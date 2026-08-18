„Apu ökölbe szorított keze vagyok...” – 57 éves lett Edward Norton: ezeket biztosan nem tudtad róla

Derek Vinyard, Aaron Stampler, Bruce Banner, Balduin király vagy épp a Narrátor a Harcosok klubjából. Mindenkinek van kedvence az Edward Norton-filmek szereplői közül. De ki is ez a minden képen sármos félmosollyal hódító arc a megannyi maszk mögött? Edward Norton 1969. augusztus 18-án született egy jómódú bostoni famíliába. A kis Edward már fiatalon tudta, hogy színész szeretne lenni, ám addig, hogy harmincéves korára már két Oscar-jelöléssel is büszkélkedhetett, kalandos útja vezetett, még a világ másik felén is élt egy kicsit. Születésnapja alkalmából összegyűjtöttünk néhány érdekességet az életéről, hogy kicsit jobban megismerjük a kaliforniai álomgyár láthatatlan hősét.

Edward Norton 2026-ban is ugyanazt a hanyag eleganciát, no meg azt a még hanyagabb félmosolyt viseli magán, immáron 57 esztendősen is (Fotó: C Flanigan)

Edward Norton nagyapja nélkül még plázázni se tudnánk

Bármily hihetetlenül hangzik, de a világon egyik bevásárlóközpont sem nézne ki úgy, ahogyan azt manapság láthatjuk, ha nem lett volna Edward Norton egyik felmenője. Tudniillik születésnaposunk anyai nagyapja, James Rouse volt az, aki az első modern plázák egyikét megtervezte. Milyen ironikus az élet. A fogyasztói társadalmat könyörtelenül kritizáló Harcosok klubja főszereplője olyan családba született, ami pont a konzumerizmus elősegítője volt.