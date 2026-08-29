Már 80 éves a Csengetett, Mylord? sztárja! Te felismernéd James Twelvetreest?

Az eredetileg 1988 és 1993 között, a BBC One-on sugárzott Csengetett, Mylord? egyik főszereplője, a James Twelvetreest alakító Jeffrey Holland idén nyáron ünnepelte 80. születésnapját. Ezen alkalomból pedig cikkünkben összegyűjtöttük, hogy alakult sorsa a sorozat végeztével a színészeknek. A nyolcadik X-et betöltő Holland például ugyan a széria végeztével már nem tudott akkora sikereket elérni, viszont a fanok még mindig imádják. Főleg hazánkban, ahol egyszer többedmagával még meg is fordult!

A Csengetett, Mylord? sorozatot közel 40 éve képtelen elfelejteni a magyar közönség (Fotó: IMDb)

A Csengetett, Mylord? James Twelvetrees-e még Budapesten is megfordult

A műsort 1991-ben Magyarországon is műsora tűzte a televízió, először az M2 csatornája, de a széria népszerűsége azóta sem apadt, a Csengetett, Mylord?-ot például jelenleg is vetíti a TV2 Comedy.