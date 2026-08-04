Súlyos balesetet szenvedett a God of War-sorozat főszereplője: a Marvel sztárja válthatja

Mióta 2005-ben megjelent a God of War című videójáték-széria első darabja, a fanatikusok azóta várják, hogy kedvenc harcosuk, Kratos görög istenekkel folytatott véres csörtéje egyszer a tévéképernyőn, vagy esetleg a nagyvásznon is megelevenedjen. Utóbbira még egyelőre várni kell, viszont a sorozat az Amazon gondozásában végre csak elkészül. Azonban akadt egy nem kis bökkenő, hiszen a múlt hónapban durvábban beütött a krach a forgatáson, mint a hírhedt fekete csütörtökön: a God of War-széria eredeti főszereplője, Ryan Hurst durván megsérült munka közben, emiatt leállt a forgatás, és csakhamar kiderült, új Kratos után kell néznie az alkotóknak. A Kemény motorosok jelenleg gyengélkedő sztárjának utódját pedig már ki is nézték maguknak az Amazon fejesei.
Intergalaktikus pankrátor lehet a God of War új főhőse
Kratos szerepét a legfrissebb hollywoodi híresztelések szerint nem más veheti át Ryan Hursttől mint A galaxis őrzői, a Dűne-filmek és a Szárnyas fejvadász 2049 meglepően érzékeny izomagya: Dave Bautista.
Ha minden igaz, a korábbi hatszoros nehézsúlyú világbajnok pankrátorral már előrehaladott tárgyalásokat folytatnak az Amazon munkatársai, akiknek egyébként égetően fontos minél hamarabb megtalálni az új Kratost, hiszen a hónapokra kidőlt Hursttel már biztosan nem számolhatnak.
A sorozat premierje 2027. április 7-ére lett kitűzve, addig viszont nemcsak a hátralévő jeleneteket kell rögzíteni az új főszereplővel, hanem a korábbi Kratos képsorait is újra kell forgatni, szóval feszes menetrend vár a God of War alkotóira és szereplőire.
Ha pedig már a további szereplők is szóba kerültek, nem a Ryan Hurst-Dave Bautista csere lesz az egyetlen drasztikus változtatás a szereposztásban. A God of War 2. évadában ugyanis már biztosan nem Callum Vinson fogja alakítani a másik főszereplőnek számító Atreust, hanem egy nála jóval idősebb színész, miután a folytatásban egy nagyot ugrik előre az időben a cselekmény.
Még a Csillagkapu sztárja is lehet beugró
Amennyiben Dave Bautistával mégsem sikerülne megállapodnia az Amazonnak, úgy a rajongóknak lenne egy ötlete, ki szolgálhatna tökéletes B-tervként Kratos szerepére. Ő pedig nem más, mint a Csillagkapu sztárja, Christopher Judge, aki a játék több fejezetében is kölcsönözte ikonikus hangját a szakállas izomkolosszusnak.
Judge-ot egyébként még a sorozat castingjának kezdeti státuszában megkeresték az Amazontól, hogy nyitott lenne-e a szerepre, mire a 61 éves színészválaszul őrületes edzésbe kezdett, ám hamar rá kellett ébrednie, eljárt felette az idő:
Először nemet mondtam. Majd mégis azon kaptam magam, hogy a dolog elkezdte mozgatni a fantáziámat. Sőt, már el is kezdtem edzeni a szerepre, de aztán jött a hirtelen felismerés: amikor anno a Csillagkaput kezdtük, 33 éves voltam, és napi 14-16-18 órát dolgoztam, ami még annyi idősen is megterhelő volt. Idén már 62 esztendős leszek, és rá kellett jönnöm, ez a főszerep egy fiatalembernek való, nem nekem. Úgy érzem, megtalálták a szerepre a tökéletes jelentkezőt, Ryan [Hurst] egy fantasztikus színész és emellett egy csodálatos ember is, szóval a világ összes sikerét kívánom neki
– mondta a Borsnak adott exkluzív interjújában még márciusban a Csillagkapu Teal’-je.
A Christopher Judge-filmek és sorozatok száma így aligha fog bővülni a God of Warral, így valami csoda idézheti már csak elő, hogy Kratost már ne csupán hangban idézze elő a zseniális orgánumú színész. Kíváncsian várjuk, végül kire esik a stúdió választása.