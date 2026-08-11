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Jack Nicholson

Jack Nicholson unokája élete első főszerepére készül: elképesztően hasonlít a nagyapjára Duke Nicholson – Videó!

3 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Hova rohan az idő? Pár éve még az a tény sokkolta a Jack Nicholson-filmek szerelmeseit, hogy kedvenc színészük fia is olyan idős, hogy horrormozikban bukkanjon fel. Most pedig már a Nicholson família következő sarja is úgy döntött, a nagypapa által kitaposott ösvényen indul el.
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Jack Nicholsonfilmunoka

Már több mint másfél évtizede annak, hogy a háromszoros Oscar-díjas színészlegenda nem jelentkezett újabb filmmel. Jack Nicholsont legutóbb a 2010-ben megjelent Honnan tudod? című romkomban láthatta a nagyérdemű, azóta nem maradt más a közönség számára, csak a nosztalgiázás. Azonban attól még, hogy a Ragyogás, a Száll a kakukk fészkére és a Lesz ez még így se 89 éves sztárja ma már a boldog, nyugdíjas éveit éli, és a stúdiók helyett inkább szeretett kosárlabdacsapata meccseit látogatja, Hollywood nem maradt Nicholson családtag nélkül. Két éve a Mosolyogj 2 című horrorban Jack Nicholson fia, Ray Nicholson hozta rá a frászt a nézőkre, méghozzá édesapja jellegzetesen hidegrázós mosolyát és gesztusait reprodukálva. Idén pedig már egy újabb Nicholson legény termett a gáton… vagyis pontosabban a képernyőn.

Jack Nicholson családja körében.
Jack Nicholson családjából sorban burjánzanak elő a sztárcsemeték (Fotó: UPI Photo/eyevine/UPI Photo/eyevine)

Ő Jack Nicholson unokája, Duke Nicholson

Jack Nicholson gyerekei után tehát már a következő generáció is betört Hollywoodba. Ezúttal az egykori Joker legidősebb gyermekének, Jennifernek a fia, Duke Nicholson bontogatja szárnyait, mi több, élete első főszerepére készül.

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A 27 éves ifjú titánról túlzás lenne azt állítani, hogy ismerős lenne a közönség számára, hiszen eddigi legismertebb szerepe egy a 2019-es Mi című horrorban volt, ahol még be kellett érnie egy kisebb háttérkarakterrel. Azonban a Lana Del Rey-dalok szerelmesei számára ismerős lehet a még mindig remek egészségi állapotnak örvendő Jack Nicholson unokájának arca, hiszen az énekesnő Norman Fucking Rockwell! címre keresztelt albumának borítóján ő látható. A popzenei kikacsintás után az elmúlt években ugyan csak kisebb szerepekkel kellett beérnie az egyik legifjabb Nicholsonnak, most viszont fordulhat a szerencséje.

Lana Del Rey és Duke Nicholson az albumborítón.
Lana Del Rey és Duke Nicholson az emlékezetes albumborítón (Fotó: IMDb)

A Nicholsonok a borzongatásban érzik magukat otthon

A nagy áttörés most érkezhet el Duke Nicholson számára, hiszen a The Deputy című akcióthrillerben már rá osztották a főszerepet. A történet egy fiatal seriffről szól, aki óriási slamasztikába kerül, miután egy gyilkossági ügyben szimatolni kezd, és hirtelen rossz figurák kereszttüzében találja magát.

A fiatal Nicholson persze nem lesz egyedül a feladatra, hiszen nem más fogja segíteni a munkáját, mint a Hollywoodban már veteránnak számító William H. Macy, de lesznek még ifjú tehetségek Duke Nicholsonon kívül is. Például azé a Julia Foxé lett a női főszerep, akit korábban az Adam Sandler-féle Csiszolatlan gyémántban vagy a Semmi hirtelen mozdulatban láthattunk.

Hogy mennyire hasonlít Duke Nicholson nagyapjára, azt döntse el az olvasóközönség. Segítség gyanánt pedig íme a The Deputy előzetese:

 

 

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