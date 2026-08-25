Guy Ritchie aggódhat? A Netflix már az Úriemberek 2. évada előtt eldöntötte, mi lesz a sikerszéria sorsa

Ki ne emlékezne Guy Ritchie utolsó igazán nagy dobására, a 2019-ben megjelent, Matthew McConaughey, Hugh Grant, Colin Farrell és Charlie Hunnam neveivel fémjelzett macsóparádét felvonultató Úriemberekre? Öt évvel később a Netflix kereste fel a büdzséjét a kasszáknál meghatszorozó Ritchie-t, mi lenne, ha széria formájában folytatná az úriemberek gengszterkedését. Noha a hollywoodi sztárok nem követték a projektet streamingre, a közönség így is imádta, mi több, hamarosan érkezik a folytatás, és már azt is tudjuk, milyen jövő vár a szériára az Úriemberek 2. évadát követően.
Guy Ritchie Itáliába viszi a gengsztereit
Úgy tűnik, Anglia nem elég Guy Ritchie úri ifjoncainak, hiszen az Úriemberek 2. évadának cselekménye már nem a szigetországban, hanem a hírhedt „csizmán”, azaz Olaszországban játszódik majd.
A következő James Bondként is emlegetett Theo James által alakított Eddie Horniman, valamint a Kaya Scodelario jóvoltából képernyőre kerülő Suise Glass a folytatásban nemzetközi vizekre eveznek, miután odahaza már az alvilági birodalmukat a csúcsra juttatták. Azonban itt jön a képbe az új évad rosszfiúja, a Ray Winstone megformálásában látható Bobby Glass, aki igyekszik mindenáron keresztbe tenni főhőseink bizniszének.
Az imént említett színészek mellett természetesen több ismerős arc is visszaköszön majd a képernyőkről, például Vinnie Jones és Giancarlo Esposito is újráznak régi szerepükben. Emellett pedig akadnak új figurák is az Úriemberek szereposztásában: Hugh Bonneville a Downton Abbey-ből lehet majd ismerős a közönségnek, míg Michele Morrone személyében napjaink egyik legkelendőbb sármőrét is sikerült szerződtetnie a projektre a Netflixnek.
Még el sem kezdődött a második évad, a Netflix már a harmadikat kéri
Valamit nagyon érezhet a vörös streamingóriás, ugyanis már bő egy héttel az Úriemberek 2. fejezetének bemutatója előtt úgy gondolta, biztosan lesz olyan jó a folytatás fogadtatása, hogy a nézők még többet akarjanak majd belőle. Ezért a Netflix már most arra kérte Guy Ritchie-t és csapatát, hogy fogjanak hozzá a harmadik évadhoz. A döntést Madonna 57 éves exférje bánja a legkevésbé, a 3. évad berendeltét így kommentálta:
Az Úriemberek ambíciói tovább nőttek, a világa kitágult, a következményeknek pedig már valódi súlyuk van. Egy harmadik évad szinte elkerülhetetlennek tűnt, és alig várom, hogy még tovább feszegessük a határokat
– mondta a szezonújítással kapcsolatban Ritchie.
Azt persze még nem tudni, hogy a 3. évad mikor fog megjelenni a Netflix-sorozatok kínálatában, de elég valószínű, hogy az alkotóbrigád ismét legalább két esztendőt fog szánni a munkálatokra, ahogy tették azt az első és a második felvonás között, de más akciószériáknál is ez a módi. Így előre láthatólag 2028-ra várható a premier.
Ám addig is bőven lesz, mivel múlatni az időt a fanatikusoknak, hiszen szeptember 3-án debütál a Netflixen az Úriemberek 2. évada. A folytatáshoz ráadásul nemrég friss előzetes is érkezett, amit ide kattintva lehet megtekinteni: