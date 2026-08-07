Szoba kiadó az HBO Maxon: 20 év után ismét vendégeket fogad a Szívek szállodája

Vannak sorozatok, amiket legszívesebben keblünkre ölelnénk, ha tehetnénk, mert a fárasztó, nehéz napokon úgy hatnak a lelkünkre, mintha csak egy barátunk karolna át minket. Valami ilyesmi érzést árasztott magából sok-sok éven keresztül a 2000-es évek egyik legmeghatározóbb sorozatának számító Szívek szállodája is. A Gilmore lányok, azaz az Alexis Bledel által alakított Rory, valamint a Lauren Graham jóvoltából megformált Lorelai történetét nem kevesebb mint nyolc évadán át követhette végig a közönség, egészen 2007-es fináléjáig. Ám a sorozat népszerűsége azóta sem csökkent, így nem túlzás azt állítani, generációk cseperedtek fel a Szívek szállodája epizódjain, hol pityeregve, hol örömkönnyeket hullajtva. A boldogság ideje pedig ismét elérkezett, hiszen közel két évtized után hamarosan újra kinyitja kapuit Stars Hollow városkájának Szitakötő Szállója az HBO Maxon.

A Szívek szállodája szereplői az HBO Maxon térnek vissza nemsokára (Fotó: RODEO DRIVE PRESS/VISUAL Press Agency/NORTHFOTO)

Az HBO Maxon lehet újra szobát foglalni a Szívek szállodájába

Van egy jó és egy rossz hírünk, és először a rosszal kezdenénk: nem, sajnos a Szívek szállodája nem egy 9. évaddal fog jelentkezni az HBO Max-sorozatok kínálatában.