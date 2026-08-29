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gyász

Ezt mindenkinek hallania kell! Vin Diesel dalban vett búcsút Dolly Partontól – Videó

21 perce
Olvasási idő: 6 perc
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A gyász mindenkiből más reakciókat vált ki. Egyesek mély hallgatásba borulnak, míg mások épp ilyenkor engedik ki a hangjukat. Dolly Parton elvesztését követően kiderült, Vin Diesel utóbbi táborba tartozik.
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gyászDolly PartonVin Diesel

A hét folyamán több szörnyű hír rázta meg egy emberként az egész világot. Elvesztettük a Reszkessetek, betörők! minden lében kanál recepciósát, Tim Curryt, meghalt a Transformers-filmek sztárja, Peter Cullen, és ha ez nem lett volna elég, még a countryzene koronázatlan királynőjének, Dolly Partonnak a színpadi fényei is örökre kihunytak. Az ünnepelt díva halálhíre sokként hatott az emberekre, melyet mindenki a maga módján próbál feldolgozni. Így Vin Diesel is, aki egy olyan oldalát mutatta most meg rajongóinak, melyet korábban csak nagyon-nagyon ritkán.

Vin Diesel elbúcsúzott Dolly Partontól.
A Dolly Parton-dalok talán legszebb darabjával vett búcsút az énekesnőtől Vin Diesel (Fotó: Marcel Thomas/ZUMA Wire)

Vin Diesel Dolly Partonnak: „I Will Always Love You”

Azt már megszokhattuk, hogy Vin Diesel Instagram-oldalára a szelfik és a forgatási kulisszatitkokról szóló fotók mellett néha a legkülönfélébb és legfurcsább posztokat is közzé szokta tenni, azonban most minden korábbi bejegyzést felülmúlt a Halálos iramban Dominic Torettója.

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A Paul Walker „feltámasztásával” foglalatoskodó színész ugyanis egyik legutóbbi posztja első pillantásra csak egy fotó Dolly Partonról, ámde a háttérben hallhatunk valamit, amit korábban talán sohasem: Vin Diesel énekel, méghozzá Whitney Houston I Will Always Love You című örökzöld slágerét a country édesanyjának, azaz Partonnak címezve.

Ami persze nem véletlenszerű választás, hiszen a dalt eredetileg maga Dolly Parton írta és adta elő még 1973-ban, ám Houston tette igazán népszerűvé közel 20 évvel később, mikor megjelent a Több mint testőr című film.

A kommentelők pedig konkrétan elolvadnak a gesztustól, valamint attól, hogy a mindig szűkszavú és szigorú tekintetű Dieselt hallhatták énekelni:

Az, hogy Vin Diesel éneklése miatt fogok meghatódni és elbőgni magam, az nem volt rajta a mai teendőim listáján, de most valahogy mégis ez történt

– írta egy kommentelő, míg egy másik azt a kérdést tette fel: „Miért ma kellett megtudnom, hogy Vin Diesel tud énekelni?”

Vin Diesel Dolly Partontól búcsúzott.
A Paul Walker lányával máig remek kapcsolatot ápoló Vin Diesel Dolly Parton I Will Always Love You című slágerét énekelte el Instagramon (Fotó: Photo Press Service/BESTIMAGE/00766418)

Az óriások is sírnak

A Vin Diesel-filmek tősgyökeres fanatikusait viszont aligha lepte meg, hogy kedvencük lelke szenzitívebb felét is feltárta a nyilvánosság előtt.

Nem is olyan rég volt például, mikor kollégája és egyben jó barátja, a fiatalon elhunyt Paul Walker lányát, Meadow Walkert kísérhette oltárhoz, amitől szintúgy pára szökött számtalan fanatikusa szemébe.

De nemcsak a rajongókat, hanem magát Dieselt is láthatóan meghatotta az a másik pillanat, amikor 2014-ben, egy évvel Paul Walker halála után egyedül kellett átvennie az MTV legjobb filmes duójának járó díjat, melyen a Halálos iramban Brian O’Connerjével osztozott volna.

 

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