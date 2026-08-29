Ezt mindenkinek hallania kell! Vin Diesel dalban vett búcsút Dolly Partontól – Videó

A hét folyamán több szörnyű hír rázta meg egy emberként az egész világot. Elvesztettük a Reszkessetek, betörők! minden lében kanál recepciósát, Tim Curryt, meghalt a Transformers-filmek sztárja, Peter Cullen, és ha ez nem lett volna elég, még a countryzene koronázatlan királynőjének, Dolly Partonnak a színpadi fényei is örökre kihunytak. Az ünnepelt díva halálhíre sokként hatott az emberekre, melyet mindenki a maga módján próbál feldolgozni. Így Vin Diesel is, aki egy olyan oldalát mutatta most meg rajongóinak, melyet korábban csak nagyon-nagyon ritkán.

A Dolly Parton-dalok talán legszebb darabjával vett búcsút az énekesnőtől Vin Diesel (Fotó: Marcel Thomas/ZUMA Wire)

Vin Diesel Dolly Partonnak: „I Will Always Love You”

Azt már megszokhattuk, hogy Vin Diesel Instagram-oldalára a szelfik és a forgatási kulisszatitkokról szóló fotók mellett néha a legkülönfélébb és legfurcsább posztokat is közzé szokta tenni, azonban most minden korábbi bejegyzést felülmúlt a Halálos iramban Dominic Torettója.