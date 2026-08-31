Jean-Claude Van Damme-maraton az HBO Maxon: ezeknek a filmeknek csengettek be streamingen szeptemberben

HBO Original tartalmakkal is bővül a kínálat. A Gyilkos Topekában (09.11.) egy megrázó bűnügyi ügyön keresztül láthatjuk, miként változtat meg egy tragédia teljes közösségeket. A Szirén: Shelley Beattie hangjai (09.24.) című sorozatban pedig a gyermekkorában hallását vesztett színésznő és testépítő életének, karrierjének, valamint mentális egészségével kapcsolatos küzdelmeinek történetébe kapunk betekintést. Elérhető lesz még az Ütközés (09.07.) című mexikói sorozat, amely egy konfliktusba sodródó anya és lánya történetét meséli el. A saját igazukért vívott harc során egyre több titok kerül napvilágra. És érkezik a legendás amerikai rádiós műsor, A Howard Stern Show is (09.17.).

Oscar-díjas skandináv dráma az HBO Max-filmek között szeptemberben (Fotó: IMDb)

Oscar-eső érkezik a streamingre szeptemberben

Hamarosan elérhető lesz a platformon az Oscar-díjas norvég dráma, az Érzelmi érték (Sentimental Value, 09.04.) Elle Fanning és Stellan Skarsgård főszereplésével. A családi dráma középpontjában egy testvérpár áll, akik hosszú idő után újra találkoznak elhidegült apjukkal. A viszontlátás során nemcsak bonyolult kapcsolatukat kell rendezniük, hanem a család életébe váratlanul betoppanó új szereplővel, egy amerikai filmsztárral is meg kell birkózniuk.

Felkerül Enyedi Ildikó idei különleges filmje, a Csendes barát (09.04.) is, amely három történeten keresztül meséli el ember és növény találkozását, azt a ritka pillanatot, amikor ez a két radikálisan különböző érzékelés mégis összekapcsolódik. A főszereplők, akárcsak a kert növényei, kívülállók és magányos lelkek. Ugyanúgy vágynak a kapcsolódásra, mint azok. A hosszú menetelés (09.18.) hátborzongató, érzelmes thriller, amely felteszi a kínzó kérdést: meddig vagy hajlandó elmenni a győzelemért? A Stephen King első regényéből készült filmben ötven tizenéves fiú indul el egy évente megrendezett sétaversenyen, de csak egyetlen résztvevő éli túl.