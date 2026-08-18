Targaryenék lekerültek a trónról: már nem a Sárkányok háza a legnézettebb sorozat az HBO Maxon

Ha DC-szuperhősökre gondolunk, talán a többségnek nehezére esik Supermanen és Batmanen kívül mást említeni. Pedig elég széles a paletta, ott van például Aquaman, Flah vagy épp Zöld Lámpás is. Az első kettőt már kismilliószor megénekelte a stúdió nagy képernyőn, Jason Momoa, illetve a Hollywoodban időközben fekete listára kerülő Ezra Miller főszereplésével, ámde utóbbi sorsa ennél szörnyűbb volt. 2011-ben ugyanis már készült film a hatalom gyűrűje által emberfeletti képességekkel rendelkező hősről, azonban az annyira borzalmas lett, hogy a címszereplőt alakító Ryan Reynolds „el is törölte” azt a Deadpool 2-ben. A karakter viszont pozitív visszajelzéseket kapott a tavalyi James Gunn-féle Supermanben nyújtott szereplése után, így villant is a zöld lámpa a sorozat előtt, ami most meg is érkezett az HBO Maxra!
Lámpások égnek az HBO Maxon
Aki esetleg irtózna a képregénysztoriktól, annak is érdemes próbát tenni az HBO Max-sorozatok nézettségi listáján első helyet elfoglaló Lámpásokkal. A platform csúcsterméke ugyanis sokkal több egy szimpla szuperhőssztorinál.
A Lámpások egyik főszereplője a Kyle Chandler (Tiszta szível foci, A Wall Street farkasa) által alakított Hal, egy veterán Zöld Lámpás, aki már karrierje vége felé jár, míg a másik főhős pont az ő pótlására érkező John, akit Aaron Pierre (Mufasa: Az oroszlánkirály, Idő) formál meg. A duó eleinte nem túl dinamit, hiszen Halnak nincs ínyére, hogy utódját a nyakára küldték, míg John már nagyon szeretné megkaparintani a gyűrűt.
Kettejük dinamikáját viszont egy gyilkossági ügy felgöngyölítése csiszolja idővel tökéletesre, és több kritikus, illetve netező szerint a Lámpások lényegében olyan, mintha a nagy sikerű A törvény nevében sorozat egy új évadát látnánk. Pusztán annyi különbséggel, hogy a szereplők szupererővel bírnak, de a krimi szerelmeseinek így is biztosan tetszeni fog.
Máris vége Supermanék szárnyalásának?
De miért írtuk azt, hogy ez a sorozat lehet a DC utolsó mentsvára? Hiába muzsikált jól 2025-ben a pénztáraknál és termelt több mint 600 millió dollárt a David Corenswet nevével fémjelzett Superman, a kezdeti lendületet idén egy hatalmas pofára esés követte.
A tavaly óta várt Supergirl ugyanis a kritikusoknál és a kasszáknál is elhasalt, még a költségvetését sem tudta visszatermelni. Az akciót pedig reakció követte, a DC-reakció nagyon félelmetes. A stúdió törölte két rendkívül izgalmas széria gyártását is, így a rajongók már biztosan nem kapják meg a Macskanő és a Méregcsók-sorozatokat. És ki tudja, ha a Lámpások sem szerepel jól a nézőknél, akkor a DC-moziverzum megreformálásával megbízott James Gunn jövőbeli tervei mind a kukában végezhetik.