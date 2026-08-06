Bruce Willis már több mint 40 éve üldözte sármjával a rosszfiúkat: A simlis és a szende sztárjai így néznek ki most

1985-ben az amerikai közönséget, majd idővel a világon mindenkit egy romantikus krimikomédia ültetett képernyő elé éveken keresztül. A csődbe jutott modell és a simlis detektív közös nyomozásairól szóló A simlis és a szende amellett, hogy a televíziózás történetének egyik legmeghatározóbb krimiszériája volt és már több mint négy évtizede nem kopott a népszerűsége, olyan sztárokat vonultatott fel mint a háromszoros Golden Globe-díjas Cybill Shepherd vagy a szárnyait ekkor még éppen csak bontogató Bruce Willis.

Bruce Willis betegsége előtt nemcsak a vászon, de a tévé egyik hatalmas ikonja is volt: A Cybill Shepherddel közösen készített A simlis és a szende az évtized egyik legnagyobb dobása volt (Fotó: ABC/Courtesy of ABC)

Bruce Willis kolléganőjének köszönheti karrierjét

A világegyetem egyik legfölöslegesebb, mégis egyben legizgalmasabb kérdése, hogy „mi lett volna, ha…”. Mi lett volna, ha Bruce Willis-filmek listáját nem ékesíti a Die Hard. Ma ez már elképzelhetetlennek tűnik, pedig nagyon is közel voltunk ahhoz, hogy ez így alakuljon.