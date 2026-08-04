Súlyos balesetet szenvedett a God of War-sorozat főszereplője: a Marvel sztárja válthatja

Ha minden igaz, a korábbi hatszoros nehézsúlyú világbajnok pankrátorral már előrehaladott tárgyalásokat folytatnak az Amazon munkatársai, akiknek egyébként égetően fontos minél hamarabb megtalálni az új Kratost, hiszen a hónapokra kidőlt Hursttel már biztosan nem számolhatnak.

A Marvel-filmek sztárja, Dave Bautista az elsőszámú kiszemelt Kratos megüresedett szerepére (Fotó: Imagespace / NORTHFOTO)

A sorozat premierje 2027. április 7-ére lett kitűzve, addig viszont nemcsak a hátralévő jeleneteket kell rögzíteni az új főszereplővel, hanem a korábbi Kratos képsorait is újra kell forgatni, szóval feszes menetrend vár a God of War alkotóira és szereplőire.

Ha pedig már a további szereplők is szóba kerültek, nem a Ryan Hurst-Dave Bautista csere lesz az egyetlen drasztikus változtatás a szereposztásban. A God of War 2. évadában ugyanis már biztosan nem Callum Vinson fogja alakítani a másik főszereplőnek számító Atreust, hanem egy nála jóval idősebb színész, miután a folytatásban egy nagyot ugrik előre az időben a cselekmény.

Ryan Hursttel már több jelenetet is leforgattak, azonban ezek közül mind mehet a kukába (Fotó: IMDb)

Még a Csillagkapu sztárja is lehet beugró

Amennyiben Dave Bautistával mégsem sikerülne megállapodnia az Amazonnak, úgy a rajongóknak lenne egy ötlete, ki szolgálhatna tökéletes B-tervként Kratos szerepére. Ő pedig nem más, mint a Csillagkapu sztárja, Christopher Judge, aki a játék több fejezetében is kölcsönözte ikonikus hangját a szakállas izomkolosszusnak.