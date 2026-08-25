Guy Ritchie aggódhat? A Netflix már az Úriemberek 2. évada előtt eldöntötte, mi lesz a sikerszéria sorsa

Ki ne emlékezne Guy Ritchie utolsó igazán nagy dobására, a 2019-ben megjelent, Matthew McConaughey, Hugh Grant, Colin Farrell és Charlie Hunnam neveivel fémjelzett macsóparádét felvonultató Úriemberekre? Öt évvel később a Netflix kereste fel a büdzséjét a kasszáknál meghatszorozó Ritchie-t, mi lenne, ha széria formájában folytatná az úriemberek gengszterkedését. Noha a hollywoodi sztárok nem követték a projektet streamingre, a közönség így is imádta, mi több, hamarosan érkezik a folytatás, és már azt is tudjuk, milyen jövő vár a szériára az Úriemberek 2. évadát követően.

A Guy Ritchie-filmek és sorozatok egy újabb kiemelkedő darabjának számító Úriemberek 2. évada jövő héten érkezik a Netflixre (Fotó: IMDb)

Guy Ritchie Itáliába viszi a gengsztereit

Úgy tűnik, Anglia nem elég Guy Ritchie úri ifjoncainak, hiszen az Úriemberek 2. évadának cselekménye már nem a szigetországban, hanem a hírhedt „csizmán”, azaz Olaszországban játszódik majd.