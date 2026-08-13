Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter újabb fejleményekről számolt be Pakson: már a bárkák beállítása is megkezdődött

betegség

Kiszivárgott Bruce Willis utolsó filmje: szívszorító állapotban volt már ekkor is a betegeskedő akciósztár

18 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Jobb, ha mindenkinél van zsebkendő, mert amit most mutatunk, attól sajnos szem nem marad szárazon. Felkerült a világhálóra a Bruce Willis filmek utolsó darabjának legutolsó jelenete, ami ennél szomorúbban nem is foglalhatná keretbe a színész karrierjét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
betegségBruce Willisfilm

Ugyan kinek ne lenne kedvenc Bruce Willis filmje? A ’80-as és ’90-es évek közkedvelt akciósztárja csak úgy ontotta magából az ikonikusabbnál ikonikusabb látványmozikat. Az ő nevével lett nagy sikerrel eladva a Die Hard, a Ponyvaregény, Az ötödik elem, a 12 majom, Az utolsó cserkész és még megannyi más kultklasszik is. Azonban most nem ezekről lesz szó, hanem egy olyan alkotásról, ami a kezdetben afáziával, majd később demenciával diagnosztizált színész pályafutásának utolsó állomásaként vonul be a történelemkönyvekbe.

Bruce Willis súlyos betegséggel küzd
A súlyos betegséggel küzdő Bruce Willis utolsó filmje csal könnyeket rajongói szemébe (Fotó: Diego Corredor)

Egészen vészjósló volt Bruce Willis utolsó jelenete

A bérgyilkos című filmre minden bizonnyal alapesetben aligha emlékeznénk, hiszen ez a 2023-as akcióthriller a legnagyobb jó indulattal is csak egy átlagos B-filmnek nevezhető. Azonban már eleve az is különlegessé teszi, hogy ez volt a frontotemporális demenciával küzdő Bruce Willis utolsó mozija. A film zárójelenetét most egy Reddit-felhasználó töltötte fel, ami pedig ebben látható és hallható, az valami egészen szívszorító.

Quentin Tarantino 5 zseniális filmje, amely örökre beégett a nézők emlékezetébe
Sose feledjük: 8 film, amiért örökké imádjuk Alan Rickmant
35 éve Oscar-díjas lehetne Demi Moore: mutatjuk a színésznő élete legrosszabb döntéseit

A képsorokon annak lehetünk szemtanúi, hogy Bruce Willis vagy csak meredten néz maga elé, vagy épp egy-egy sort mond a szövegkönyvből, de azt is, mintha már úgy súgnák a fülére. De ami ezután következik, attól mindenkinek feláll a hátán szőr, hiszen Willis karakterét egy másik szereplő lelövi, ám halála előtt mond néhány zárógondolatot, amik között akad egy sor, mely mindenki fülét megütötte. Hiszen olyan, mintha csak a 71 esztendős színész akkoriban egyre súlyosbodó betegségére vonatkozna:

Már érzem… itt van a fejemben

– hangzik el Bruce Willistől karrierje legutolsó filmjelenetében. A teljes jelenetet ide kattintva lehet megtekinteni.

Bruce Willis utolsó filmje
Bruce Willis betegsége alaposan korlátozta a színészt abban, hogy munkáját végezze (Fotó: Reddit)

Egy kommentelő egyébként kiszúrta, hogy a jelenetben látható pisztoly egy Beretta 92FS, ami azért különösen érdekes, mert a Die Hard-filmek főhőse, John McClane is pont ilyet használt. Ezáltal pedig hidegrázósan költői, hogy pont egy olyan fegyver által veszti életét Bruce Willis utolsó akcióhőse, amilyet annak idején az a szereplő használt, aki híressé tette őt.

Bruce Willis állapota romlott?

A simlis és a szende sztárját épp a napokban kapták lencsevégre, ami manapság már ugyancsak ritkaság számba megy, hiszen Bruce Willis 2026-ra már olyan állapotba került, hogy szinte sosem hagyja el otthonát, és állandó felügyeletet igényel.

Most viszont Hollywood Hills utcáin látták őt az ápolói kíséretében, amint épp a Forest Lawn templomból jöttek ki, és sétálnak az autó felé, ám a felvételen sajnos az látszik, hogy Willisnek már a séta is igencsak nehezére esik:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!