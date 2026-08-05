Botrányba fulladt az HBO Max sikersorozatának forgatása: a rajongók akadályozták meg a munkát

Idén februárban a hideg, késő téli napokon az HBO Maxon debütáló Heated Rivalry – Forró viszály című sorozat űzte el a hűvös hangulatot. Az egymással folyton versengő, majd aztán váratlanul egymásba habarodó jégkorongozók Jacob Tierney regényeinek lapjairól huppantak át a kis képernyőre, és mindenki egy csapásra beleszeretett a történetükbe. A széria rajongótábora egyik pillanatról a másikra hatalmasra duzzadt, aminek az esetek 99%-ában biztosan örülnek a stúdiók, azonban most az az 1% lépett életbe, mikor nem túl szerencsés, hogy ilyen mértékű figyelem övezi egy közkedvelt műsor készültét.

A Heated Rivalry 2. évada akár később is érkezhet, hiszen pont a rajongók tartják fel az HBO Max sikersorozatának forgatását (Fotó: IMDb)

Bajban az HBO Max sikersorozatának jövője?

Mi a rajongás definíciója? Nos, ha felütjük az értelmező kéziszótárt, akkor az alábbit olvashatjuk: egy rendkívül erős, túlfűtött és lelkes érzelmi állapot, amelyben valaki valakit vagy valamit feltétel nélküli imádattal, csodálattal és mély odaadással vesz körül. Na, és mi a túlzott rajongás? Talán nem túlzás azt mondani, hogy az, amit a Heated Rivalry – Forró viszály rajongói művelnek a napokban.