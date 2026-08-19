Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
streaming

Eddie Murphy visszatért! HBO Maxon mindenki a Beverly Hills-i zsaru sztárjának új filmjére kíváncsi

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Lassan már a Halley-üstököst is sűrűbben látjuk, mint a 65 éves színész-komikust. Eddie Murphy viszont most visszatért, A fuvar című mozija pedig néhány nap leforgása alatt belopta magát az HBO Max nézőinek szívébe.
Link másolása
Vágólapra másolva!
streamingHBO MaxEddie Murphy

Hol vannak már azok az idők, mikor még a csapból is Eddie Murphy-filmek folytak? A hollywoodi szuperprodukciókban már csak nagy ritkán felbukkanó egykori Axel Foley-t viszont hiába látja majdhogynem szökőévente a közönsége, a rajongók nem feledkeztek meg róla. Ezt jól mutatja az is, ha Eddie Murphy valami újjal rukkol elő, arra hamar ráharap a publikum. Nagy sikernek örvend például legfrissebb mozija, A fuvar című akcióvígjáték, aminek elég volt csak pár nap ahhoz, hogy a legnézettebb HBO Max-filmek listájának csúcsán találja magát.

Eddie Murphy tarol az HBO Maxon.
Eddie Murphy 2026-ban streamingen robbant nagyot: A fuvar című filmje jelenleg a legnézettebb mozi az HBO Maxon (Fotó: IMDb)

Eddie Murphy pénzszállítós balhéja tarol az HBO Maxon

Az eredetileg 2025-ben megjelent A fuvar két pénzszállítóról szól, akiket Eddie Murphy, illetve a Staten Island királya tragikomédiából ismert Pete Davidson alakítanak.

„Dögvész vagy, és én a gyógyszer…” – 40 év után mozikba kerül Sylvester Stallone meg nem értett akciófilmje
Sydney Sweeney-t egy havibérlet áráért bárki láthatja meztelenül: a szőke bombázó megérkezett az HBO Maxra
Holnap jön a Sárkányok háza évadfináléja: vajon végleg lehúzza a rolót az HBO Max sikerszériája?

Az öreg róka és a zöldfülű első közös műszakja rutin feladatnak indul, ám végül mégis olyan váratlan fordulatot vesznek az események, hogy ezt a napot sosem fogják elfelejteni. A kocsijuk rakterében lapuló temérdek zöldhasút ugyanis egy Keke Palmer (Nem, A Wall Street pillangói) vezette tolvajbrigád tervezi megvirtolni, hőseink dönthetnek, hogy mi a fontosabb számukra: az életük vagy a munkájuk.

A fuvar elérhető az HBO Maxon.
A fuvar 2025-ben az Amazon Prime Video-n debütált, azonban idén átkerült HBO Maxra (Fotó: IMDb)

A fuvar egyébként a rendőrpárosok, úgynevezett „buddy cop” filmek világát ötvözi a bankrablós mozik világával, amihez társul az Eddie Murphy és a Saturday Night Live című műsorban edződött humora, ha ez pedig nem lenne elég, a Született feleségek bombázója, Eva Longoria még némi romantikát is belecsempész az összképbe. A rendezői székben pedig az a Tim Story foglal helyet, aki idén egy másik streamingplaformon, a Netflixen is csúcsra ért a Kevin Hart főszereplésével bemutatott 72 óra című komédiájával.

Szamárrá változik Eddie Murphy... és az is marad

A rajongók joggal kérdezhetik, miután végeztek A fuvarral, hogy miben láthatják legközelebb Eddie Murphy-t. Szerencséjükre kedvencük még visszatér, és nem is olyan soká, még mielőtt bárki aggódni kezdene.

Murphy neve a jövőre jelentkező Shrek 5 stáblistáján is feltűnik majd, emellett pedig a Dreamworksnek komoly szándékai vannak az Emmy- és Golden Globe-díjas színésszel, hiszen karaktere, azaz Szamár önálló filmet kap, mely egy évvel később, azaz 2028-ban fog majd megjelenni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!