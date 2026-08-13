Kiszivárgott Bruce Willis utolsó filmje: szívszorító állapotban volt már ekkor is a betegeskedő akciósztár

Ugyan kinek ne lenne kedvenc Bruce Willis filmje? A ’80-as és ’90-es évek közkedvelt akciósztárja csak úgy ontotta magából az ikonikusabbnál ikonikusabb látványmozikat. Az ő nevével lett nagy sikerrel eladva a Die Hard, a Ponyvaregény, Az ötödik elem, a 12 majom, Az utolsó cserkész és még megannyi más kultklasszik is. Azonban most nem ezekről lesz szó, hanem egy olyan alkotásról, ami a kezdetben afáziával, majd később demenciával diagnosztizált színész pályafutásának utolsó állomásaként vonul be a történelemkönyvekbe.

A súlyos betegséggel küzdő Bruce Willis utolsó filmje csal könnyeket rajongói szemébe (Fotó: Diego Corredor)

Egészen vészjósló volt Bruce Willis utolsó jelenete

A bérgyilkos című filmre minden bizonnyal alapesetben aligha emlékeznénk, hiszen ez a 2023-as akcióthriller a legnagyobb jó indulattal is csak egy átlagos B-filmnek nevezhető. Azonban már eleve az is különlegessé teszi, hogy ez volt a frontotemporális demenciával küzdő Bruce Willis utolsó mozija. A film zárójelenetét most egy Reddit-felhasználó töltötte fel, ami pedig ebben látható és hallható, az valami egészen szívszorító.