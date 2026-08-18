„Apu ökölbe szorított keze vagyok...” – 57 éves lett Edward Norton: ezeket biztosan nem tudtad róla

Derek Vinyard, Aaron Stampler, Bruce Banner, Balduin király vagy épp a Narrátor a Harcosok klubjából. Mindenkinek van kedvence az Edward Norton-filmek szereplői közül. De ki is ez a minden képen sármos félmosollyal hódító arc a megannyi maszk mögött? Edward Norton 1969. augusztus 18-án született egy jómódú bostoni famíliába. A kis Edward már fiatalon tudta, hogy színész szeretne lenni, ám addig, hogy harmincéves korára már két Oscar-jelöléssel is büszkélkedhetett, kalandos útja vezetett, még a világ másik felén is élt egy kicsit. Születésnapja alkalmából összegyűjtöttünk néhány érdekességet az életéről, hogy kicsit jobban megismerjük a kaliforniai álomgyár láthatatlan hősét.
Edward Norton nagyapja nélkül még plázázni se tudnánk
Bármily hihetetlenül hangzik, de a világon egyik bevásárlóközpont sem nézne ki úgy, ahogyan azt manapság láthatjuk, ha nem lett volna Edward Norton egyik felmenője. Tudniillik születésnaposunk anyai nagyapja, James Rouse volt az, aki az első modern plázák egyikét megtervezte. Milyen ironikus az élet. A fogyasztói társadalmat könyörtelenül kritizáló Harcosok klubja főszereplője olyan családba született, ami pont a konzumerizmus elősegítője volt.
Nem olvassa, inkább írja a történelmet
Talán nem túlzás azt állítani, hogy a világot óriási veszteség érte volna, ha Edward Norton 1991-ben úgy dönt, a színpadi fények helyett a dohos irattárakat választja. Erre pedig minden esély megvolt, mikor is az egykori Hihetetlen Hulk lediplomázott a világhírű Yale Egyetem történelem szakán, ám végül nem mondott le gyerekkori álmáról, és öt évvel később pedig már mindenki róla beszélt a Legbelső félelemben nyújtott hidegrázós alakítása miatt.
Ki nem találod, milyen nyelven beszél
Edward Norton maga is próbál tenni az ellen a sztereotípia ellen, hogy az amerikaiak nem beszélnek semmilyen idegen nyelvet. Ezt biztosan nem sokan tudták, de ünnepeltünk perfektül beszél például japánul. Ezt még annak az időszaknak köszönheti, mikor az egyetem után Osakában vállalt munkát, és élt ott egy ideig.
A szappankészítő tanfolyam oktatója olvasta a névsort: Brad Pitt? Jelen! Edward Norton? Jelen!
Nem csalás, nem ámítás, Edward Norton és jó barátja, Brad Pitt tényleg beiratkoztak az amerikai Squid Game-et épp a napokban örökre lejegelő David Fincher klasszikusának, a Harcosok klubjának készítése előtt egy szappanfőző tanfolyamra. A két színész ugyanis szerette volna tudni és érteni, miről is beszélnek, illetve mit is csinálnak majd pontosan a vásznon.
Nem csak a vásznon hős!
Hiába alakította többek között az idén hatalmas győzelemre vagy épp orbitális bukásra készülő Marvel Hulkját, Edward Norton már többször is bebizonyította, nem csak a filmekben tudja, mi teszi a hőst hőssé. Számtalan segélyszervezetnek adományozott már, 2009-ben lefutotta a New York-i maratont, amivel több mint egymillió dollárt gyűjtött afrikai rászorulóknak. Emellett Edward Norton még az ENSZ biodiverzitási jószolgálati nagyköveti címével is büszkélkedhet, 2012-ben pedig még futballcipőt is húzott a lábára, hogy a Soccer Aid jótékonysági meccsén rúgja a bőrt a jó cél érdekében.
Edward Norton sosem riadt vissza semmilyen feladattól, ahogy azt a ragyogó és sokszínű karrierje is mutatja. Galériánkban az 57. szülesténapját ünneplő sztárszínész legfontosabb szerepeit gyűjtöttük össze: