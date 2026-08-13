Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
streaming

Sydney Sweeney-t egy havibérlet áráért bárki láthatja meztelenül: a szőke bombázó megérkezett az HBO Maxra

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hollywood ügyeletes botrányhősnője ismét lecsapott, és még csak nem is tud róla. Sydney Sweeney ezúttal amiatt lett felkapott beszédtéma, mert az HBO Max úgy határozott, a szőke szexbomba egy öt évvel ezelőtti filmjével erősíti kínálatát, amiben mindent (is) láthatunk belőle.
Link másolása
Vágólapra másolva!
streamingHBO MaxSydney Sweeney

A hét elején az HBO Max nézői, ha a legnézettebb filmek listájára tekintettek, akkor az élről még a Ralph Fiennes főszereplésével bemutatott zombihorror, azaz a 28 évvel később – A csonttemplom integetett vissza. A dolgok viszont igen gyorsan változna streamingen, pláne, ha a dologban Sydney Sweeney keze is benne van. A szexi színésznőt ugyanis azután, hogy az Eufóriában még OnlyFans-modellnek állt, most az HBO Maxon egy havibérlet áráért már bárki megtekintheti textil nélkül.

A kukkolók, Sydney Sweeney thrillere már az HBO Maxon
A Prime után ezúttal az HBO Max-filmek kínálatát erősíti Sydney Sweeney erotikus thrillere, A kukkolók (Fotó: Amazon Studios / Entertainment Pictures)

Az HBO Maxon kukkolják Sydney Sweeney-t. Vagy éppen fordítva?

A platform jelenlegi legnézettebb filmje ugyanis Sydney Sweeney pőre parádéját is felvonultató A kukkolók című 2021-es thriller.

Moziban senki sem volt kíváncsi Ralph Fiennes zombihorrorjára, HBO Maxon viszont most mindenki ezt nézi
Holnap jön a Sárkányok háza évadfináléja: vajon végleg lehúzza a rolót az HBO Max sikerszériája?
Végre megérkezett streamingre Az ördög Pradát visel 2: itt tudod megnézni az év sikerfilmjét

A történet középpontjában egy fiatal szerelmespár áll, akik épp csak beköltöztek új otthonukba, ám ahelyett, hogy magukkal foglalkoznának, sokkal jobban izgatja őket minden értelemben a szomszédok magánélete. A kezdeti ártalmatlan kukkolás a szomszédban lakó Ben Hardyék után aztán idővel beteges megszállottsággá válik, mely aztán alapjaiban rengeti meg a Justice Smith és Sweeney kisasszony által alakított ifjú pár kapcsolatát.

Sydney Sweeney, a kukkolók sztárja
Sydney Sweeney nemcsak az Eufóriában mutatott meg mindent magából (Fotó: IMDb)

A filmmel kapcsolatban a megjelenésekor egyébként többen megjegyezték, Sydney Sweeney meztelenkedése inkább negatívuma, mintsem előnye A kukkolóknak. Ám, a kritikákat a szőke ciklon rögtön elhessegette, aki korábban az HBO Max-sorozatok népszerű darabjában, ez Eufóriában sem félt felfedni bájait, és megjegyezte, csakis akkor hajlandó megválni ruhadarabajaitól a kamera előtt, ha ez egy bizonyos célt szolgál a sztoriban. A kukkolók kapcsán pedig szerinte ez abszolút fennállt.

Picture MUST credit:  SYRN Actress Sydney Sweeney stars in a new sexy ad for her new lingerie range, set around a garden. The 28-year-old Euphoria and The Housemaid star does chores like pruning and mowing the lawn in her skimpy underwear. The clip starts with her standing in front of a window in a tiny blue-and-white house. Later she wears a black lingerie set as she waters plants and cuts red roses .  The clip was posted in the SYRN Instagram page and features items from the brand’s Seductress range. Picture supplied by JLPPA
Sydney Sweeney 2026-ban sem lett szégyenlősebb, hétről hétre jelennek meg extrémebbnél extrémebb fotósorozatai (Fotó: JLPPA / Bestimage / 00742027)

Mit tartogat rajongóinak Sydney Sweeney?

Nem kell aggódni, a Sydney Sweeney-filmek és sorozatoknak nemcsak ez az öt évvel ezelőtti darabja lesz beszédtéma hamarosan. Az Eufória Cassie-je ugyanis mindent csinál, csak nem unatkozik.

Már úton van a tavalyi erotikus botrányfilmje, a The Housemaid – A téboly otthona második része is, de emellett úgy tűnik, a Transformers-filmek bombázója, Megan Fox babérjaira tör, hiszen a Gundam című gigarobotos moziban fogja majd a tiniszíveket elcsábítani. Amiben viszont aligha fogjuk látni, az a Kim Novak életéről szóló Scandalous! című biográfia, amit maga a 93 esztendős színésznő torpedózott meg, miután megtudta, hogy Sweeney lenne a főszereplője.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!