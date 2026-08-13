Sydney Sweeney-t egy havibérlet áráért bárki láthatja meztelenül: a szőke bombázó megérkezett az HBO Maxra

A történet középpontjában egy fiatal szerelmespár áll, akik épp csak beköltöztek új otthonukba, ám ahelyett, hogy magukkal foglalkoznának, sokkal jobban izgatja őket minden értelemben a szomszédok magánélete. A kezdeti ártalmatlan kukkolás a szomszédban lakó Ben Hardyék után aztán idővel beteges megszállottsággá válik, mely aztán alapjaiban rengeti meg a Justice Smith és Sweeney kisasszony által alakított ifjú pár kapcsolatát.

Sydney Sweeney nemcsak az Eufóriában mutatott meg mindent magából (Fotó: IMDb)

A filmmel kapcsolatban a megjelenésekor egyébként többen megjegyezték, Sydney Sweeney meztelenkedése inkább negatívuma, mintsem előnye A kukkolóknak. Ám, a kritikákat a szőke ciklon rögtön elhessegette, aki korábban az HBO Max-sorozatok népszerű darabjában, ez Eufóriában sem félt felfedni bájait, és megjegyezte, csakis akkor hajlandó megválni ruhadarabajaitól a kamera előtt, ha ez egy bizonyos célt szolgál a sztoriban. A kukkolók kapcsán pedig szerinte ez abszolút fennállt.

Sydney Sweeney 2026-ban sem lett szégyenlősebb, hétről hétre jelennek meg extrémebbnél extrémebb fotósorozatai (Fotó: JLPPA / Bestimage / 00742027)

Mit tartogat rajongóinak Sydney Sweeney?

Nem kell aggódni, a Sydney Sweeney-filmek és sorozatoknak nemcsak ez az öt évvel ezelőtti darabja lesz beszédtéma hamarosan. Az Eufória Cassie-je ugyanis mindent csinál, csak nem unatkozik.

Már úton van a tavalyi erotikus botrányfilmje, a The Housemaid – A téboly otthona második része is, de emellett úgy tűnik, a Transformers-filmek bombázója, Megan Fox babérjaira tör, hiszen a Gundam című gigarobotos moziban fogja majd a tiniszíveket elcsábítani. Amiben viszont aligha fogjuk látni, az a Kim Novak életéről szóló Scandalous! című biográfia, amit maga a 93 esztendős színésznő torpedózott meg, miután megtudta, hogy Sweeney lenne a főszereplője.