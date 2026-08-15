Aggódnak a rajongók Jamie Foxxért: méretes sörhasat villantott az egykori szívtipró – Fotó!

Jamie Foxx egykor az egyik legnépszerűbb színész volt a kaliforniai álomgyár területén. Olyan filmekkel és sorozatokkal lopta be magát a közönség szívébe, mint például a The Jamie Foxx Show, a Tom Cruise-zal közös akciózása a Collateral – A halál záloga, a Förtelmes főnökök, a Django elszabadul, A csodálatos Pókember 2., a Bőrnyakúak vagy a Ray, melyért Oscar-díjat is kapott. Mostanában viszont hiába keressük nevét a moziplakátokon, ott aligha lehet megtalálni, gyűlölködő közösségimédia-posztok áldozatszerepében viszont sajnos annál inkább.

Jamie Foxx külseje miatt került most a figyelem középpontjába (Fotó: Billy Bennight)

Jamie Foxx nagy pocakján nevet az internet

A napokban került fel egy felvétel az internetre az 58 esztendős színészről, amint épp egyik kedvenc hobbiját űzte, azaz teniszezett. Sportolás közben alaposan megizzadt Jamie Foxx épp a pólójával törölte le homlokáról az izzadságcseppeket. Így pedig kivillant a felsőteste, mely valóban eltér a megszokott, igen fitt és szálkás megjelenésétől, hiszen egy valóban méretes pocak sejlett fel a textil alól.