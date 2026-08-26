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Emlékszel, mikor Dolly Parton mellett Sylvester Stallone dalra fakadt? Íme a country királynőjének filmszerepei

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Tegnap hatalmas veszteség érte a komplett szórakoztatóipart. Meghalt Dolly Parton, aki nemcsak a popszakma dívája, a country királynője volt, de még Hollywoodban is sikerrel tette le a névjegyét.
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gyászSylvester StalloneMiley CyrusfilmDolly Parton

Egy emberként szökött pára minden zenebolond és filmrajongó szemébe a tegnapi nap folyamán. Ekkor érkezett ugyanis a lesújtó hír: Dolly Parton 80 éves korában örökre lehunyta mindig ragyogóan csillogó szemeit. A szőke popdíva eredményeit és díjait, no meg persze popkultúrára gyakorolt hatását akár másnap reggelig lehetne részletezni. Parton szakmáján belül igazi ikon volt, kevesek tudtak annyi lelket és szívet csempészni a country cowboykalapos és wesco csizmás műfajába, ahogy ő tette. Azonban Parton nemcsak a színpadon egy szál gitárral, de a filmvásznon, valamint a tévéképernyőn is otthonosan mozgott. Cikkünkben összegyűjtöttük, mely szerepei miatt fog leginkább hiányozni a világ moziközönségének!

Dolly parton és Burt Reynolds látható a fotón.
Dolly Parton meghalt, de slágerei mellett emlékezetes filmszerepei is gondoskodnak arról, hogy a country királynőjét sose feledje el senki (Fotó: Globe Photos/NORTHFOTO)

Ezek voltak a legjobb Dolly Parton-filmek és sorozatok

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A legjobb bordélyház Texasban

Dús bajusz és feltupírozott haj? Nem, nem Jacob Elordi és Margaret Qualley új filmjéről van szó, hanem a ’80-as évekről, azon belül A legjobb bordélyház Texasban címre keresztelt vígjátékról. A kisvárosi seriff és a piroslámpás ház tulajdonosnőjének dalokkal és poénokkal tarkított szerelemes sztorijában Dolly Parton mellett a korszak egyik legmeghatározóbb és legmaszkulinabb férfiszínészével, Burt Reynoldsszal osztozott a vásznon.

Hannah Montana

Noha arról hosszasan, vagy inkább kevésbé hosszasan lehetne disputálni, hogy mennyire képviselt magas színvonalat a Disney csatornán futó Hannah Montana-sorozat. Ám az tagadhatatlan, hogy Miley Cyrus szériája egy komplett új generációval ismertette meg Dolly Partont, mi több, a jövő nemzedéke is kész ikonként kezelte az énekesnőt, akit a sorozat miatt a legifjabb rajongók is gyászolnak. Parton a műsor címszereplőjének nagynénjét, Dolly nénit alakította, ám a két hölgy között a való életben is szoros kapocs volt, hiszen Dolly Parton Miley Cyrus keresztanyja volt.

Dolly Parton és Miley Cyrus nagyon szoros kapcsolatot ápoltak.
Dolly Parton halála keresztlányát, Miley Cyust is biztosan megrázta, akivel még a Hannah Montana című sorozatban is rokonokat játszottak (Fotó: Wiese/face to face/Wiese/face to face)

Acélmagnóliák

A legerősebb barátságokat nem tudja szétszakítani semmi sem. Sem a pénz, sem a kor, sem semmilyen különbözőség. Erről tanúskodik a nem kis sztárparádét felvonultató Acélmagnóliák is, mely Julia Roberts, Sally Field, Daryl Hannah, no meg persze Dolly Parton szoros kapcsolatának szórakoztató, ugyanakkor rendkívül tragikus és elgondolkodtató történetét meséli el.

Kilenctől ötig

A kilenctől ötig terjedő munkaidő nem csak napjaink fiatal felnőttjei számára szolgál egyfajta sajátos horrorsztoriként, de már az 1980-as években is egy diktatúra komikus allegóriája volt. A Jane Fonda, Lily Tomlin és természetesen Dolly Parton főszereplésével bemutatott vígjáték főhősnői Charlie angyalait megszégyenítve iktatják ki a film rosszfiúját, azaz a főnöküket, aki zsarnokként szipolyozza ki alkalmazottait. A kolleginák összefognak, és elrabolják a felettesüket, hogy aztán együttesen reformálják meg a munkahelyük szabályait.

Énekes izompacsirta

Ugyan ki más lett volna képes arra, hogy egy olyan marcona arcú vasgyúróból, mint Sylvester Stallone is dalos pacsirtát faragjon, ha nem Dolly Parton? Márpedig az 1984-es Énekes izompacsirtában Tulsa királya tényleg kiereszti a hangját. A film egy taxisofőrről és egy bárénekesnőről szól, akiket egy furcsa fogadás miatt sodort össze a sors. Hogy a zenés komédia, valamint Parton személye mennyit jelentett Stallonénak azt, mi sem jelzi jobban, hogy még a Beverly Hills-i zsarut is otthagyta emiatt.

 

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