Aggódnak a rajongók John Goodmanért – Sokkoló fotón a világsztár!

John Goodmanért imádkoznak a rajongói

Az álomgyár berkein belül sajnos ismét John Goodman fogyása a téma. Erről pedig nem más tehet, mint a Varázslók a Waverly helyből című Disney-sorozat sztárja, David DeLuise, aki bevásárlás közben botlott bele Goodmanbe, és a találkozóról kép is készült, mely felkerült a közösségi médiába.

Noha a fanatikusok közül többen örültek, hogy a két színészt egy képen láthatják, rengeteg komment érkezett John Goodman küllemére vonatkozóan, amit a rajongók már betegesen soványnak tartanak.

Hát nem tudom, ki hogy van vele, de nekem nem tűnik valami egészségesnek… egy extra 5-10 kiló szerintem jót tenne neki

– írta az egyik hozzászóló, míg egy másik kommentelő megjegyezte: „Mindent túlzásba lehet vinni, ahogy a fogyást is. Szerintem túl sokat fogyott, és nem is néz ki jól, de bízom benne, hogy minden rendben van vele.”

John Goodman 2026-ra már csak árnyéka önmagának a rajongók szerint, de ez a színészettől nem vette el a kedvét (Fotó: Lev Radin)

John Goodman hamarosan visszatér

A fanbázis örülhet, hiszen John Goodman nemcsak aggasztó Instagram-posztokban fog feltűnni, hanem a vásznon is. Sőt, már idén ősszel megint láthatja a közönség a Digger című Tom Cruise-moziban, illetve Goodman majd jövőre jelentkezik a beszédes Skeletons, azaz Csontvázak címre keresztelt horrorral. Ki tudja, lehet, pont utóbbi kedvéért kúszott még lejjebb a mérlegen A nagy Lebowski Walterje...