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kritika

A kutyagumi szépen becsomagolva is kutyagumi marad: nézhetetlenül rossz lett Ridley Scott új filmje

1 órája
Olvasási idő: 10 perc
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Idős korukra még a legnagyobb zsenik is elfelejtik, mi a jó mozi receptje? Ez a kérdés sajnos Ridley Scott esetében is egyre égetőbb, hiszen megannyi ikonikus sikermozi megálmodójának ismét sikerült alulmúlnia magát. Ezúttal a Kutya csillagkép című förmedvényével.
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kritikaRidley ScottJacob ElordiMargaret Qualley

Neki köszönhettük A nyolcadik utas: a Halált, a Szárnyas fejvadászt, a Gladiátort, de a Mennyei királyságot is, melyekkel Ridley Scott megérdemelt helyet bérelt magának Hollywood történetének legnagyszerűbb rendezői között. Azonban a díszes társaság névsorából az angol direktorzseni, kollégájához, a Megalopolisszal a közönséget szabályosan lesokkoló Francis Ford Coppolával együttesen szépen lassan kikoptatja saját magát. Köszönhetően annak, hogy lassan két évtizede képtelen valami nézhetővel előállni. Ám, amikor már azt hittük, az Alien: Covenantnél vagy a Gladiátor II-nél már semmi sem lehet rosszabb, akkor lépett a képbe az idei nyár egyik legbűzösebb trágyahalma, a Kutya csillagkép.

Jacob Elordi, a Kutya csillagkép főszereplője.
A Ridley Scott-filmek újabb mélypontja: a Kutya csillagkép (Fotó: IMDb)

Ismét eljött a világvége

A posztapokaliptikus mozikkal konkrétan Dunát lehetne rekeszteni, pláne, hogy dicső folyónk vízállása még mindig távol áll a rekordmagasságtól. Ridley Scott 2026-ban viszont mégis úgy érezte, a világnak szüksége lenne egy újabb rémes jövőt vizionáló műre, ezért leemelte a polcról Peter Heller Kutya csillagkép című regényét, majd az arra leülepedett port a közönség szemébe fújta. Bárcsak ezt tette volna, mert még ez is élvezetesebb lett volna, mint a kész végeredmény.

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Jacob Elordi jóképűsége nem sztori

A Kutya csillagkép főhőse napjaink egyik legkelendőbb szépfiúja, az Eufória Nate-je, azaz Jacob Elordi, aki nemcsak a James Bond-jelöltek listáján bukkan fel rendszeresen, hanem tinilányok hálószobájának falán is, poszter formájában. Ő és hűséges ölebe a Nem vénnek való vidék, valamint a Bosszúállók-filmek sztárjával, Josh Brolinnal élnek egy birtokon, ahol egyetlen céljuk van: a túlélés. A világ ugyanis a ma ismert formájában megszűnt létezni, hőseink mindent és mindenkit elvesztettek, akik egykor fontosak voltak számukra, és csakis együttes erővel élhetik túl az éhhalált, valamint a többi, nem túl barátságos túlélő ostromlását.

Bebe, Csuti, Geszler Dorottya a Kutya csillagkép vetítsésén
Vajon Bebe, Csutiék vagy Geszler Dorottya végig a teremben maradtak a Kutya csillagkép vetítése alatt? Nem lennénk meglepve, ha nem (Fotó: Szabolcs László)

Jacob Elordi figurája, Hig egy napon viszont megunja ezt a rendkívül egyoldalú és lehangoló életet, és új kaland, új menedék nyomába ered. Útja során pedig éppen Hollywood egyik vezető női arcába, A szer szépségébe, Margaret Qualley-be, valamint Guy Pearce-be botlik. A cselekmény viszont még itt sem akar igazán beindulni, és eztán közel egy órán át olyan rendkívül érdekfeszítő jeleneteket láthatunk, minthogy hőseink hogyan vágnak fát vagy épp miként kémlelik a csillagokat.

Miután már a film felénél jártunk, és még mindig nem történt igazából semmi sem, a közönségből többen is a távozás mellett döntöttek. Ők jártak jobban, mert a Kutya csillagkép utolsó tíz perce tartogat egyedül némi izgalmat, viszont az sem több holmi B-filmes sci-fiket idéző, olcsó és könnyen prediktálható drámai fordulatnál.

Magaret Qualley, a Kutya csillagkép szereplője
Margaret Qualley sem tett hozzá érdemben semmit a Kutya csillagképhez (Fotó: IMDb)

Kutya csillagkép, avagy a szépen becsomagolt kutyagumi

Ha esetleg valakit érdekelt, milyen lehet egy posztapokaliptikus filmalkotás élőholtak, vérszomjas fertőzöttek, látványos akciójelenetek vagy könnyfacsaró karakterdráma, azaz bárminemű izgalom nélkül, az nyugodtan nézze meg a Kutya csillagképet. Ámbár aligha hisszük, hogy bárki is szeretne ilyen filmet nézni. Ezért is érthetetlen, hogy Ridley Scott miért akart bármi ilyesmit létrehozni. Márpedig a Kutya csillagképben egyik korábban említett színesítő tényező sem szerepel, helyette nonstop minden második képkockán nézhetjük Jacob Elordi fenekét vagy Margaret Qualley ajakharapását.

Persze értjük emögött a rendező indíttatását, valamit kínálni kellett a közönségnek, ha már sztori és nem tűrhetetlenül együgyű szövegkönyv a kanyarban sem volt, és azzal meg nem érjük be, hogy Josh Brolin és Guy Pearce folyton egymásra licitálnak, hogy melyikük tud zsémbesebb öregurat játszani. De attól még, hogy beválogatjuk a legnépszerűbb és leghelyesebb sztárokat, kamera elé állítjuk őket és néha mozog a szájuk, az még nem lesz film. Ha a kutyagumit szépen díszes papírba csomagoljuk, és még egy masnit is kötünk rá, az attól még kutyagumi marad.

Jacob Elordi és Josh Brolin, a Kutya csillagkép szereplői
Jacob Elordi-filmek és sorozatok páratlanul unalmas párosát alkotta a James Bond-jelölt Joss Brolinnal kiegészülve (Fotó: IMDb)

Végszó

Mi lett volna, ha Jacob Elordi kölyökkutya pofija helyett kicsit többet láthattunk volna abból a könyörtelen posztapokaliptikus világból, ami a főszereplőket az őrület határára söpörte? Mi lett volna, ha a direktor nem éri be azzal a mentalitással, hogy a nagy nevekkel majd így is, úgy is el lehet adni a filmet? De igazából a közönségben felmerülő kérdéseket még sokáig lehetne sorolni.

Ahogy például az is egy érdekes talány, hogy a Kutya csillagkép a 110 milliós költségvetését képes lesz-e egyáltalán visszaforgatni, valamint ebből fakad a másik legnagyobb kérdőjel: Ridley Scottnak még van helye Hollywoodban? Vagy a 88 éves direktornak ezzel most azt jelzik a csillagok, hogy ideje lenne végleg nyugdíjba vonulni?

 

 

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