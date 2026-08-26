A kutyagumi szépen becsomagolva is kutyagumi marad: nézhetetlenül rossz lett Ridley Scott új filmje

Margaret Qualley sem tett hozzá érdemben semmit a Kutya csillagképhez (Fotó: IMDb)

Kutya csillagkép, avagy a szépen becsomagolt kutyagumi

Ha esetleg valakit érdekelt, milyen lehet egy posztapokaliptikus filmalkotás élőholtak, vérszomjas fertőzöttek, látványos akciójelenetek vagy könnyfacsaró karakterdráma, azaz bárminemű izgalom nélkül, az nyugodtan nézze meg a Kutya csillagképet. Ámbár aligha hisszük, hogy bárki is szeretne ilyen filmet nézni. Ezért is érthetetlen, hogy Ridley Scott miért akart bármi ilyesmit létrehozni. Márpedig a Kutya csillagképben egyik korábban említett színesítő tényező sem szerepel, helyette nonstop minden második képkockán nézhetjük Jacob Elordi fenekét vagy Margaret Qualley ajakharapását.

Persze értjük emögött a rendező indíttatását, valamit kínálni kellett a közönségnek, ha már sztori és nem tűrhetetlenül együgyű szövegkönyv a kanyarban sem volt, és azzal meg nem érjük be, hogy Josh Brolin és Guy Pearce folyton egymásra licitálnak, hogy melyikük tud zsémbesebb öregurat játszani. De attól még, hogy beválogatjuk a legnépszerűbb és leghelyesebb sztárokat, kamera elé állítjuk őket és néha mozog a szájuk, az még nem lesz film. Ha a kutyagumit szépen díszes papírba csomagoljuk, és még egy masnit is kötünk rá, az attól még kutyagumi marad.

Jacob Elordi-filmek és sorozatok páratlanul unalmas párosát alkotta a James Bond-jelölt Joss Brolinnal kiegészülve (Fotó: IMDb)

Végszó

Mi lett volna, ha Jacob Elordi kölyökkutya pofija helyett kicsit többet láthattunk volna abból a könyörtelen posztapokaliptikus világból, ami a főszereplőket az őrület határára söpörte? Mi lett volna, ha a direktor nem éri be azzal a mentalitással, hogy a nagy nevekkel majd így is, úgy is el lehet adni a filmet? De igazából a közönségben felmerülő kérdéseket még sokáig lehetne sorolni.