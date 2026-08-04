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HBO Max

Te tudnál ölni azért, hogy legyen munkád? A Squid Game sztárjának drámája berobbant az HBO Maxra

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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„Tiszta szívvel betörök, ha kell, embert is ölök” – akár József Attila versének részlete is lehetne a Nincs más választás szlogenje. Az HBO Max jelenlegi egyik legnézettebb filmje ugyanis egy mindenre elszánt férfiről szól, aki bármire képes, hogy magának munkát szerezzen. Bármire!
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HBO Maxsquid gamedráma

Az Élősködők mindent elsöprő 2020-as Oscar-sikere óta a nyugati piac és a nyugati nézők talán mintha kicsit befogadóbbak lennének a dél-koreai filmgyártás termékei felé. Emellett pedig streamingen is tarolnak a koreai kreálmányok, elég csak a Squid Game című sikerszériára gondolni, mely a legnézettebb Netflix-sorozatok között évek óta megtalálható. Ha pedig már a magyarra Nyerd meg az életed címen fordított alkotást említettük, nem is kell sokkal messzebbre menni, hiszen épp a túlélőtúra egyik főszereplőjének, a Frontembert alakító I Bjonghonnak került most fel egy olyan tragikomédiája a streaming túlpartjára, azaz az HBO Maxra, aminek láttán soha többé nem szeretnénk munkanélküliek lenni.

Az HBO Max topfilmje, a Nincs más választás
A Netflixes Squid Game után már az HBO Maxot is meghódította I Bjonghon (Fotó: IMDb)

Munkanélküli válság az HBO Maxon

A legnézettebb HBO Max-filmek listájára pillantva a Mortal Kombat-mozik vagy a Pókember: Nincs hazaút mellett többek között megtalálhatjuk a koreai filmművészet egyik friss kiválóságát, a Nincs más választás című fekete komédiát is.

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A korábban az Oldboyt vagy A szobalányt is dirigáló Park Chan-wook legújabb filmjének főhőse Yoo Man-soo, egy középkorú családapa, aki létszámcsökkentés miatt elveszíti az élete értelmének számító állását a helyi papírgyárban. 

Nincs más választás, az HBO Max egyik topfilmje
A Nincs más választás minden határt átlép (Fotó: IMDb)

Nyerd meg a munkahelyed!

A Nincs más választás azért szippant be és ragad magával, mert főhősével rendkívül könnyen lehet azonosulni. Egy bizonyos pontig. Hiszen életük során valószínűleg többekkel megesett már, hogy váratlanul „kihúzták a lábuk alól a talajt”, és hirtelenjében új megélhetési lehetőség után kellett nézniük. Az izzadós tenyérrel végigszorongott, félresikerült állásinterjúk, a hitelek súlya a vállunkon, az éhező gyermekek gyomrának korgása, ami ott cseng a fülükben.

Ezekbe a helyzetekbe sajnos sokaknak nem túl nehéz beleképzelni magukat, ám a film végül mégis átlép bizonyos normák által szabott határokat. Ezt látva pedig nagyérdemű csak abban reménykedhet, hogy ennyire kétségbeesettek soha életünkben nem leszünk, mint főhősünk.

Park Chan-wook filmjében kiválóan egyensúlyozza drámai abszurditást és maxolja ki a poénokban rejlő szürrealizmust. A Squid Game frontembere, a korábban olyan hollywoodi produkciókban, mint a Terminátor 5, a G. I. Joe vagy a Red 2-ben is megforduló I Bjonghon pedig kiválóan táncol az őrület határán, a Netflix sorozatában megismert fapofát itt az érzelmi skála minden foka váltja, végig a hátán viszi a filmet.

A Nincs más választás július 31-én került fel az HBO Max kínálatába. A film előzetesét pedig ide kattintva lehet megtekinteni:

 

 

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