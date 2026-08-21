Nicole Kidman alaposan megkopasztja a Paramountot: ennyit keres egyetlen epizóddal a Lioness veszélyes szépsége

Sajnálhatják azok a nézők, akik idáig abban a hitben éltek, hogy Taylor Sheridan csak a prérin portyázó cowboyok meséihez ért. A Yellowstone, a Dutton birtok vagy a Marshal: Egy Yellowstone történet atyja ugyanis évek óta egy egészen más stílusú műsort is szállít a SkyShowtime közönségének. Ez a Lioness, mely a CIA egy titkos női osztagának terrorizmus elleni küzdelmét mutatja be, annak minden véresen komoly feladatával együtt. Az idén már a harmadik évadával jelentkező, női energiáktól duzzadó, kicsit sem komfortos kémjátszma ráadásul elképesztő szereplőbrigáddal bír, hiszen az Oscar-díjas Nicole Kidmanen, valamint a szintén aranyszobros Zoe Saldanán kívül még egy Oscar-díjas hollywoodi legendát, Morgan Freemant is sikerült behálózni. Ám, ahogy azt sejteni lehet, egy ilyen díszes kollektívának bizony borsos ára van!

A Nicole Kidman-filmek és sorozatok kapcsán is ritkán látott magas gázsit kaszál a színésznő a Lioness 3. évadával (Fotó: IMDb)

Nicole Kidman minden Lioness-epizód után milliomosnak mondhatja magát

Nem mintha eddig anyagi gondokkal küzdött volna Tom Cruise exfelesége, viszont ez valóban így van, Nicole Kidman megkérte az árát, hogy harmadjára is tisztviselősködjön a CIA-nál.