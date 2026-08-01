Meztelen zombik és posztapokaliptikus autóverseny: ezekre lesz érdemes kattintani az HBO Maxon augusztusban

Érkezik a DC univerzum legújabb fejezete, a Lámpások sorozat, számos izgalmas doku-story a vadállat kereskedelem illegális világától, a norvég alvilág működéséig. Folytatódnak Conan O’Brien kalandjai és a lengyel vígjátéksorozat, a Klara is. A filmes kínálat is bővül, többek között a nagysikerű 28 évvel később – A csonttemplommal. Családi kedvencek közé érkezik a Gru 4., a fesztiváldíjazot listát a Sirat (Sivatagi tánc) erősíti, a library tartalmak közé pedig felkerül többek között az Útvesztő trilógia is. Elképesztő tartalmakkal kecsegtet augusztusban is az HBO Max.
A Lámpások az HBO Maxon gyülekeznek
A hónap legkiemeltebb újdonsága a Lámpások (08.17.), a DC Studios és Warner Bros Television új sorozata, ami az újonc John Stewartot (Aaron Pierre) és a Zöld Lámpás legendás tagját, Hal Jordant (Kyle Chandler) követi, a két intergalaktikus zsarut, akik Amerika szívében nyomozva rábukkanak egy sötét, univerzumokat fenyegető veszélyre. Az intergalaktikus jellegtől függetlenül viszont a story egy nagyon is földhözragadt rejtély, kicsit a True Detective stílusára emlékeztetve. A premierrel egy időben elindul a Lámpások: a hivatalos podcast is, amely epizódról epizódra mélyebb betekintést nyújt majd a történet kulisszái mögé.
A dokumentum-sorozatok kedvelőinek érkezik az Isten szörnyei: hüllőcsempészek (08.07.) A történet elmerül az egzotikus állatok csempészetének sötét és bizarr alvilágában, bemutatva egy globális hálózatot a törvényen kívüli állatkereskedőkkel, feltűnésre vágyó gyűjtőkkel és a nyomukban járó, kitartó hatósági nyomozókkal. A szörny árnyékában (08.07.) egy dán fegyverkereskedő történetét követi, a Gang War: Oslo (08.28.) a norvég alvilág működését mutatja be, míg A szexrabszolga (08.14.) az emberkereskedelem és prostitúció megrázó világába ad betekintést.
A nemzetközi sorozatkínálatot erősíti a lengyel vígjáték, a Klara (08.07), második évada, amiben a főszereplő megpróbál kilépni a nős férfival folytatott viszonyából, és új életet kezdeni, ami persze korántsem megy olyan egyszerűen. A humor rajongók pedig ismét világ körüli kalandokra indulhatnak a Conan O'Brien útra kel (08.22.) harmadik évadában.
A sportkedvelők számára a hónap egyik legérdekesebb premierje lehet a Hard Knocks: Edzőtábor a Seattle Seahawksszal (08.05.), amely exkluzív betekintést nyújt az NFL-csapat felkészülésébe. A sorozatban feltűnik Mike Macdonald vezetőedző, Sam Darnold irányító, Jaxon Smith-Njigba, a 2025-ös Associated Press NFL Év Támadójátékosa, valamint a védelem meghatározó játékosai, Devon Witherspoon és Byron Murphy II.
Ralph Fiennes épít csonttemplomot augusztusban a streamingen
Augusztus legnagyobb filmpremierje a 28 évvel később – A csonttemplom (08.07.), amely folytatja a modern horror egyik legismertebb világának történetét. Dr. Kelson sokkoló új kapcsolatba keveredik, Spike pedig egy rémálomba csöppen. De hiába a fertőzöttek, ebben a világban a legnagyobb veszélyt a túlélők embertelensége jelenti. A horror rajongóknak kedvezve augusztusban érkezik a Gonosz halott – Az ébredés (08.02.), a feszült Vaksötét és Vaksötét 2. (08.14.), és az orvosi horror elemekkel dolgozó Újjá/születés (08.28.) is.
A könnyebb szórakozásra vágyóknak ajánljuk Whitmer Thomas második HBO Original stand-up különkiadását. A Menthetetlen spanok (08.15.) a humorista, zenész és színész kisvárosi gyerekkoráról és a „menőség” utáni, mindmáig tartó hajszájáról szól. A színpadon zenésztársai és legközelebbi barátai, Jeremy Ritchie, Clay Tatum, Budd Diaz, valamint testvére, Johnny McCann is csatlakoznak hozzá. A hónap további vígjáték újdonságai között érkezik A fuvar (08.14.), egy balul elsülő pénzszállítás történetével és az Ennyire futja (08.07.), a sikeres urológus nő és életművész biztonsági őr szokatlan románcával.
Az újdonságok sorát erősíti A kórus (08.16.), amely az első világháború idején mutatja be a közösség erejét, valamint A tenger útja (08.09.), egy megtörtént eseményeket feldolgozó, reményteljes dráma. A dokumentumfilmes fronton figyelmet érdemel a Nem politikára termett (08.21.), míg a családoknak jó közös kikapcsolódás lehet a Gru 4. (08.30.)
A dráma kínálatot gazdagítja a számok körül forgó Összeadás (08.06.), az 18 éves Noah britt fővárosbeli kalandjait követő Én vétkem: London (08.20.), valamint a Wasteman (08.21.) is, amelyben a feltételes szabadlábra helyezést kockáztató Taylor történetét ismerhetjük meg.
Különleges irodalmi adaptációként érkezik a gyász és önkeresés történetét feldolgozó H, mint héja (08.21.), valamint A víz kronológiája (08.21.), amely egy nő túlélésről, függőségről és önmegvalósításról szóló életútját mutatja be.
A fesztiválkedvencek sora pedig ismét egy izgalmas darabbal bővül: a Sirat (Tánc a sivatagban) (08.28.), egy eltűnt lány nyomába eredő apa megrázó történetét meséli el, aki egy csapat techno nomáddal utazik a sivatag mélyére.
Klasszikusokból sem lesz hiány
Augusztusban számos népszerű és klasszikus film is felkerül a platformra. Érkezik a Desperado (08.01.), az Anna Karenina (08.14.), a Jane Eyre (08.14.), az Arthur király – A kard legendája (08.21.), Mad Max – A harag útja (08.21.), Alfonso Cuarón Oscar-díjas sci-fije, a Gravitáció (08.28.), valamint kultikus disztópiája, Az ember gyermeke (08.28.).
A sci-fi és kalandfilmek kedvelői örülhetnek a Ready Player One (08.29.) érkezésének is, míg a hónap egyik kiemelt gyűjteményét az Útvesztő-trilógia (08.01.) alkotja: elérhetővé válik Az útvesztő, Az útvesztő: Tűzpróba és Az útvesztő: Halálkúra, így a teljes saga egy helyen lesz újranézhető.