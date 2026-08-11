Aggódnak a rajongók John Goodmanért – Sokkoló fotón a világsztár!

A megszokás nagy úr. Ha valakit a közönség egy bizonyos frizurával vagy jellegzetes testalkattal lát évről évre a vásznon, óriási meglepetésként éri a publikumot, mikor az illető megválik védjegyétől. Bármily furcsán hangzik, John Goodmannek márpedig igenis évtizedeken keresztül a védjegye volt terebélyes termete, ezért is sokkolta a nagyérdeműt, amikor A nagy Lebowski és a Szörny Rt. csillaga majdhogynem egyik pillanatról a másikra megszabadult nem kevesebb, mint 90 kilótól. Hollywood egykori szerethető plüssmackójáért már akkor is aggódtak a John Goodman-filmek és sorozatok szerelmesei, ám akkor a 74 éves színész mindenkit megnyugtatott, hogy csak kevesebbet eszik, és egészségesebb életmódot folytat, csupán ez áll a fogyása hátterében. Azonban az aggodalom szikrája most ismét lángra kapott!
John Goodmanért imádkoznak a rajongói
Az álomgyár berkein belül sajnos ismét John Goodman fogyása a téma. Erről pedig nem más tehet, mint a Varázslók a Waverly helyből című Disney-sorozat sztárja, David DeLuise, aki bevásárlás közben botlott bele Goodmanbe, és a találkozóról kép is készült, mely felkerült a közösségi médiába.
Noha a fanatikusok közül többen örültek, hogy a két színészt egy képen láthatják, rengeteg komment érkezett John Goodman küllemére vonatkozóan, amit a rajongók már betegesen soványnak tartanak.
Hát nem tudom, ki hogy van vele, de nekem nem tűnik valami egészségesnek… egy extra 5-10 kiló szerintem jót tenne neki
– írta az egyik hozzászóló, míg egy másik kommentelő megjegyezte: „Mindent túlzásba lehet vinni, ahogy a fogyást is. Szerintem túl sokat fogyott, és nem is néz ki jól, de bízom benne, hogy minden rendben van vele.”
John Goodman hamarosan visszatér
A fanbázis örülhet, hiszen John Goodman nemcsak aggasztó Instagram-posztokban fog feltűnni, hanem a vásznon is. Sőt, már idén ősszel megint láthatja a közönség a Digger című Tom Cruise-moziban, illetve Goodman majd jövőre jelentkezik a beszédes Skeletons, azaz Csontvázak címre keresztelt horrorral. Ki tudja, lehet, pont utóbbi kedvéért kúszott még lejjebb a mérlegen A nagy Lebowski Walterje...