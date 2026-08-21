„Ennek semmi értelme...” – Durván nekiment az új Gonosz halott-filmeknek Bruce Campbell

35 éve már, hogy Sam Raimi megajándékozta a horror szerelmeseit a műfaj egyik legsajátosabb, de ugyanakkor igen megosztó darabjával. A filmszéria azóta már több folytatást és remake-et is megélt, ám úgy fest, a Gonosz halott csillaga a horror égboltján kihunyó félben van. A legutóbbi epizód, a Gonosz halott: Égj ugyan megtriplázta költségvetését, de bevételt tekintve meg sem közelítette a Backrooms vagy a Megszállottság szintjét, hiszen csak 70 millió dollárt gyűjtött össze. Arra pedig, hogy mi lehet a gyógyír a Gonosz halott gyengélkedésére, maga a széria egykori főhőse, Bruce Campbell adta meg a választ.
Ez hiányzik a Gonosz halott-filmekből a franchise legendája szerint
Csak képzeljük el azt a jelenetet, hogy a film főhőse lefejezi a saját barátnőjét, hogy aztán a gonosz entitás, mely megszállta korábban a nőt, annak testét és már különálló fejét sem hagyja nyugodni, és ezek a testrészek a főszereplő férfit veszik üldözőbe. Majd a fej végül sikeresen megharapja a hős kezét, ami végül a saját teste ellen fordul és megpróbálja megölni azt. Most mondja azt bárki, hogy ez a képsor nem nevetséges, vagy ha úgy tetszik, komikus is amellett, hogy rémisztő.
Pont ebben rejlett a régi Gonosz halott-filmek kvintesszenciája. Egyik pillanatban a frászt hozták rá a nézőkre, majd a következő minutumban a közönség humorra fogékony fele már a hasát fogta a nevetéstől. Bruce Campbell pedig pont ezt hiányolja szeretett franchise-a friss felvonásaiból: az abszurd humort, mely annyi időn át sajátja volt a filmszériának.
Erről a horror zsánerének legendája egy interjújában beszélt bővebben:
Szeretném, ha visszatérne a humor a filmekbe. Az utóbbi három film többnyire poénmentes volt, és nekem személy szerint ezzel van problémám. Ennek nincs semmi értelme, hogy ennyire komorrá váltak. Lehet valami ijesztő anélkül is, hogy ennyire komor lenne. Egy kis humor igazán nem ártana. És kellene egy olyan hős is, akinek tényleg lehet szurkolni. Ash egy idióta, de azt akarod, hogy túlélje…
– utalt zárógondolatában az egykor általa alakított protagonistára Campbell.
A franchise-nak pedig hamarosan lesz is lehetősége javítani és Bruce Campbell, illetve megannyi rajongó kedvében járni, hiszen a következő Gonosz halott-mozit már le is forgatták. A korábban Az utolsó megálló Yuma megyében című alkotást dirigáló Francis Galluppi rendezésében készülő Evil Dead Wrath, a Beatles-filmekhez hasonlóan, 2028 áprilisában érkezik majd a mozikba.
Bruce Campbell gyógyíthatatlan betegségben szenved
Ha nem lenne elég a Pókember-mozikban is állandóan vendégszereplő, hogy kedvenc, azóta már az HBO Maxra költöző horrorfilmjei gyengélkednek a kritikusoknál és a jegypénztáraknál is, maga a színész sincs jól.
Bruce Campbell ugyanis még márciusban jelentette be, hogy daganatos betegséggel küzd. A 67 éves horrorikon állítása szerint betegsége „kezelhető, de nem gyógyítható”, emiatt részben vissza kellett vonulnia a színészkedéstől, hogy csakis saját magára koncentrálhasson, és maximum kisebb munkákat vállal csak el, de jószerével már azokat sem.