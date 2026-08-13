Csont és bőrre fogyott a Wednesday sztárja: rá sem lehet ismerni Jenna Ortegára – Videó

Még csak 23 esztendős, de Jenna Ortega tagadhatatlanul Hollywood egyik legfényesebben szárnyaló csillaga. Amellett, hogy már az álomgyárban is kezdi letenni a névjegyét a Beetlejuice Beetlejuice-szal vagy a Sikoly-filmekkel, a Netflixen is rendszeresen felbukkan. Sőt, hírnevét tulajdonképpen épp a vörös streamingóriásnak köszönheti, hiszen a Wednesday című sorozat elstartolásakor tanulta meg a nevét az egész világ. Ortega kisasszony jelenleg is több projekten dolgozik, viszont sajnos nem ez a fő téma most az interneten vele kapcsolatban.
„Valaki adjon már enni szegény Jenna Ortegának”
A napokban az Esquire nevű portál osztott meg egy felvételt, melyen a Jenna Ortega-filmek és sorozatok kulisszái mögé bebarangoló kérdésekre válaszolt a színésznő. Azonban a netezők közül senki sem a Paul Rudd társaságában készített unikornisos botránymozijával kapcsolatos érdekességekre figyelt fel.
A videó alatti kommentszekcióban több ezer hozzászólás érkezett arra vonatkozóan, hogy a Wednesday szépsége a megszokottnál jóval soványabb, és külseje alapján sajnos nem feltétlen tűnik egészségesnek.
Mégis mi a fenét csinált magával? Mi ez az új trend Hollywoodban? A Wicked szereplői után már Jennát is elérte az Ozempic-láz, úgy tűnik. Nagyon szomorú ez…
– írta egy kommentelő, míg egy másik gúnyosan így szólt: „Valaki adjon már enni szegény Jenna Ortegának.”
A hozzászólók között azon a téren konszenzus van, hogy Jenna Ortega valóban látványos fogyása nem egyedi eset, hanem ez sokkal inkább egy új trend, ami a kaliforniai álomgyár területén kibontakozni látszik. A kommentben is olvasható Wicked sztárjai, azaz Ariana Grande és Cynthia Erivo az utóbbi években már többször is megkapták, hogy már-már egészségtelenül alacsony testtömegre fogytak le, és ezzel rossz példát mutatnak rajongóiknak.
A kommentháború természetesen nem maradt el most sem, hiszen Jenna Ortegát többen is védelmükbe vették, és többeknek is az a véleménye, hogy továbbra sem helyes, ha egy nőt a külseje miatt támadnak be az interneten, vagy bárhol máshol.
Bajban Jenna Ortega sikersorozata?
Ha nem lenne elég az most Jenna Ortegának, hogy külseje miatt került a netezők célkeresztjébe, sikersorozata várva várt folytatása sem akar egyelőre összejönni.
A Wednesday 3. évadára már egy éve várnak a fanatikusok, és a széria újabb fejezetének forgatása hiába kezdődött el már idén februárban, mégsem kerül bemutatásra már idén ősszel, ahogy azt eredetileg tervezték. A munkálatokkal kissé megcsúsztak, amihez például merőben hozzájárult az új évadban debütáló Eva Green forgatáson összeszedett sérülése is. De akadtak más gondok is, így a Wednesday 3. évadának premierje szinte minden bizonnyal 2027 tavaszára csúszott!