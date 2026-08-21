Nicole Kidman alaposan megkopasztja a Paramountot: ennyit keres egyetlen epizóddal a Lioness veszélyes szépsége

Sajnálhatják azok a nézők, akik idáig abban a hitben éltek, hogy Taylor Sheridan csak a prérin portyázó cowboyok meséihez ért. A Yellowstone, a Dutton birtok vagy a Marshal: Egy Yellowstone történet atyja ugyanis évek óta egy egészen más stílusú műsort is szállít a SkyShowtime közönségének. Ez a Lioness, mely a CIA egy titkos női osztagának terrorizmus elleni küzdelmét mutatja be, annak minden véresen komoly feladatával együtt. Az idén már a harmadik évadával jelentkező, női energiáktól duzzadó, kicsit sem komfortos kémjátszma ráadásul elképesztő szereplőbrigáddal bír, hiszen az Oscar-díjas Nicole Kidmanen, valamint a szintén aranyszobros Zoe Saldanán kívül még egy Oscar-díjas hollywoodi legendát, Morgan Freemant is sikerült behálózni. Ám, ahogy azt sejteni lehet, egy ilyen díszes kollektívának bizony borsos ára van!
Nicole Kidman minden Lioness-epizód után milliomosnak mondhatja magát
Nem mintha eddig anyagi gondokkal küzdött volna Tom Cruise exfelesége, viszont ez valóban így van, Nicole Kidman megkérte az árát, hogy harmadjára is tisztviselősködjön a CIA-nál.
A Tágra zárt szemek, a Más világ és a Moulin Rouge! színésznője ugyanis megköveteli azt a bért, amit az eddig elért eredményei, no meg persze a menedzsere diktál. Ez pedig nem kevesebb mint minimum egymillió dollár, azaz körülbelül 314 millió forint minden epizód után, amivel hasonlításképp kétszer annyit keres részenként, mint például az HBO Maxon nemrégiben véget ért Sárkányok háza főszereplői. Kidman a 8 epizóddal összesen 8 millió dollárt keres, azaz körülbelül két és fél milliárd forint üti a markát a szezon végeztével.
Ez bizony szép summa, de nem mintha a sorozat további fontos szereplőinek bármi oka lenne szomorkodni. A galaxis őrzői, valamint az Avatar-filmek szépsége, Zoe Saldana is minimum félmillió dollárral többet talál a bankszámláján a hétről hétre jelentkező epizódokat követően, valamint a 89 esztendős Morgan Freemannek is jut nagyjából negyedmillió amerikai zöldhasúnyi nyugdíj-kiegészítés minden rész után.
Nem kell elköszönnünk a Lioness-től
Bár a Lioness 3. évada még féltávnál sem tart, már most szinte biztosra tudják a rajongók, hogy érkezik a folytatás! Ezt az információt pedig az egyik szereplőnek, a Bobbyt alakító Jill Wagnernek köszönhetik, aki pár hete egy interjújában félreérthetetlenül fogalmazott, mikor a sorozat jövőjével kapcsolatban kérdezték.
Természetesen ettől még továbbra is érdemes figyelemmel követni a Lioness akcióval nem spóroló új szezonját, melynek friss epizódjai minden hétfőn jelentkeznek, egészen a szeptember 21-én esedékes évadfináléig!