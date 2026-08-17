Hayden Panettiere halála már több mint 25 éve, előre meg volt írva? Ez a filmje átkozhatta el színésznőt

Mindenkit egy emberként rázott meg a hír: meghalt Hayden Panettiere. A színész-énekesnő egyelőre tisztázatlan körülmények között hunyt el, mindössze 36 éves korában, de azt sajnos tudni lehetett, hogy Panettiere évek óta küzdött alkohol- és gyógyszerfüggőséggel. Azonban a találgatások helyett most inkább beszéljenek a tények: a Hayden Panettiere-filmek és sorozatok már 1996-ban útnak indultak, mikor is egy apró szőkeségre figyelhettek fel az Aliens in the Family című széria nézői. A tragikusan fiatalon elhunyt színésznő pályafutása ezután robbanásszerűen indult be, cikkünkben össze is gyűjtöttük, rajongói mely mozijait és tévéműsorait fogják a következő napokban könnyekkel küzdve újranézni.

Hayden Panettiere meghalt, de olyan emlékezetes szerepnek hála, mint például a Hősök Claire-je, a közönség sosem fogja feledni (Fotó: IMDb)

Disney-mesék angyali hangja

Sorozatokban látott epizódszerepeit követően Hayden Panettiere bájos hangjára a Disney is felfigyelt, az ezredforduló környékén pedig az egérfüles stúdió két animációs kalandjában is feltűnt szinkronhangként. Előbb 1998-ban az Egy bogár életében, majd két esztendővel később a Dínóban is hallhatta orgánumát a nagyérdemű. Panettiere-nek egyébként nagyon megtetszett a szinkronmunka, és karrierje későbbi pontjain is visszatért ehhez a feladathoz, és nemcsak filmek esetében. Például a népszerű Until Dawn videójátékon is munkálkodott.