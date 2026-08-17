Hayden Panettiere halála már több mint 25 éve, előre meg volt írva? Ez a filmje átkozhatta el színésznőt

Mindenkit egy emberként rázott meg a hír: meghalt Hayden Panettiere. A színész-énekesnő egyelőre tisztázatlan körülmények között hunyt el, mindössze 36 éves korában, de azt sajnos tudni lehetett, hogy Panettiere évek óta küzdött alkohol- és gyógyszerfüggőséggel. Azonban a találgatások helyett most inkább beszéljenek a tények: a Hayden Panettiere-filmek és sorozatok már 1996-ban útnak indultak, mikor is egy apró szőkeségre figyelhettek fel az Aliens in the Family című széria nézői. A tragikusan fiatalon elhunyt színésznő pályafutása ezután robbanásszerűen indult be, cikkünkben össze is gyűjtöttük, rajongói mely mozijait és tévéműsorait fogják a következő napokban könnyekkel küzdve újranézni.
Disney-mesék angyali hangja
Sorozatokban látott epizódszerepeit követően Hayden Panettiere bájos hangjára a Disney is felfigyelt, az ezredforduló környékén pedig az egérfüles stúdió két animációs kalandjában is feltűnt szinkronhangként. Előbb 1998-ban az Egy bogár életében, majd két esztendővel később a Dínóban is hallhatta orgánumát a nagyérdemű. Panettiere-nek egyébként nagyon megtetszett a szinkronmunka, és karrierje későbbi pontjain is visszatért ehhez a feladathoz, és nemcsak filmek esetében. Például a népszerű Until Dawn videójátékon is munkálkodott.
Az Emlékezz a Titánokra! apró szakértője
A sportfilmek szerelmeseinek aligha kell bemutatni Boaz Yakin alkotását. A közönség azonban nemcsak Denzel Washington, Ryan Gosling vagy a nemrégiben sérülése miatt a God of War-sorozatból kitett Ryan Hurst miatt emlékezhet a Titánokra. Az akkor mindössze tízéves Hayden Panettiere is kivette a részét a film sikeréből, hiszen az általa alakított Sheryl Yoast ifjú kora ellenére is nélkülözhetetlen része volt a sikerre éhes csapatnak.
A sors szomorú iróniája, hogy Panettiere élete pont olyan hirtelen és a semmiből ért véget, mint az általa alakított Sheryl Yoasté: előbbi 36, míg utóbbi 1996-ban csak 34 éves volt, mikor örökre itthagyta a földi létet. Bár Hayden Panettiere biztosan nem sejtette ekkor, hogy nemcsak a szereplő nevét veszi magára, hanem annak végzetét is.
Hősök hőse
A 2000-es évek közepén már nemcsak a mozikban, hanem a tévéképernyőn is elkezdték térhódításukat a szuperhősköltemények. Azonban nem egy Marvel vagy egy DC-sorozatért voltak oda a nézők, ahogy manapság, hanem egy független projektért, a Hősökért, aminek egyik legfontosabb karakterét épp Hayden Panettiere játszotta el. Mi több, köré épült a széria legizgalmasabb kérdése is, és hétről hétre az a kérdés tartotta lázban a közönséget, vajon sikerül-e megmenteni a pomponlányt. Panettiere kisasszony egyébként annyira otthonosan érezte magát a cheerleader szerepkörben, hogy a 2006-ban még a Hajrá csajok: Mindent bele főszerepét is elvállalta.
Hayden Panettiere, a dalos pacsirta
A Nashville-ben Hayden Panettiere egy új oldalát csodálhattuk meg. A 2012 és 2018 között futó szériában ugyanis egy feltörekvő countryénekesnőt alakított, aki ádáz küzdelmet folytatott a reflektorfényért egy egykor szebb napokat is megélt vetélytársával. A széria, mely a zeneipar legsötétebb bugyraiba is elkalauzolta a nézőket, egyik, vagy talán legnagyobb előnye, hogy a szereplők saját maguk adták elő a dalokat, így hallhattuk például Panettiere varázslatos hangját is sok-sok epizódon át.
A Sikoly-filmek visszatérője
Miközben a tévében derűsen énekelt, a mozikban már inkább csak sikongott Hayden Panettiere. Wes Craven ikonikus slasher-franchise-ának feltámasztásához ugyanis ő is hozzájárult. Ráadásul azon kevesek közé tartozott, akik nem egy, hanem két fejezet is megéltek a Sikoly-álarcos sorozatgyilkos félelmetes világában, és a filmszéria negyedik és hatodik részében is felbukkant.