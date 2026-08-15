Aggódnak a rajongók Jamie Foxxért: méretes sörhasat villantott az egykori szívtipró – Fotó!

Jamie Foxx egykor az egyik legnépszerűbb színész volt a kaliforniai álomgyár területén. Olyan filmekkel és sorozatokkal lopta be magát a közönség szívébe, mint például a The Jamie Foxx Show, a Tom Cruise-zal közös akciózása a Collateral – A halál záloga, a Förtelmes főnökök, a Django elszabadul, A csodálatos Pókember 2., a Bőrnyakúak vagy a Ray, melyért Oscar-díjat is kapott. Mostanában viszont hiába keressük nevét a moziplakátokon, ott aligha lehet megtalálni, gyűlölködő közösségimédia-posztok áldozatszerepében viszont sajnos annál inkább.
Jamie Foxx nagy pocakján nevet az internet
A napokban került fel egy felvétel az internetre az 58 esztendős színészről, amint épp egyik kedvenc hobbiját űzte, azaz teniszezett. Sportolás közben alaposan megizzadt Jamie Foxx épp a pólójával törölte le homlokáról az izzadságcseppeket. Így pedig kivillant a felsőteste, mely valóban eltér a megszokott, igen fitt és szálkás megjelenésétől, hiszen egy valóban méretes pocak sejlett fel a textil alól.
A netes fotelhuszároknak pedig több se kellett, rögtön megtámadták a színészt:
A mindenségit, ember! Azt javaslom, maradj távol a sajtburgertől!
– írta az egyik kommentelő Facebookon.
Szerencsére az emberek többségébe még szorult némi jóérzés és józan ész, így a Jamie Foxx-filmek és sorozatok kedvelői közül többen is kedvencük védelmére siettek:
Lehet, csak egy új filmje miatt néz ki így. Vagy az esetleg nem fordult meg a fejetekben, hogy még mindig nem száz százalékos az állapota a betegsége után? Idióták!
– szólt hozzá a képhez egy másik kommentelő, de volt olyan is, aki azt jegyezte meg: „Az 50-es évei végén jár, hagyjátok békén! Kíváncsi leszek, ti majd hogy néztek ki.”
Az internet népe egyébként valóban kegyetlen tud lenni, és mintha az embereknek tényleg mindegy lenne, hogy valakin van-e sapka vagy nincs, ahogy azt a régi mondás is tartja. Nemrég még a Netflix üdvöskéje, Jenna Ortega került a netes utálkozók célkeresztjébe. A Wednesday sztárját Foxxhoz hasonlóan szintén a súlya miatt találták be.
Jamie Foxx 2026-ban sem teljesen egészséges
Hiába mondják azt, hogy az internet nem felejt, most ennek az ellenkezője bizonyosodott be. Ugyanis nagyon úgy fest, a világhálón gyűlöletcunamit indító felhasználók megfeledkeztek arról, hogy Jamie Foxxnak 2023-ban súlyos agyvérzése volt, ami után közel három hétig kómában feküdt, illetve élet és halál között lebegett. Kész csoda, hogy még életben van, az pedig még nagyobb mirákulum, hogy azóta már a vászonra is visszatérhetett. Még ha hozzátartozik az igazsághoz az is, hogy az olyanok, mint az Újra akcióban, valóban nem lettek túlzottan jó filmek, de ez jelen esetben teljesen másodlagos.