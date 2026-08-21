„Ennek semmi értelme...” – Durván nekiment az új Gonosz halott-filmeknek Bruce Campbell

35 éve már, hogy Sam Raimi megajándékozta a horror szerelmeseit a műfaj egyik legsajátosabb, de ugyanakkor igen megosztó darabjával. A filmszéria azóta már több folytatást és remake-et is megélt, ám úgy fest, a Gonosz halott csillaga a horror égboltján kihunyó félben van. A legutóbbi epizód, a Gonosz halott: Égj ugyan megtriplázta költségvetését, de bevételt tekintve meg sem közelítette a Backrooms vagy a Megszállottság szintjét, hiszen csak 70 millió dollárt gyűjtött össze. Arra pedig, hogy mi lehet a gyógyír a Gonosz halott gyengélkedésére, maga a széria egykori főhőse, Bruce Campbell adta meg a választ.

A Bruce Campbell-filmek és sorozatok megkerülhetetlen darabja a Gonosz halott (Fotó: IMDb)

Ez hiányzik a Gonosz halott-filmekből a franchise legendája szerint

Csak képzeljük el azt a jelenetet, hogy a film főhőse lefejezi a saját barátnőjét, hogy aztán a gonosz entitás, mely megszállta korábban a nőt, annak testét és már különálló fejét sem hagyja nyugodni, és ezek a testrészek a főszereplő férfit veszik üldözőbe. Majd a fej végül sikeresen megharapja a hős kezét, ami végül a saját teste ellen fordul és megpróbálja megölni azt. Most mondja azt bárki, hogy ez a képsor nem nevetséges, vagy ha úgy tetszik, komikus is amellett, hogy rémisztő.