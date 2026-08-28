Elátkozták a Dawson és a haverokat? A fél stáb élete tragikusan alakult

A 47 éves színésznő ráadásul kollégája és jó barátja halálhíre után le akarta mondani az MRI-vizsgálatot, azonban exférje mégis rábeszélte, hogy menjen el.

Végül itt derült ki, hogy egy ritka, rosszindulatú, 2,6 centiméteres daganat található az agyában, melyet végül márciusban műtéti úton sikeresen eltávolítottak.

A baj viszont sajnos ismét nem járt egyedül: a beavatkozás ugyanis csak félig-meddig volt sikeres, hiszen a seb környékén fertőzés lépett fel, minek következtében egy újabb műtétet kellett eszközölni. Ezután viszont már szerencsére újabb gond nem követte, sőt, Philippsnek nem volt szüksége kemoterápiára és sugárkezelésre sem, nyugodtan haladhatott a gyógyulás útján. Manapság pedig már következő tévé- és filmszerepeire gyűjti erejét, ő lesz például a Cupertino című széria egyik főszereplője is. És ki tudja, lehet hamarosan érkezik a telefon a Wayans fivérektől a Feketék fehéren 2-t illetően...

Busy sorsa a jelek szerint kezd jó irányt venni, de a szintén a Dawsonban megismert kollégája, Obi Ndefo nem volt ilyen szerencsés. A Katie Holmes sógorát alakító színészt 1999-ben egy részeg sofőr gázolt el, aminek következtében mindkét lábát térd fölött amputálni kellett. Öt esztendővel később, 51 évesen hunyt el.

A sorozat egyik kitalálója és egyben írója, Heidi Ferrer 2021-ben végzett magával, miután 13 hónapon át szenvedett a Covid és poszt-Covid tüneteitől.