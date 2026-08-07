Szoba kiadó az HBO Maxon: 20 év után ismét vendégeket fogad a Szívek szállodája

Vannak sorozatok, amiket legszívesebben keblünkre ölelnénk, ha tehetnénk, mert a fárasztó, nehéz napokon úgy hatnak a lelkünkre, mintha csak egy barátunk karolna át minket. Valami ilyesmi érzést árasztott magából sok-sok éven keresztül a 2000-es évek egyik legmeghatározóbb sorozatának számító Szívek szállodája is. A Gilmore lányok, azaz az Alexis Bledel által alakított Rory, valamint a Lauren Graham jóvoltából megformált Lorelai történetét nem kevesebb mint nyolc évadán át követhette végig a közönség, egészen 2007-es fináléjáig. Ám a sorozat népszerűsége azóta sem csökkent, így nem túlzás azt állítani, generációk cseperedtek fel a Szívek szállodája epizódjain, hol pityeregve, hol örömkönnyeket hullajtva. A boldogság ideje pedig ismét elérkezett, hiszen közel két évtized után hamarosan újra kinyitja kapuit Stars Hollow városkájának Szitakötő Szállója az HBO Maxon.
Az HBO Maxon lehet újra szobát foglalni a Szívek szállodájába
Van egy jó és egy rossz hírünk, és először a rosszal kezdenénk: nem, sajnos a Szívek szállodája nem egy 9. évaddal fog jelentkezni az HBO Max-sorozatok kínálatában.
Ám, ugyebár van egy jó hírünk is, ami pedig az, hogy az új fejezet helyett teljes nosztalgiába merülést kínál a streamingszolgáltató. Tudniillik a jelenleg munkakeresési fekete komédiával taroló HBO Max egy dokumentumfilmet készít a szériáról, ami telis-tele lesz eddig sosem látott felvételekkel, kimaradt jelenetekkel, és egyéb más meglepetésekkel.
No, meg persze temérdek interjúval, így nem kell attól tartani, hogy régi kedvenceink nélkül maradnánk. A legfőbb karakterek mellett Emily Gilmore-t játszó Kelly Bishop, Jared Padalecki, illetve a sorozat Tristanja, Chad Michael Murray is visszatérnek majd a Searching For Stars Hollow címre keresztelt dokumentumfilmben.
A jó hírt a Szívek szállodája egyik főszereplője, Lauren Graham is megerősítette, aki Instagramon posztolt közös képet sorozatbéli lányával, Alexis Bledellel, melyhez annyit fűzött:
Ó, szia… csinálunk egy dokumentumfilmet.