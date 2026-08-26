Közel tíz éve hatalmasat bukott Guy Ritchie filmje, most mégis mindenki ezt nézi HBO Maxon

Az ezredforduló filmgyártásának egén üstökösként jelent meg egy fiatal rendező Angliából, akit úgy hívtak: Guy Ritchie. Ez a zsenipalánta 1998-ban, majd 2000-ben olyan mocskos és mocskosul jó gengszterfilmeket adott a közösbe, mint A Ravasz, az Agy és a két füstölgő puskacső, illetve a Blöff, amikkel fel is iratkozott Hollywood élvonalába. Ezt követően Ritchie filmgyárának szalagjáról olyan vegyes fogadtatású darabok hullottak le, mint a Revolver vagy a Spíler, ám a Robert Downey Jr-féle Sherlock Holmes-filmekkel és a Henry Cavill főszereplésével 2015-ben bemutatott Az U.N.C.L.E. emberével úgy tűnt, visszatért a siker útjára. De sajnos csak úgy tűnt….

Charlie Hunnam főszereplésével 2017-ben mutatták be Guy Ritchie Arthur király-filmjét (Fotó: Courtesy Warner Bros Entertainment)

Guy Ritchie bukott királydrámája tarol az HBO Maxon

Egyes témakörök az angolok közönség számára szentnek és sérthetetlennek számítanak, így például az Artúr-mondák is. Nem is sok direktor merte magára vállalni a feladatot, hogy ezek közül bármelyiket vászonra vigye, azonban Guy Ritchie 2017-ben mégis érzett magában ehhez elég spirituszt. Ám, akkor azt még nem is sejtette, hogy ezzel kis híján derékba töri saját karrierét.