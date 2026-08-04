Te tudnál ölni azért, hogy legyen munkád? A Squid Game sztárjának drámája berobbant az HBO Maxra

A korábban az Oldboyt vagy A szobalányt is dirigáló Park Chan-wook legújabb filmjének főhőse Yoo Man-soo, egy középkorú családapa, aki létszámcsökkentés miatt elveszíti az élete értelmének számító állását a helyi papírgyárban.

A Nincs más választás minden határt átlép (Fotó: IMDb)

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A Nincs más választás azért szippant be és ragad magával, mert főhősével rendkívül könnyen lehet azonosulni. Egy bizonyos pontig. Hiszen életük során valószínűleg többekkel megesett már, hogy váratlanul „kihúzták a lábuk alól a talajt”, és hirtelenjében új megélhetési lehetőség után kellett nézniük. Az izzadós tenyérrel végigszorongott, félresikerült állásinterjúk, a hitelek súlya a vállunkon, az éhező gyermekek gyomrának korgása, ami ott cseng a fülükben.

Ezekbe a helyzetekbe sajnos sokaknak nem túl nehéz beleképzelni magukat, ám a film végül mégis átlép bizonyos normák által szabott határokat. Ezt látva pedig nagyérdemű csak abban reménykedhet, hogy ennyire kétségbeesettek soha életünkben nem leszünk, mint főhősünk.

Park Chan-wook filmjében kiválóan egyensúlyozza drámai abszurditást és maxolja ki a poénokban rejlő szürrealizmust. A Squid Game frontembere, a korábban olyan hollywoodi produkciókban, mint a Terminátor 5, a G. I. Joe vagy a Red 2-ben is megforduló I Bjonghon pedig kiválóan táncol az őrület határán, a Netflix sorozatában megismert fapofát itt az érzelmi skála minden foka váltja, végig a hátán viszi a filmet.