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fogyás

Aggódnak a rajongók John Goodmanért – Sokkoló fotón a világsztár!

2 órája
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Hollywood legkerekebb arcú jófiúja ismét sokkolta rajongóit. John Goodmanről a múlt hétvégén került fel egy friss felvétel a világhálóra, minek láttán a Golden Globe-díjas színész-komikus minden rajongójának ökölbe szorult a gyomra.
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fogyásA nagy LebowskiJohn GoodmanSzörny Rt.

A megszokás nagy úr. Ha valakit a közönség egy bizonyos frizurával vagy jellegzetes testalkattal lát évről évre a vásznon, óriási meglepetésként éri a publikumot, mikor az illető megválik védjegyétől. Bármily furcsán hangzik, John Goodmannek márpedig igenis évtizedeken keresztül a védjegye volt terebélyes termete, ezért is sokkolta a nagyérdeműt, amikor A nagy Lebowski és a Szörny Rt. csillaga majdhogynem egyik pillanatról a másikra megszabadult nem kevesebb, mint 90 kilótól. Hollywood egykori szerethető plüssmackójáért már akkor is aggódtak a John Goodman-filmek és sorozatok szerelmesei, ám akkor a 74 éves színész mindenkit megnyugtatott, hogy csak kevesebbet eszik, és egészségesebb életmódot folytat, csupán ez áll a fogyása hátterében. Azonban az aggodalom szikrája most ismét lángra kapott!

John Goodman egykori önmagára ma már közel sem emlékeztet.
John Goodman pár évvel ezelőtt még így nézett ki, ám azóta nagyot fordult vele a világ (Fotó: Amanda Parks/Abaca)
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John Goodmanért imádkoznak a rajongói

Az álomgyár berkein belül sajnos ismét John Goodman fogyása a téma. Erről pedig nem más tehet, mint a Varázslók a Waverly helyből című Disney-sorozat sztárja, David DeLuise, aki bevásárlás közben botlott bele Goodmanbe, és a találkozóról kép is készült, mely felkerült a közösségi médiába.

Noha a fanatikusok közül többen örültek, hogy a két színészt egy képen láthatják, rengeteg komment érkezett John Goodman küllemére vonatkozóan, amit a rajongók már betegesen soványnak tartanak.

Hát nem tudom, ki hogy van vele, de nekem nem tűnik valami egészségesnek… egy extra 5-10 kiló szerintem jót tenne neki

– írta az egyik hozzászóló, míg egy másik kommentelő megjegyezte: „Mindent túlzásba lehet vinni, ahogy a fogyást is. Szerintem túl sokat fogyott, és nem is néz ki jól, de bízom benne, hogy minden rendben van vele.”

John Goodman, A nagy Lebowski sztárjaként vált ismertté.
John Goodman 2026-ra már csak árnyéka önmagának a rajongók szerint, de ez a színészettől nem vette el a kedvét (Fotó: Lev Radin)

John Goodman hamarosan visszatér

A fanbázis örülhet, hiszen John Goodman nemcsak aggasztó Instagram-posztokban fog feltűnni, hanem a vásznon is. Sőt, már idén ősszel megint láthatja a közönség a Digger című Tom Cruise-moziban, illetve Goodman majd jövőre jelentkezik a beszédes Skeletons, azaz Csontvázak címre keresztelt horrorral. Ki tudja, lehet, pont utóbbi kedvéért kúszott még lejjebb a mérlegen A nagy Lebowski Walterje...

 

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