett, mégsem ő lesz az, aki lelöki Hans Grubert a Nakatomi-torony tetejéről.
Az élet azonban közbeszólt, hiszen Bruce Willis sorozatbéli társa, Cybill Shepherd áldott állapotba került, így a show forgatása leállt nem kevesebb mint 11 hétre, ami pont elég volt ahhoz, hogy minden idők egyik legjobb karácsonyi akciózását leforgathassák. Nem tartjuk kizártnak, hogy Willis azóta is küldi az ajándékokat Shepherd kisasszonynak és gyermekének, mert ha ők nincsenek, akkor a tar pofonosztó karrierje is biztosan másképpen alakult volna.
De a Die Hard-vágányról kanyarodjunk vissza A simlis és a szendéhez. Galériánkban összegyűjtöttük, hogy néznek ki a ’80-as évek egyik legmeghatározóbb szériájának szereplői napjainkban. A képeket a lenti fotóra kattintva lehet megtekinteni.