Ezután tuti nem mersz majd fogorvoshoz menni! Ilyen lett az Insidious: Köztünk járnak

A horrorfilmek esetében talán nem is az ágy alatt lapuló démon vagy a szekrényből leselkedő baltás gyilkos a legrémisztőbb, hanem az a pont, amikor egy franchise már a negyedik, ötödik vagy akár hatodik részéig eljut, és valami újat kell mutatnia. Márpedig a Démonok között-filmeket is megteremtő James Wan Insidious-mozijai is elértek ehhez a mérföldkőhöz, a Köztünk járnak már a hatodik epizód, így a rajongók kíváncsian várják, mit lehet még kihozni ebből a démondömpingből.

Az Insidious: Köztünk járnak mától már megtekinthető a mozikban (Fotó: YouTube)

Új szereplők, új démonok

A történeten érződik, hogy egy teljesen új arc vezette a projektet. Jacob Chase ráadásul nemcsak rendezte, hanem írta is az Insidious 6-ot, és ha már itt járt, szeretett volna némi friss levegőt csempészni a kriptahangulatba. A sztori ugyanis egy új családra koncentrál, az egyedülálló édesanyára, Gemmára és annak kislányára, akik élik boldog életüket, mígnem egy nap különös, idős alakok jelennek meg az utcájukban, ezzel együtt pedig a főhősnő álmaiban is.