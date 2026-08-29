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Már 80 éves a Csengetett, Mylord? sztárja! Te felismernéd James Twelvetreest?

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Kevés országban értékelték úgy az angol humort Anglián kívül, mint hazánkban. Erre a legjobb példa a Csengetett, Mylord? esete, hiszen a James Twelvetrees vezérelte, az arisztokráciát kifigurázó komédia legnagyobb rajongóbázisa talán nem is a műsor hazájában, hanem Magyarországon volt és van a mai napig. De mi lett azóta imádott szereplőinkkel? Mutatjuk!
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galériaCsengetett, Mylord?sorozat

Az eredetileg 1988 és 1993 között, a BBC One-on sugárzott Csengetett, Mylord? egyik főszereplője, a James Twelvetreest alakító Jeffrey Holland idén nyáron ünnepelte 80. születésnapját. Ezen alkalomból pedig cikkünkben összegyűjtöttük, hogy alakult sorsa a sorozat végeztével a színészeknek. A nyolcadik X-et betöltő Holland például ugyan a széria végeztével már nem tudott akkora sikereket elérni, viszont a fanok még mindig imádják. Főleg hazánkban, ahol egyszer többedmagával még meg is fordult!

A Csengetett Mylord szereplői láthatóak a fotón.
A Csengetett, Mylord? sorozatot közel 40 éve képtelen elfelejteni a magyar közönség (Fotó: IMDb)

A Csengetett, Mylord? James Twelvetrees-e még Budapesten is megfordult

A műsort 1991-ben Magyarországon is műsora tűzte a televízió, először az M2 csatornája, de a széria népszerűsége azóta sem apadt, a Csengetett, Mylord?-ot például jelenleg is vetíti a TV2 Comedy.

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Külön érdekesség, hogy a sorozat az egykori vasfüggönyön innen, azon belül is Magyarországon való extra kelendősége még magukhoz a szereplőkhöz is eljutott, akik nem akarták elhinni, hogy hazánkban milyen alapos figyelmet kap a szinkron, illetve annak szövege. A poénok ültek, a közönség zabálta az angol humort, és mindenkinek meglett a maga kedvenc szereplője.

A színészbrigádból pedig páran 2018-ban még Budapestre is ellátogattak, köztük a James Twelvetreest alakító Jeffrey Holland is, ráadásul egy igen érdekes apropóból. A magyarországi rajongótábor ugyanis maga kezdett adománygyűjtésbe, hátha egy bizonyos összeg összegyűjtését követően hazánkba tudják csalogatni a sztárokat.

Végül több mint 7 millió forint gyűlt össze, minek következtében a Csengetett, Mylord? szereplőit, név szerint Jeffrey Hollandot, Su Pollardot, Susie Brann-t, Catherine Rabettet és Amanda Bellamyt is sikerült meginvitálni egy budapesti városnéző körútra, valamint egy, a fővárosban megrendezett közönségtalálkozóra. Az eseményen egyébként a magyar hangok közül ketten is részt vettek, így színpadra lépett anno például Pásztor Erzsi és Győry Franciska is.

Most viszont ugorjunk előre az időben közel egy évtizedet, és lássuk, hogy néznek ki a Csengetett, Mylord? sztárjai napjainkban. Galériánkat a lenti képre kattintva tudod megtekinteni:

 

 

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