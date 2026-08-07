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HBO Max

Szoba kiadó az HBO Maxon: 20 év után ismét vendégeket fogad a Szívek szállodája

21 órája
Olvasási idő: 5 perc
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A Szívek szállodája már negyed évszázada képtelen kikopni a tévéműsorok kínálatából. A sorozat megjelenésének 25. évfordulója alkalmából az HBO Max valami igazán különlegessel készül meglepni a Gilmore lányok fanatikusait.
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HBO MaxsorozatSzívek szállodájadokumentumfilm

Vannak sorozatok, amiket legszívesebben keblünkre ölelnénk, ha tehetnénk, mert a fárasztó, nehéz napokon úgy hatnak a lelkünkre, mintha csak egy barátunk karolna át minket. Valami ilyesmi érzést árasztott magából sok-sok éven keresztül a 2000-es évek egyik legmeghatározóbb sorozatának számító Szívek szállodája is. A Gilmore lányok, azaz az Alexis Bledel által alakított Rory, valamint a Lauren Graham jóvoltából megformált Lorelai történetét nem kevesebb mint nyolc évadán át követhette végig a közönség, egészen 2007-es fináléjáig. Ám a sorozat népszerűsége azóta sem csökkent, így nem túlzás azt állítani, generációk cseperedtek fel a Szívek szállodája epizódjain, hol pityeregve, hol örömkönnyeket hullajtva. A boldogság ideje pedig ismét elérkezett, hiszen közel két évtized után hamarosan újra kinyitja kapuit Stars Hollow városkájának Szitakötő Szállója az HBO Maxon.

A Szívek szállodája szereplőit egy világ imádta. Most visszatér a széria az HBO Maxra.
A Szívek szállodája szereplői az HBO Maxon térnek vissza nemsokára (Fotó: RODEO DRIVE PRESS/VISUAL Press Agency/NORTHFOTO)

Az HBO Maxon lehet újra szobát foglalni a Szívek szállodájába

Van egy jó és egy rossz hírünk, és először a rosszal kezdenénk: nem, sajnos a Szívek szállodája nem egy 9. évaddal fog jelentkezni az HBO Max-sorozatok kínálatában.

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Ám, ugyebár van egy jó hírünk is, ami pedig az, hogy az új fejezet helyett teljes nosztalgiába merülést kínál a streamingszolgáltató. Tudniillik a jelenleg munkakeresési fekete komédiával taroló HBO Max egy dokumentumfilmet készít a szériáról, ami telis-tele lesz eddig sosem látott felvételekkel, kimaradt jelenetekkel, és egyéb más meglepetésekkel.

No, meg persze temérdek interjúval, így nem kell attól tartani, hogy régi kedvenceink nélkül maradnánk. A legfőbb karakterek mellett Emily Gilmore-t játszó Kelly Bishop, Jared Padalecki, illetve a sorozat Tristanja, Chad Michael Murray is visszatérnek majd a Searching For Stars Hollow címre keresztelt dokumentumfilmben.

A Szívek szállodája szereplői közül Melissa McCarthy lett a legsikeresebb.
A Szívek szállodája óta Melissa McCarthynak alaposan beindult a szekere. Vajon tud majd időt szakítani a dokumentumfilmre? (Fotó: Warner Brothers Television/NORTHFOTO)

A jó hírt a Szívek szállodája egyik főszereplője, Lauren Graham is megerősítette, aki Instagramon posztolt közös képet sorozatbéli lányával, Alexis Bledellel, melyhez annyit fűzött:

Ó, szia… csinálunk egy dokumentumfilmet.

 

 

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