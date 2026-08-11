Moziban senki sem volt kíváncsi Ralph Fiennes zombihorrorjára, HBO Maxon viszont most mindenki ezt nézi

Hihetetlen belegondolni, de jövőre már negyed évszázada lesz annak, hogy Danny Boyle új életet lehelt a zombifilmes műfajba. Noha a zsáner kibicei ezt az állítást biztosan kikérnék maguknak, hiszen a 28 nappal később nem zombikról, sokkal inkább fertőzöttekről szól, de ennyi pontatlanság talán még belefér. A Cillian Murphy főszereplésével bemutatott 2002-es horror 2007-ben folytatást is kapott, majd a franchise közel húsz esztendőre parkolópályára került, ahonnan úgy tűnt, már sosem tér vissza. Azonban nemcsak zombik jönnek vissza a halálból, de a 28-as filmszéria is, hiszen tavaly debütált a mozikban a 28 évvel később, melyet már idén követett egy folytatás, a 28 évvel később – A csonttemplom is. Azonban lehet, pont ez a gyors ütemterv vagy ki tudja, mi lehetett az oka annak, hogy a posztapokaliptikus zombimozi negyedik felvonása már nem csúszott le a mozinézők torkán. Most viszont vigaszágon mégis nagy sikereket arat a 28 évvel később – A csonttemplom, mely HBO Maxon találta meg a maga közönségét.
Ralph Fiennes már az HBO Maxon idomítja a zombikat
A 28 évvel később – A csonttemplom ott folytatja, ahol a 2025-ben debütált előző fejezet abbahagyta. Az Alfie Williams által alakított 12 éves Spike épp csak túlélte a múlt epizód megpróbáltatásait, most egy embereket csonkoló és gyilkoló szektával is meggyűlik a baja a hatalmas hímtaggal, meztelenül rohangáló fertőzöttek mellett. Mindeközben, egy másik sztoriszálon Ralph Fiennes igyekszik megmutatni, hogy mégsem kell félni a zombiktól, idomítani is lehet őket. A két főhős vonala végül találkozik, a katartikus lezárástól pedig szó szerint lerepül a nézők feje.
Vagyis pontosabban lerepült volna, ha lettek volna nézők… A 28 évvel később – A csonttemplom ugyanis enyhén szólva sem mozgatta meg a moziközönséget. A szintén Alex Garland által írt, ámde nem Danny Boyle, hanem egy fiatal direktor, Nia DaCosta által dirigált mozi még a mai hollywoodi mércében még egész szerénynek mondható büdzséjét sem tudta visszatermelni. A 63 millió dollárból készült film mindössze 58 milliót hozott össze a kasszáknál, amivel mínuszban zárta versenyét a jegypénztáraknál.
Azonban ahogy azt már oly sokszor megtörtént, a streaming ismét mentőövet dobott egy moziban fuldokló filmnek. A 28 évvel később – A csonttemplom augusztus 7-én debütált az HBO Max-filmek kínálatában, és szinte percek alatt a platform legnézettebb darabjává vált.
Veszélyben a folytatás?
Ahogy azt már a franchise atyja, Danny Boyle korábban jelezte, trilógiában gondolkodik a forradalmian új technikával rögzített 28 évvel később kapcsán, az érdektelenségbe fulladt A csonttemplom után a Sony lehet, hogy átértékeli a filmszéria sorsát. Jelen állás szerint a harmadik fejezetet, mely az egész franchise ötödik epizódja lenne már, jövőre kezdik forgatni, de talán senkit se érne meglepetésként, hogy cliffhangeres befejezés ide vagy oda, a 28 évvel később már nem tér vissza a csontsírból.