Az HBO Maxon már elérhető a horror, amit be sem mertek mutatni a moziban

Hihetetlen, de már 45 éve annak, hogy Sam Raimi útjára indította a horrorzsáner B-vonalának koronázatlan királyát: a Gonosz halott-filmszériát. Az erdő mélyén lévő faházban a pokolian galád lelket megidéző fiatalok története manapság már klisének hangozhat, viszont a maga korában abszolút abszurdum volt. Bruce Campbell kellően, de mégsem tolakodóan túlzó arcjátéka, az büdzséből ügyesen kiokoskodott praktikus effektek, no meg persze a mértéktelen darálás kultikus státuszba emelte az első Gonosz halottat. A láncfűrészjelképes horrormozihoz később folytatás, illetve egy remake is készült 2013-ban, idén pedig már Gonosz halott: Égj címmel került az újabb fejezet a mozik műsorlistájára. Azonban ne feledkezzünk meg a franchise eggyel korábbi darabjáról sem, mely most az HBO Max nézőit tartja rettegésben.

A Gonosz halott-filmek 2023-as felvonása, Az ébredés már az HBO Maxon! (Fotó: IMDb)

Streamingen ébredt fel a Gonosz halott

A napokban került fel az HBO Max-filmek kínálatába a Gonosz halott: Az ébredés, mely könnyűszerrel pályázik az évtized leginkább gyomorforgató mozijának címére, máris elmondjuk, hogy miért. Előljáróban csak annyit mondunk, idehaza a mozik be sem merték mutatni!