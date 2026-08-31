Jean-Claude Van Damme-maraton az HBO Maxon: ezeknek a filmeknek csengettek be streamingen szeptemberben

A nyári szusszanás után visszatérnek a dolgos hétköznapok, ehhez pedig ezúttal is jó pár izgalmas premierrel szolgálunk. A hónap kiemelt sorozatai között szerepel a valós események alapján készült Amerikai túsz és az Outlander: Vér a véremből második évada, de számos eredeti európai gyártás is érkezik a platformra. A filmpremierek között találjuk az Oscar-díjas Érzelmi értéket Renate Reinsve és Stellan Skarsgård főszereplésével, a hátborzongató, érzelmes thrillert, A hosszú menetelést, valamint Enyedi Ildikó különleges alkotását, a Csendes barátot. A könnyedebb szórakozásra vágyók számára pedig a Creed- és a Másnaposok-trilógia kínálhat kikapcsolódást az HBO Maxon.
Jon Hamm drámáját már nagyon várjuk
A hónap egyik kiemelt premierje a valós események alapján készült Amerikai túsz (09.21.) című drámasorozat, amelyben egy népszerű rádiós műsorvezető (Jon Hamm) váratlanul egy életveszélyes túszdráma közepén találja magát. Érkezik az időutazós kosztümös dráma, az Outlander: Vér a véremből (09.19.) második évada is. A történet azzal folytatódik, hogy Julia (Hermione Corfield) egyedül marad a lányával, miközben Henry, szerelmétől és minden reménytől elválasztva azért küzd, hogy visszataláljon hozzá. Debütál az Ifjúság újratöltve (Youth) (09.21.) is, amelyben az 50 éves, elvált Alex (Sharon Horgan) újra belevág az ismerkedésbe, miközben idős szüleiről gondoskodik, és felnőtt fiát is támogatja a mindennapokban.
Török sorozatok újragondolva az HBO Maxon
Szeptember az európai sorozatpremierek hónapja is lesz. Jön a díjnyertes német dráma, a 4 Blocks előzménysorozata, a 4 Blocks Zero (09.25.). Az 1990-es évek Berlinjében játszódó történet a Hamady család felemelkedését mutatja be, középpontba helyezve a családot, az összetartozást és az új élet reményét. Érkezik a török Dogu (09.04.) mind a négy évada, amelyben a címszereplő humorral és öniróniával átszőtt önkeresésébe, a családi nyomás kihívásaiba és a munka világának buktatóiba pillanthatunk be. A Paolo (09.25.) című francia pszichológiai thrillerben a munkásosztálybeli főhős zavarba ejtő és feszült módon férkőzik be egy politikus életébe, a holland Az influencer guru (09.25.) a közösségi média világának titkai közé kalauzolja a nézőket, míg a spanyol Az Opus Dei kulisszái mögött című sorozatban tizennégy különböző hátterű férfi beszél az Opus Deiben elszenvedett spirituális, pszichológiai és pénzügyi bántalmazásról.
HBO Original tartalmakkal is bővül a kínálat. A Gyilkos Topekában (09.11.) egy megrázó bűnügyi ügyön keresztül láthatjuk, miként változtat meg egy tragédia teljes közösségeket. A Szirén: Shelley Beattie hangjai (09.24.) című sorozatban pedig a gyermekkorában hallását vesztett színésznő és testépítő életének, karrierjének, valamint mentális egészségével kapcsolatos küzdelmeinek történetébe kapunk betekintést. Elérhető lesz még az Ütközés (09.07.) című mexikói sorozat, amely egy konfliktusba sodródó anya és lánya történetét meséli el. A saját igazukért vívott harc során egyre több titok kerül napvilágra. És érkezik a legendás amerikai rádiós műsor, A Howard Stern Show is (09.17.).
Oscar-eső érkezik a streamingre szeptemberben
Hamarosan elérhető lesz a platformon az Oscar-díjas norvég dráma, az Érzelmi érték (Sentimental Value, 09.04.) Elle Fanning és Stellan Skarsgård főszereplésével. A családi dráma középpontjában egy testvérpár áll, akik hosszú idő után újra találkoznak elhidegült apjukkal. A viszontlátás során nemcsak bonyolult kapcsolatukat kell rendezniük, hanem a család életébe váratlanul betoppanó új szereplővel, egy amerikai filmsztárral is meg kell birkózniuk.
Felkerül Enyedi Ildikó idei különleges filmje, a Csendes barát (09.04.) is, amely három történeten keresztül meséli el ember és növény találkozását, azt a ritka pillanatot, amikor ez a két radikálisan különböző érzékelés mégis összekapcsolódik. A főszereplők, akárcsak a kert növényei, kívülállók és magányos lelkek. Ugyanúgy vágynak a kapcsolódásra, mint azok. A hosszú menetelés (09.18.) hátborzongató, érzelmes thriller, amely felteszi a kínzó kérdést: meddig vagy hajlandó elmenni a győzelemért? A Stephen King első regényéből készült filmben ötven tizenéves fiú indul el egy évente megrendezett sétaversenyen, de csak egyetlen résztvevő éli túl.
Érkezik két igazán elgondolkodtató, nagy horderejű tartalom is. Az Ördögi hálózat – az Epstein akták (09.03.) egy 90 perces dokumentumfilm, amely Epstein bűncselekményeit, emberkereskedelmi hálózatát és azokat a rendszerszintű mulasztásokat vizsgálja, amelyek éveken át lehetővé tették a visszaélések folytatását. A Made in EU (09.05.) pedig egy vidéki bolgár kisváros ruhagyárában dolgozó nő történetét meséli el, aki elsőként fertőződik meg koronavírussal a településen, emiatt pedig a közösség kirekeszti. A film a munkahelyi kizsákmányolást és a járvány alatti társadalmi feszültségeket mutatja be.
Az akciófilmek kedvelői sem unatkoznak majd. A Pisztolyforgatók (09.04.) című filmben Amerika legkeresettebb szökevénye bukkan fel egy kentucky-i kisvárosban, ahol a bosszúra és váltságdíjra szomjazó tömeg a nyomában jár, felforgatva ezzel az egész települést. A film főbb szerepeiben Nicholas Cage, Stephen Dorff és Heather Graham láthatóak. A Jeges pokol: Bosszú (09.25.) Liam Neeson újabb egyszemélyes hadjáratát követi nyomon, ezúttal a Mount Everest környékén. A Motorosok (09.26.) a Vandálok nevű középnyugati motorosklub erőszakkal és bűnözéssel átitatott világába kalauzolja a nézőket, míg a Módosítva (09.17.) egy olyan világot mutat be, ahol a genetikailag módosított elit uralja a társadalmat, a hétköznapi emberek pedig páriaként élnek. Ebből a helyzetből próbálnak kitörni a főszereplők.
Gyilkos bohóc kontra Jean-Claude Van Damme
A horrorrajongók ezúttal sem maradnak újdonság nélkül: érkezik az Óvakodj a bohóctól (09.11.), amelyben egy gyilkos bohóc bukkan elő a kukoricaföldek mélyéről, hogy a főszereplőt és új barátait egy véres játékba kergesse. De nyugi, a következő hónapban még több rettegés várható. Egyelőre csak annyit árulunk el, hogy október is izgalmas premiereket tartogat majd!
A további kiemelt filmpremierek között szerepel Az utolsó verseny (09.17.), az Ilyen apróságok (09.24.), a Bocs, kicsim (09.03.) és a Turné II. (09.11.). A családi mozizáshoz jó választás lehet a Lili és a kenguru (09.26.), a Rosszfiúk (09.12.), valamint a Csizmás, a kandúr és a Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság (09.19.). És persze ez a hónap sem marad filmmaratonok nélkül, sőt rögtön hárommal is lehet tervezni: érkezik a teljes Másnaposok-trilógia (09.10.), mindhárom Creed-film (09.11.), valamint a retrórajongóknak három Jean-Claude Van Damme-klasszikus is (09.03.): a Dupla dinamit, a Cyborg – A robotnő és a Véres játék.