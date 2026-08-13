Kiszivárgott Bruce Willis utolsó filmje: szívszorító állapotban volt már ekkor is a betegeskedő akciósztár

Ugyan kinek ne lenne kedvenc Bruce Willis filmje? A ’80-as és ’90-es évek közkedvelt akciósztárja csak úgy ontotta magából az ikonikusabbnál ikonikusabb látványmozikat. Az ő nevével lett nagy sikerrel eladva a Die Hard, a Ponyvaregény, Az ötödik elem, a 12 majom, Az utolsó cserkész és még megannyi más kultklasszik is. Azonban most nem ezekről lesz szó, hanem egy olyan alkotásról, ami a kezdetben afáziával, majd később demenciával diagnosztizált színész pályafutásának utolsó állomásaként vonul be a történelemkönyvekbe.
Egészen vészjósló volt Bruce Willis utolsó jelenete
A bérgyilkos című filmre minden bizonnyal alapesetben aligha emlékeznénk, hiszen ez a 2023-as akcióthriller a legnagyobb jó indulattal is csak egy átlagos B-filmnek nevezhető. Azonban már eleve az is különlegessé teszi, hogy ez volt a frontotemporális demenciával küzdő Bruce Willis utolsó mozija. A film zárójelenetét most egy Reddit-felhasználó töltötte fel, ami pedig ebben látható és hallható, az valami egészen szívszorító.
A képsorokon annak lehetünk szemtanúi, hogy Bruce Willis vagy csak meredten néz maga elé, vagy épp egy-egy sort mond a szövegkönyvből, de azt is, mintha már úgy súgnák a fülére. De ami ezután következik, attól mindenkinek feláll a hátán szőr, hiszen Willis karakterét egy másik szereplő lelövi, ám halála előtt mond néhány zárógondolatot, amik között akad egy sor, mely mindenki fülét megütötte. Hiszen olyan, mintha csak a 71 esztendős színész akkoriban egyre súlyosbodó betegségére vonatkozna:
Már érzem… itt van a fejemben
– hangzik el Bruce Willistől karrierje legutolsó filmjelenetében. A teljes jelenetet ide kattintva lehet megtekinteni.
Egy kommentelő egyébként kiszúrta, hogy a jelenetben látható pisztoly egy Beretta 92FS, ami azért különösen érdekes, mert a Die Hard-filmek főhőse, John McClane is pont ilyet használt. Ezáltal pedig hidegrázósan költői, hogy pont egy olyan fegyver által veszti életét Bruce Willis utolsó akcióhőse, amilyet annak idején az a szereplő használt, aki híressé tette őt.
Bruce Willis állapota romlott?
A simlis és a szende sztárját épp a napokban kapták lencsevégre, ami manapság már ugyancsak ritkaság számba megy, hiszen Bruce Willis 2026-ra már olyan állapotba került, hogy szinte sosem hagyja el otthonát, és állandó felügyeletet igényel.
Most viszont Hollywood Hills utcáin látták őt az ápolói kíséretében, amint épp a Forest Lawn templomból jöttek ki, és sétálnak az autó felé, ám a felvételen sajnos az látszik, hogy Willisnek már a séta is igencsak nehezére esik: