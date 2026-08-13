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Jenna Ortega

Csont és bőrre fogyott a Wednesday sztárja: rá sem lehet ismerni Jenna Ortegára – Videó

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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A Netflix csillaga ezúttal nem éppen aktuális filmje vagy sorozata miatt került a figyelem középpontjába. Jenna Ortega külsejével váltott ki rajongóiból eddig talán sosem látott mértékű aggodalmat.
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Jenna OrtegawednesdayNetflix

Még csak 23 esztendős, de Jenna Ortega tagadhatatlanul Hollywood egyik legfényesebben szárnyaló csillaga. Amellett, hogy már az álomgyárban is kezdi letenni a névjegyét a Beetlejuice Beetlejuice-szal vagy a Sikoly-filmekkel, a Netflixen is rendszeresen felbukkan. Sőt, hírnevét tulajdonképpen épp a vörös streamingóriásnak köszönheti, hiszen a Wednesday című sorozat elstartolásakor tanulta meg a nevét az egész világ. Ortega kisasszony jelenleg is több projekten dolgozik, viszont sajnos nem ez a fő téma most az interneten vele kapcsolatban.

Jenna Ortega szemmel láthatóan rengeteget fogyott.
Jenna Ortega 2026-ra nem egy új sorozattal, hanem új külsővel lepte meg rajongóit (Fotó: DOMINIQUE JACOVIDES/BESTIMAGE/00734991)

„Valaki adjon már enni szegény Jenna Ortegának”

A napokban az Esquire nevű portál osztott meg egy felvételt, melyen a Jenna Ortega-filmek és sorozatok kulisszái mögé bebarangoló kérdésekre válaszolt a színésznő. Azonban a netezők közül senki sem a Paul Rudd társaságában készített unikornisos botránymozijával kapcsolatos érdekességekre figyelt fel.

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A videó alatti kommentszekcióban több ezer hozzászólás érkezett arra vonatkozóan, hogy a Wednesday szépsége a megszokottnál jóval soványabb, és külseje alapján sajnos nem feltétlen tűnik egészségesnek.

Mégis mi a fenét csinált magával? Mi ez az új trend Hollywoodban? A Wicked szereplői után már Jennát is elérte az Ozempic-láz, úgy tűnik. Nagyon szomorú ez…

– írta egy kommentelő, míg egy másik gúnyosan így szólt: „Valaki adjon már enni szegény Jenna Ortegának.”

A hozzászólók között azon a téren konszenzus van, hogy Jenna Ortega valóban látványos fogyása nem egyedi eset, hanem ez sokkal inkább egy új trend, ami a kaliforniai álomgyár területén kibontakozni látszik. A kommentben is olvasható Wicked sztárjai, azaz Ariana Grande és Cynthia Erivo az utóbbi években már többször is megkapták, hogy már-már egészségtelenül alacsony testtömegre fogytak le, és ezzel rossz példát mutatnak rajongóiknak.

A kommentháború természetesen nem maradt el most sem, hiszen Jenna Ortegát többen is védelmükbe vették, és többeknek is az a véleménye, hogy továbbra sem helyes, ha egy nőt a külseje miatt támadnak be az interneten, vagy bárhol máshol.

Jenna Ortega a Wednesday sztárja, természetesen a harmadik évadban is benne lesz.
A legnézettebb Netflix-sorozatok között jegyzett Wednesday 3. évadában láthatjuk majd legközelebb Jenna Ortegát. De mégis mikor? (Fotó: Billy Bennight)

Bajban Jenna Ortega sikersorozata?

Ha nem lenne elég az most Jenna Ortegának, hogy külseje miatt került a netezők célkeresztjébe, sikersorozata várva várt folytatása sem akar egyelőre összejönni.

A Wednesday 3. évadára már egy éve várnak a fanatikusok, és a széria újabb fejezetének forgatása hiába kezdődött el már idén februárban, mégsem kerül bemutatásra már idén ősszel, ahogy azt eredetileg tervezték. A munkálatokkal kissé megcsúsztak, amihez például merőben hozzájárult az új évadban debütáló Eva Green forgatáson összeszedett sérülése is. De akadtak más gondok is, így a Wednesday 3. évadának premierje szinte minden bizonnyal 2027 tavaszára csúszott!

 

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