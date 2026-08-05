Botrányba fulladt az HBO Max sikersorozatának forgatása: a rajongók akadályozták meg a munkát

Idén februárban a hideg, késő téli napokon az HBO Maxon debütáló Heated Rivalry – Forró viszály című sorozat űzte el a hűvös hangulatot. Az egymással folyton versengő, majd aztán váratlanul egymásba habarodó jégkorongozók Jacob Tierney regényeinek lapjairól huppantak át a kis képernyőre, és mindenki egy csapásra beleszeretett a történetükbe. A széria rajongótábora egyik pillanatról a másikra hatalmasra duzzadt, aminek az esetek 99%-ában biztosan örülnek a stúdiók, azonban most az az 1% lépett életbe, mikor nem túl szerencsés, hogy ilyen mértékű figyelem övezi egy közkedvelt műsor készültét.
Bajban az HBO Max sikersorozatának jövője?
Mi a rajongás definíciója? Nos, ha felütjük az értelmező kéziszótárt, akkor az alábbit olvashatjuk: egy rendkívül erős, túlfűtött és lelkes érzelmi állapot, amelyben valaki valakit vagy valamit feltétel nélküli imádattal, csodálattal és mély odaadással vesz körül. Na, és mi a túlzott rajongás? Talán nem túlzás azt mondani, hogy az, amit a Heated Rivalry – Forró viszály rajongói művelnek a napokban.
Az HBO Max-sorozatok egyik legnépszerűbb darabjának számító romantikus sportdráma folytatása ugyanis nemrég vette kezdetét Torontóban, a kanadai várost pedig egyik pillanatról a másikra ellepték a fanatikusok. Ezzel talán még nem is lenne gond, a baj csak azzal van, hogy az elvetemült rajongók a forgatási helyszínen is rendre felbukkannak, ahol zavarják a stábtagok és a színészek munkáját. A stúdió vezetői rögtön a kezükbe is vették az irányítást, és már tegnap kiadtak egy nyilatkozatot Instagramon, melyben arra kérik a rajongókat, tartsanak kellő távolságot kedvenceiktől:
Hihetetlen rajongóinknak és mindenkinek, aki együtt örül velünk a sorozatnak: a támogatásotok, a lelkesedésetek és a kedvességetek rengeteget jelent számunkra. Miközben gőzerővel dolgozunk a Forró viszály következő epizódjain, arra kérünk benneteket, segítsetek abban, hogy a lehető legjobb lehessen. Ha véletlenül valamelyik forgatási helyszínünkre bukkantok, kérjük, hagyjatok elegendő teret a színészeinknek és a stábnak, hogy zavartalanul végezhessék a munkájukat
– olvasható a közleményben.
Mikor érkezik a Heated Rivalry 2. évada?
A rajongóknak egyébként már nem is kell olyan sokáig várni Rozanov és Hollander érzelmileg túlfűtött rivalizálásának folytatására. A Forró viszály 2. évadával ugyanis előreláthatólag már 2027 áprilisában bővülni fog a jelenleg munkakeresési feketekomédiával taroló HBO Max kínálata.
Hudson Williams és Connor Storrie, azaz a főszereplők mellett egyébként Scott (Francois Arnaud), valamint Kip (Robbie G.K.) visszatérésére is lehet számítani, de például Szvetlana (Ksenia Daniela Kharlamova) is biztosan fel fog még bukkanni a második fejezetben.