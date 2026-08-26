A kutyagumi szépen becsomagolva is kutyagumi marad: nézhetetlenül rossz lett Ridley Scott új filmje

Neki köszönhettük A nyolcadik utas: a Halált, a Szárnyas fejvadászt, a Gladiátort, de a Mennyei királyságot is, melyekkel Ridley Scott megérdemelt helyet bérelt magának Hollywood történetének legnagyszerűbb rendezői között. Azonban a díszes társaság névsorából az angol direktorzseni, kollégájához, a Megalopolisszal a közönséget szabályosan lesokkoló Francis Ford Coppolával együttesen szépen lassan kikoptatja saját magát. Köszönhetően annak, hogy lassan két évtizede képtelen valami nézhetővel előállni. Ám, amikor már azt hittük, az Alien: Covenantnél vagy a Gladiátor II-nél már semmi sem lehet rosszabb, akkor lépett a képbe az idei nyár egyik legbűzösebb trágyahalma, a Kutya csillagkép.
Ismét eljött a világvége
A posztapokaliptikus mozikkal konkrétan Dunát lehetne rekeszteni, pláne, hogy dicső folyónk vízállása még mindig távol áll a rekordmagasságtól. Ridley Scott 2026-ban viszont mégis úgy érezte, a világnak szüksége lenne egy újabb rémes jövőt vizionáló műre, ezért leemelte a polcról Peter Heller Kutya csillagkép című regényét, majd az arra leülepedett port a közönség szemébe fújta. Bárcsak ezt tette volna, mert még ez is élvezetesebb lett volna, mint a kész végeredmény.
Jacob Elordi jóképűsége nem sztori
A Kutya csillagkép főhőse napjaink egyik legkelendőbb szépfiúja, az Eufória Nate-je, azaz Jacob Elordi, aki nemcsak a James Bond-jelöltek listáján bukkan fel rendszeresen, hanem tinilányok hálószobájának falán is, poszter formájában. Ő és hűséges ölebe a Nem vénnek való vidék, valamint a Bosszúállók-filmek sztárjával, Josh Brolinnal élnek egy birtokon, ahol egyetlen céljuk van: a túlélés. A világ ugyanis a ma ismert formájában megszűnt létezni, hőseink mindent és mindenkit elvesztettek, akik egykor fontosak voltak számukra, és csakis együttes erővel élhetik túl az éhhalált, valamint a többi, nem túl barátságos túlélő ostromlását.
Jacob Elordi figurája, Hig egy napon viszont megunja ezt a rendkívül egyoldalú és lehangoló életet, és új kaland, új menedék nyomába ered. Útja során pedig éppen Hollywood egyik vezető női arcába, A szer szépségébe, Margaret Qualley-be, valamint Guy Pearce-be botlik. A cselekmény viszont még itt sem akar igazán beindulni, és eztán közel egy órán át olyan rendkívül érdekfeszítő jeleneteket láthatunk, minthogy hőseink hogyan vágnak fát vagy épp miként kémlelik a csillagokat.
Miután már a film felénél jártunk, és még mindig nem történt igazából semmi sem, a közönségből többen is a távozás mellett döntöttek. Ők jártak jobban, mert a Kutya csillagkép utolsó tíz perce tartogat egyedül némi izgalmat, viszont az sem több holmi B-filmes sci-fiket idéző, olcsó és könnyen prediktálható drámai fordulatnál.
Kutya csillagkép, avagy a szépen becsomagolt kutyagumi
Ha esetleg valakit érdekelt, milyen lehet egy posztapokaliptikus filmalkotás élőholtak, vérszomjas fertőzöttek, látványos akciójelenetek vagy könnyfacsaró karakterdráma, azaz bárminemű izgalom nélkül, az nyugodtan nézze meg a Kutya csillagképet. Ámbár aligha hisszük, hogy bárki is szeretne ilyen filmet nézni. Ezért is érthetetlen, hogy Ridley Scott miért akart bármi ilyesmit létrehozni. Márpedig a Kutya csillagképben egyik korábban említett színesítő tényező sem szerepel, helyette nonstop minden második képkockán nézhetjük Jacob Elordi fenekét vagy Margaret Qualley ajakharapását.
Persze értjük emögött a rendező indíttatását, valamit kínálni kellett a közönségnek, ha már sztori és nem tűrhetetlenül együgyű szövegkönyv a kanyarban sem volt, és azzal meg nem érjük be, hogy Josh Brolin és Guy Pearce folyton egymásra licitálnak, hogy melyikük tud zsémbesebb öregurat játszani. De attól még, hogy beválogatjuk a legnépszerűbb és leghelyesebb sztárokat, kamera elé állítjuk őket és néha mozog a szájuk, az még nem lesz film. Ha a kutyagumit szépen díszes papírba csomagoljuk, és még egy masnit is kötünk rá, az attól még kutyagumi marad.
Végszó
Mi lett volna, ha Jacob Elordi kölyökkutya pofija helyett kicsit többet láthattunk volna abból a könyörtelen posztapokaliptikus világból, ami a főszereplőket az őrület határára söpörte? Mi lett volna, ha a direktor nem éri be azzal a mentalitással, hogy a nagy nevekkel majd így is, úgy is el lehet adni a filmet? De igazából a közönségben felmerülő kérdéseket még sokáig lehetne sorolni.
Ahogy például az is egy érdekes talány, hogy a Kutya csillagkép a 110 milliós költségvetését képes lesz-e egyáltalán visszaforgatni, valamint ebből fakad a másik legnagyobb kérdőjel: Ridley Scottnak még van helye Hollywoodban? Vagy a 88 éves direktornak ezzel most azt jelzik a csillagok, hogy ideje lenne végleg nyugdíjba vonulni?