Jack Nicholson unokája élete első főszerepére készül: elképesztően hasonlít a nagyapjára Duke Nicholson – Videó!

Már több mint másfél évtizede annak, hogy a háromszoros Oscar-díjas színészlegenda nem jelentkezett újabb filmmel. Jack Nicholsont legutóbb a 2010-ben megjelent Honnan tudod? című romkomban láthatta a nagyérdemű, azóta nem maradt más a közönség számára, csak a nosztalgiázás. Azonban attól még, hogy a Ragyogás, a Száll a kakukk fészkére és a Lesz ez még így se 89 éves sztárja ma már a boldog, nyugdíjas éveit éli, és a stúdiók helyett inkább szeretett kosárlabdacsapata meccseit látogatja, Hollywood nem maradt Nicholson családtag nélkül. Két éve a Mosolyogj 2 című horrorban Jack Nicholson fia, Ray Nicholson hozta rá a frászt a nézőkre, méghozzá édesapja jellegzetesen hidegrázós mosolyát és gesztusait reprodukálva. Idén pedig már egy újabb Nicholson legény termett a gáton… vagyis pontosabban a képernyőn.

Jack Nicholson családjából sorban burjánzanak elő a sztárcsemeték (Fotó: UPI Photo/eyevine/UPI Photo/eyevine)

Ő Jack Nicholson unokája, Duke Nicholson

Jack Nicholson gyerekei után tehát már a következő generáció is betört Hollywoodba. Ezúttal az egykori Joker legidősebb gyermekének, Jennifernek a fia, Duke Nicholson bontogatja szárnyait, mi több, élete első főszerepére készül.