Csont és bőrre fogyott a Wednesday sztárja: rá sem lehet ismerni Jenna Ortegára – Videó

A videó alatti kommentszekcióban több ezer hozzászólás érkezett arra vonatkozóan, hogy a Wednesday szépsége a megszokottnál jóval soványabb, és külseje alapján sajnos nem feltétlen tűnik egészségesnek.

Mégis mi a fenét csinált magával? Mi ez az új trend Hollywoodban? A Wicked szereplői után már Jennát is elérte az Ozempic-láz, úgy tűnik. Nagyon szomorú ez…

– írta egy kommentelő, míg egy másik gúnyosan így szólt: „Valaki adjon már enni szegény Jenna Ortegának.”

A hozzászólók között azon a téren konszenzus van, hogy Jenna Ortega valóban látványos fogyása nem egyedi eset, hanem ez sokkal inkább egy új trend, ami a kaliforniai álomgyár területén kibontakozni látszik. A kommentben is olvasható Wicked sztárjai, azaz Ariana Grande és Cynthia Erivo az utóbbi években már többször is megkapták, hogy már-már egészségtelenül alacsony testtömegre fogytak le, és ezzel rossz példát mutatnak rajongóiknak.

A kommentháború természetesen nem maradt el most sem, hiszen Jenna Ortegát többen is védelmükbe vették, és többeknek is az a véleménye, hogy továbbra sem helyes, ha egy nőt a külseje miatt támadnak be az interneten, vagy bárhol máshol.