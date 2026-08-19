Eddie Murphy visszatért! HBO Maxon mindenki a Beverly Hills-i zsaru sztárjának új filmjére kíváncsi

Az öreg róka és a zöldfülű első közös műszakja rutin feladatnak indul, ám végül mégis olyan váratlan fordulatot vesznek az események, hogy ezt a napot sosem fogják elfelejteni. A kocsijuk rakterében lapuló temérdek zöldhasút ugyanis egy Keke Palmer (Nem, A Wall Street pillangói) vezette tolvajbrigád tervezi megvirtolni, hőseink dönthetnek, hogy mi a fontosabb számukra: az életük vagy a munkájuk.

A fuvar 2025-ben az Amazon Prime Video-n debütált, azonban idén átkerült HBO Maxra (Fotó: IMDb)

A fuvar egyébként a rendőrpárosok, úgynevezett „buddy cop” filmek világát ötvözi a bankrablós mozik világával, amihez társul az Eddie Murphy és a Saturday Night Live című műsorban edződött humora, ha ez pedig nem lenne elég, a Született feleségek bombázója, Eva Longoria még némi romantikát is belecsempész az összképbe. A rendezői székben pedig az a Tim Story foglal helyet, aki idén egy másik streamingplaformon, a Netflixen is csúcsra ért a Kevin Hart főszereplésével bemutatott 72 óra című komédiájával.

Szamárrá változik Eddie Murphy... és az is marad

A rajongók joggal kérdezhetik, miután végeztek A fuvarral, hogy miben láthatják legközelebb Eddie Murphy-t. Szerencséjükre kedvencük még visszatér, és nem is olyan soká, még mielőtt bárki aggódni kezdene.

Murphy neve a jövőre jelentkező Shrek 5 stáblistáján is feltűnik majd, emellett pedig a Dreamworksnek komoly szándékai vannak az Emmy- és Golden Globe-díjas színésszel, hiszen karaktere, azaz Szamár önálló filmet kap, mely egy évvel később, azaz 2028-ban fog majd megjelenni.