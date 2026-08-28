Elátkozták a Dawson és a haverokat? A fél stáb élete tragikusan alakult

A 2026-os esztendőre valószínűleg keserű szájízzel fognak majd visszagondolni évek múltán a Dawson és a haverok rajongói. Az ezredforduló népszerű tinidráma szériájának címszereplőjét alakító James Van Der Beektől még februárban kellett végső búcsút vennie a még mindig elképesztő méreteke öltő fanbázisnak, ám ugyanebben a hónapban egy hasonlóan szörnyű hírt közöltek a sorozat egy másik fontos szereplőjével is. Az Audrey Liddell-t alakító Busy Philippsszel ugyanis egy nappal James Van Der Beek halála után közölték az orvosai: daganata van.
Idén már kétszer is műteni kellett a Dawson és a haverok sztárját
Az idei februárt tehát aligha fogja bármikor is visszasírni Busy Philipps, hiszen két napon belül két szörnyű hírrel kellett szembesülnie.
A 47 éves színésznő ráadásul kollégája és jó barátja halálhíre után le akarta mondani az MRI-vizsgálatot, azonban exférje mégis rábeszélte, hogy menjen el.
Végül itt derült ki, hogy egy ritka, rosszindulatú, 2,6 centiméteres daganat található az agyában, melyet végül márciusban műtéti úton sikeresen eltávolítottak.
A baj viszont sajnos ismét nem járt egyedül: a beavatkozás ugyanis csak félig-meddig volt sikeres, hiszen a seb környékén fertőzés lépett fel, minek következtében egy újabb műtétet kellett eszközölni. Ezután viszont már szerencsére újabb gond nem követte, sőt, Philippsnek nem volt szüksége kemoterápiára és sugárkezelésre sem, nyugodtan haladhatott a gyógyulás útján. Manapság pedig már következő tévé- és filmszerepeire gyűjti erejét, ő lesz például a Cupertino című széria egyik főszereplője is. És ki tudja, lehet hamarosan érkezik a telefon a Wayans fivérektől a Feketék fehéren 2-t illetően...
Busy sorsa a jelek szerint kezd jó irányt venni, de a szintén a Dawsonban megismert kollégája, Obi Ndefo nem volt ilyen szerencsés. A Katie Holmes sógorát alakító színészt 1999-ben egy részeg sofőr gázolt el, aminek következtében mindkét lábát térd fölött amputálni kellett. Öt esztendővel később, 51 évesen hunyt el.
A sorozat egyik kitalálója és egyben írója, Heidi Ferrer 2021-ben végzett magával, miután 13 hónapon át szenvedett a Covid és poszt-Covid tüneteitől.
De stáb azon felének, akiknek megadatott az egészség, sem alakult a legjobban a sorsa. Michelle Williams saját bevallása szerint máig komoly traumákat hordoz élete szerelme, Heath Ledger halála miatt. Katie Holmes magánélete sem irigylésre méltó, hiszen menekülnie kellett a Tom Cruise-zal kötött házasságából a színész vallási nézetei miatt, de a válásuk után évekig volt a szcientológusok céltáblája. Joshua Jackson pedig évek óta harcol volt feleségével a közös lányuk felügyeleti joga, illetve jövője miatt a bíróságon.
Dawsont és haverjait elátkozták?
Az újabb rossz hír természetesen alaposan rá hozta a frászt a fanatikusokra. A Dawson és a haverok közönsége ugyanis nem szeretné, ha az ő sorozatukat is utolérné a Maffiózók-hatás.
Tudniillik az HBO 1999 és 2007 között futó gengsztersorozatának szereposztása az utolsó epizód szinte megtizedelődött, az „átok” pedig nemcsak a főszereplőket sújtotta. Többek között James Gandolfini és Tony Sirico sincs már köztünk, idén augusztusban pedig a Big Pussyt alakító Vincent Pastore is elhunyt.
Egyébként a honi filmgyártásnak is megvan a maga „elátkozott” produkciója, sőt, több olyan magyar film is van, melyet csak nemrég mutattak be, de már szinte senki sem él a szereplők közül: ilyen volt például a Gesztesi Károly és Kaszás Attila főszereplésével bemutatott Kútfejek, vagy Bajor Imre utolsó mozija, a Szuperbojz.