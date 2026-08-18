Targaryenék lekerültek a trónról: már nem a Sárkányok háza a legnézettebb sorozat az HBO Maxon

A Lámpások egyik főszereplője a Kyle Chandler (Tiszta szível foci, A Wall Street farkasa) által alakított Hal, egy veterán Zöld Lámpás, aki már karrierje vége felé jár, míg a másik főhős pont az ő pótlására érkező John, akit Aaron Pierre (Mufasa: Az oroszlánkirály, Idő) formál meg. A duó eleinte nem túl dinamit, hiszen Halnak nincs ínyére, hogy utódját a nyakára küldték, míg John már nagyon szeretné megkaparintani a gyűrűt.

Kettejük dinamikáját viszont egy gyilkossági ügy felgöngyölítése csiszolja idővel tökéletesre, és több kritikus, illetve netező szerint a Lámpások lényegében olyan, mintha a nagy sikerű A törvény nevében sorozat egy új évadát látnánk. Pusztán annyi különbséggel, hogy a szereplők szupererővel bírnak, de a krimi szerelmeseinek így is biztosan tetszeni fog.

A Lámpások jelmondata akár ez is lehetne: Egy gyűrű mind felett... Ahogy azt a klasszikus is mondja (Fotó: IMDb)

Máris vége Supermanék szárnyalásának?

De miért írtuk azt, hogy ez a sorozat lehet a DC utolsó mentsvára? Hiába muzsikált jól 2025-ben a pénztáraknál és termelt több mint 600 millió dollárt a David Corenswet nevével fémjelzett Superman, a kezdeti lendületet idén egy hatalmas pofára esés követte.