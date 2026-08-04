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Marilyn Monroe

Ősi indiánátok ragadta el Marilyn Monroe-t? 64 éve halt meg Hollywood szőke szexikonja

19 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Hihetetlen, de már több mint hat évtizede annak, hogy csak múlt időben beszélhetünk a legelbűvölőbb nőről, aki valaha Hollywood vörös szőnyeges kifutójára tette a lábát. Marilyn Monroe halála már 64 éve talányok táptalaja, és most egy újabb teória nőtt ki a földből.
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Marilyn Monroehalálévforduló

Az ujjunkat bárhova helyezzük a világtérképen, lehetetlen olyan helyet találni, ahol ne ismernék Marilyn Monroe nevét. A filmhistória legszexibb szőkesége idén lenne százéves, és kevesebb mint 15 éven át tartó karrierje során akkora hírnevet szerzett és annyi legendát teremtett maga köré, hogy még mindig hihetetlen népszerűségnek örvend. Ez pedig azért különösen nagy bravúr, mert a számok szigetén maradva, éppen ma van 64 éve, hogy már nincs köztünk a Van, aki forrón szereti, a Szőkék előnyben és a Hétvégi vakáció örökké ragyogó csillaga. Marilyn Monroe mítoszához persze tagadhatatlanul hozzájárult rejtélyes halála is, mely még mindig mozgatja népes rajongótáborának fantáziáját.

Marilyn Monroe 64 éve hunyt el
Marilyn Monroe élete, és még inkább a halála már évtizedek óta tartja lázban az embereket (Fotó: PhilStern/OspreyPublishing/Mediadrumworld.com / NORTHFOTO)

Marilyn Monroe halála máig rejtély

1962. augusztus 4-ét sokan máig fekete napként emlegetik, hiszen ezen a napon halt meg Marilyn Monroe. Halálát a hivatalos vizsgálat szerint gyógyszer-túladagolás eredményezte, amit valószínűleg saját maga idézett elő. Ám az máig nem tisztázott, hogy Monroe akaratán kívül vetett-e véget az életének. Az viszont biztos, hogy az ünnepelt sztár utolsó éveiben súlyos depresszióban szenvedett, szorongással és gyógyszerfüggőséggel is küzdött.

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A találgatások pedig több mint 60 éve zajlanak arról, hogy mi idézhette elő nála ezt az állapotot, mi állhat rejtélyes halála mögött. 

Az összeesküvés-elméletek gyártói az elmúlt évtizedekben vadabbnál vadabb konteókkal álltak elő: egyesek szerint egyenesen az egykori amerikai elnök, John F. Kennedy, vagy éppen annak testvére, Robert F. Kennedy parancsára „likvidálták” Monroet, míg egy másik teória azt vallja, hogy a chicagói maffia végzett vele.

Marilyn Monroe utolsó filmje
Marilyn Monroe utolsó filmje, a Kallódó emberek stábja (Fotó: KPA)

Marilyn Monroe utolsó filmje okozta a vesztét?

Van egy olyan őrült feltételezés is, ami viszont minden eddigin túltesz. E szerint a Marilyn Monroe-filmek utolsó kész darabjának forgatásán történtek a felelősek az álomgyári primadonna haláláért. Monroe utolsó filmjét, a Kallódó embereket 1961-ben mutatták be, és az csak a legkisebb probléma volt vele, hogy hatalmasat hasalt a kasszáknál.

Marilyn Monroe és Arthur Miller
Marilyn Monroe férje, Arthur Miller társaságában, akivel 1956 és 1961 között alkottak egy párt (Fotó: United Artists / NORTHFOTO)

A John Huston által rendezett romantikus dráma ugyanis mindenkire bajt hozott. 

Ha az nem lenne elég, hogy a film írója, Arthur Miller és női főszereplője, azaz Marilyn Monroe házassága a mozi készítése során romlott meg végérvényesen, az igazán nagy bajok csak ezután jöttek. A férfi főhőst alakító Clark Gable már a premiert sem érte meg, 1960-ban szívroham vitte el, a másik férfi főszereplő, Montgomery Clift pedig ugyan autóbalesetét túlélte, de a szívroham őt is elragadta ’66-ban.

 Kettejük halála között pedig, mint azt tudjuk, a most éppen újabb életrajzi filmet ihlető Marilyn Monroe elvesztése sokkolta a közönséget 1962-ben.

De a lényeg csak most jön: mégis mi az az őrült teória? Hollywoodban már jó ideje az a szóbeszéd járja, mely most az interneten is szárnyra kapott, hogy Marilyn Monroe utolsó filmjét egy indiánátok sújtotta, mely magával ragadta a legendás színésznőt és társait is. A filmesek állítólag azzal vívták ki a nomád istenek haragját, hogy a Kallódó emberek forgatási helyszínének szettjét egy őslakostemetőre építették fel, mely végül megpecsételte a film és szereplői sorsát is.

 

 

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