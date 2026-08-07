Az HBO Maxon már elérhető a horror, amit be sem mertek mutatni a moziban

Hihetetlen, de már 45 éve annak, hogy Sam Raimi útjára indította a horrorzsáner B-vonalának koronázatlan királyát: a Gonosz halott-filmszériát. Az erdő mélyén lévő faházban a pokolian galád lelket megidéző fiatalok története manapság már klisének hangozhat, viszont a maga korában abszolút abszurdum volt. Bruce Campbell kellően, de mégsem tolakodóan túlzó arcjátéka, az büdzséből ügyesen kiokoskodott praktikus effektek, no meg persze a mértéktelen darálás kultikus státuszba emelte az első Gonosz halottat. A láncfűrészjelképes horrormozihoz később folytatás, illetve egy remake is készült 2013-ban, idén pedig már Gonosz halott: Égj címmel került az újabb fejezet a mozik műsorlistájára. Azonban ne feledkezzünk meg a franchise eggyel korábbi darabjáról sem, mely most az HBO Max nézőit tartja rettegésben.
Streamingen ébredt fel a Gonosz halott
A napokban került fel az HBO Max-filmek kínálatába a Gonosz halott: Az ébredés, mely könnyűszerrel pályázik az évtized leginkább gyomorforgató mozijának címére, máris elmondjuk, hogy miért. Előljáróban csak annyit mondunk, idehaza a mozik be sem merték mutatni!
A történet egyébként nem kapcsolódik a filmszéria előző felvonásaihoz, így az is megtekintheti a Gonosz halott eme epizódját, aki egyik korábbi fejezetet sem látta. A sztori középpontjában egy egyedülálló édesanya, az Alyssa Sutherland által alakított Ellie, három gyermeke, valamint Ellie húga, a Lilly Sullivan által megformált Beth állnak. Az alapkonfliktust a két, egymástól teljesen elidegenedő nővér kapcsolata adja, és ha ez nem lenne elég, a baj csakhamar ajtóstól ront be a házba.
Nem hozza meg a kedvünk a reszelt sajthoz az HBO Max új filmje
Itt lép be a már jól ismert Gonosz halott-sztoriszál: az egyik gyermek ugyanis akaratán kívül megidéz egy ártó szellemet, aki előbb az édesanyát, majd szépen sorban majdnem mindenkit megszáll, de nemcsak a családból, hanem a lakóépület teljes közösségéből. Az ébredés pedig ezzel azt az érzetet kelti rögtön a nézőben, hogy itt az ég világon senki sincs biztonságban!
Miután a családtagok rájönnek, hogy anyukával valami nem stimmel, megpróbálják felvenni vele a harcot, és akkor elszabadul a pokol. Előbb a 60 négyzetméteren, majd végül az egész épületben.
És hogy ez mit is jelent pontosan? Töménytelen mennyiségű vérfürdőt, brutális csonkolásokat, némi kikacsintást Stanley Kubrick Ragyogására, és további olyan jeleneteket, amiket nehéz nem eltakart szemmel kémlelni. Ilyen például az is, mikor a megszállott családfő nemes egyszerűséggel egy sajtreszelővel próbálja meg mozgásképtelenné tenni testvérét, és kezelésbe veszi annak lábát a konyhai alkalmatossággal. De ilyen a lezárás is, amiről nm akarjuk lelőni a „poént”, csak annyit mondnunk, teljesül a démon kívánsága: létrehoz egy nagy, egységes családot...