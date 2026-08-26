Emlékszel, mikor Dolly Parton mellett Sylvester Stallone dalra fakadt? Íme a country királynőjének filmszerepei

A legjobb bordélyház Texasban

Dús bajusz és feltupírozott haj? Nem, nem Jacob Elordi és Margaret Qualley új filmjéről van szó, hanem a ’80-as évekről, azon belül A legjobb bordélyház Texasban címre keresztelt vígjátékról. A kisvárosi seriff és a piroslámpás ház tulajdonosnőjének dalokkal és poénokkal tarkított szerelemes sztorijában Dolly Parton mellett a korszak egyik legmeghatározóbb és legmaszkulinabb férfiszínészével, Burt Reynoldsszal osztozott a vásznon.

Hannah Montana

Noha arról hosszasan, vagy inkább kevésbé hosszasan lehetne disputálni, hogy mennyire képviselt magas színvonalat a Disney csatornán futó Hannah Montana-sorozat. Ám az tagadhatatlan, hogy Miley Cyrus szériája egy komplett új generációval ismertette meg Dolly Partont, mi több, a jövő nemzedéke is kész ikonként kezelte az énekesnőt, akit a sorozat miatt a legifjabb rajongók is gyászolnak. Parton a műsor címszereplőjének nagynénjét, Dolly nénit alakította, ám a két hölgy között a való életben is szoros kapocs volt, hiszen Dolly Parton Miley Cyrus keresztanyja volt.

Dolly Parton halála keresztlányát, Miley Cyust is biztosan megrázta, akivel még a Hannah Montana című sorozatban is rokonokat játszottak (Fotó: Wiese/face to face/Wiese/face to face)

Acélmagnóliák

A legerősebb barátságokat nem tudja szétszakítani semmi sem. Sem a pénz, sem a kor, sem semmilyen különbözőség. Erről tanúskodik a nem kis sztárparádét felvonultató Acélmagnóliák is, mely Julia Roberts, Sally Field, Daryl Hannah, no meg persze Dolly Parton szoros kapcsolatának szórakoztató, ugyanakkor rendkívül tragikus és elgondolkodtató történetét meséli el.