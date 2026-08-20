Ezután tuti nem mersz majd fogorvoshoz menni! Ilyen lett az Insidious: Köztünk járnak

A horrorfilmek esetében talán nem is az ágy alatt lapuló démon vagy a szekrényből leselkedő baltás gyilkos a legrémisztőbb, hanem az a pont, amikor egy franchise már a negyedik, ötödik vagy akár hatodik részéig eljut, és valami újat kell mutatnia. Márpedig a Démonok között-filmeket is megteremtő James Wan Insidious-mozijai is elértek ehhez a mérföldkőhöz, a Köztünk járnak már a hatodik epizód, így a rajongók kíváncsian várják, mit lehet még kihozni ebből a démondömpingből.
Új szereplők, új démonok
A történeten érződik, hogy egy teljesen új arc vezette a projektet. Jacob Chase ráadásul nemcsak rendezte, hanem írta is az Insidious 6-ot, és ha már itt járt, szeretett volna némi friss levegőt csempészni a kriptahangulatba. A sztori ugyanis egy új családra koncentrál, az egyedülálló édesanyára, Gemmára és annak kislányára, akik élik boldog életüket, mígnem egy nap különös, idős alakok jelennek meg az utcájukban, ezzel együtt pedig a főhősnő álmaiban is.
Ekkor Gemmának fokozatosan felszakad a gyermekkorában szerzett lelki sebe, és lassacskán, a filmszériába ismét visszatérő Lin Shaye Elise-ének közreműködésével rájön, miért zaklatják őt és gyermekét ezek a rosszalkodó entitások. És ebben rejlik az Insidious: Köztünk járnak újdonsága, hiszen Gemma egyfajta küldönc az emberek és a démonok világa között. Képes átmenni és magával vinni dolgokat, de nem csak dolgokat. Erre fáj az új gonosztevő, az ördögi szektavezér, Cyrus foga.
Van a jó horror, van a rossz horror… és van az Insidious 6
A jó horrorok egyik ismérve, hogy a film olyan atmoszférát képes teremteni, akár egy toxikus kapcsolat: rabul ejt, fojtogat, néha meg is ijeszt, de mégis képtelen vagy otthagyni. Ezzel szemben az olcsó, hatásvadász rémisztő mozik közös jellemzője, hogy zéró atmoszférával rendelkezik, és csakis kizárólag béna jumpscare-ekkel, vagy, ha úgy tetszik, ugrófrászokkal kooperál.
Az Insidious: Köztünk járnak valahol félúton jár, hiszen a fimnek megvannak a maga marcangoló momentumai, melyeket akár hosszú perceken keresztül épít, de mégsem tud végig koherens lenni. Ekkor pedig jönnek a jól megszokott, random ijesztgetések.
Viszont egyes jelenetek mindenképp külön szót érdemelnek. Az egyikben például nehéz nem észrevenni az idei év egyik legnagyobb horror-sikersztorija, a Backrooms felé tett kikacsintást, amit egy-két szuperközeli plán segítségével sikerült megspékelni nem kevés klausztrofóbiával. Így, aki ebben szenved, az inkább fordítsa el a fejét. Ahogy azoknak sem ajánljuk az új Insidioust, akik a fogorvosi székben ülve találják magukat visszatérő rémálmaikban, mert ez a film csak rontani fog a helyzetükön.
Ebben azért több volt
Ha pedig már az említésre méltó momentumoknál tartunk, a mellett sem lehet elmenni szó nélkül, hogy az Insidious 6. több poénjától is hangosan felnevetett a közönség, amivel máris lekörözött egy másik franchise szintén idén jelentkező hatodik felvonását, azaz a Horrorra akadva 6-ot.
Noha ez igen bravúros, ettől sajnos még nem lesznek szerethetőbbek, kidolgozottabbak a karakterek. A főhősnőt alakító Amelia Eve játéka is maximum az oké szintet üti meg a skálán, a többiek pedig nagyon kapálóznak, hogy élettel töltsék meg a szerepüket.
A protagonista drámája és határozottan izgalmas képessége sem lett eléggé kibontva, épphogy csak a felszínt kapargatta, pedig ebben rejlett volna a franchise-t megújító erő. Ezzel párhuzamosan a filmszéria talán legördögibb gonosztevőjének kikiáltott Cyrus sem lett több egy Temus Charles Mansonnál, akit egy Scooby Doo-epizódra hasonlító végjátékban kapnak el.
Végszó
Ha felcsapjuk a szótárat, és kikeressük az iparosmunka kifejezést, alighanem az Insidious 6. fejezetét találjuk ott illusztrációként. Noha a legújabb fejezet se nem kiemelkedően jó, se nem nézhetetlenül rossz, a franchise tagadhatatlanul fárad, és kezd kifogyni a kreativitásból, az új ötletekből. Ám amíg nagy mennyiségben termeli a pénzt, és erre a Köztünk járnak esetében is igen nagy esély van, továbbra is jönni fognak az újabb felvonások. Úgy tűnik, az Insidious-filmek is arra a sorsa vannak ítélve, akárcsak annak démonjai: örök kárhozatra.