Meztelen zombik és posztapokaliptikus autóverseny: ezekre lesz érdemes kattintani az HBO Maxon augusztusban

Érkezik a DC univerzum legújabb fejezete, a Lámpások sorozat, számos izgalmas doku-story a vadállat kereskedelem illegális világától, a norvég alvilág működéséig. Folytatódnak Conan O’Brien kalandjai és a lengyel vígjátéksorozat, a Klara is. A filmes kínálat is bővül, többek között a nagysikerű 28 évvel később – A csonttemplommal. Családi kedvencek közé érkezik a Gru 4., a fesztiváldíjazot listát a Sirat (Sivatagi tánc) erősíti, a library tartalmak közé pedig felkerül többek között az Útvesztő trilógia is. Elképesztő tartalmakkal kecsegtet augusztusban is az HBO Max.

Az HBO Max-filmek kínálatába augusztusban a Mad Max sztárjai is begázolnak (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency / NORTHFOTO)

A Lámpások az HBO Maxon gyülekeznek

A hónap legkiemeltebb újdonsága a Lámpások (08.17.), a DC Studios és Warner Bros Television új sorozata, ami az újonc John Stewartot (Aaron Pierre) és a Zöld Lámpás legendás tagját, Hal Jordant (Kyle Chandler) követi, a két intergalaktikus zsarut, akik Amerika szívében nyomozva rábukkanak egy sötét, univerzumokat fenyegető veszélyre. Az intergalaktikus jellegtől függetlenül viszont a story egy nagyon is földhözragadt rejtély, kicsit a True Detective stílusára emlékeztetve. A premierrel egy időben elindul a Lámpások: a hivatalos podcast is, amely epizódról epizódra mélyebb betekintést nyújt majd a történet kulisszái mögé.

A dokumentum-sorozatok kedvelőinek érkezik az Isten szörnyei: hüllőcsempészek (08.07.) A történet elmerül az egzotikus állatok csempészetének sötét és bizarr alvilágában, bemutatva egy globális hálózatot a törvényen kívüli állatkereskedőkkel, feltűnésre vágyó gyűjtőkkel és a nyomukban járó, kitartó hatósági nyomozókkal. A szörny árnyékában (08.07.) egy dán fegyverkereskedő történetét követi, a Gang War: Oslo (08.28.) a norvég alvilág működését mutatja be, míg A szexrabszolga (08.14.) az emberkereskedelem és prostitúció megrázó világába ad betekintést.

Ryan Reynolds után Kyle Chandleren a sor, hogy a Lámpások jóhírét vigye (Fotó: IMDb)

A nemzetközi sorozatkínálatot erősíti a lengyel vígjáték, a Klara (08.07), második évada, amiben a főszereplő megpróbál kilépni a nős férfival folytatott viszonyából, és új életet kezdeni, ami persze korántsem megy olyan egyszerűen. A humor rajongók pedig ismét világ körüli kalandokra indulhatnak a Conan O'Brien útra kel (08.22.) harmadik évadában.