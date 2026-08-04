Ősi indiánátok ragadta el Marilyn Monroe-t? 64 éve halt meg Hollywood szőke szexikonja

Az ujjunkat bárhova helyezzük a világtérképen, lehetetlen olyan helyet találni, ahol ne ismernék Marilyn Monroe nevét. A filmhistória legszexibb szőkesége idén lenne százéves, és kevesebb mint 15 éven át tartó karrierje során akkora hírnevet szerzett és annyi legendát teremtett maga köré, hogy még mindig hihetetlen népszerűségnek örvend. Ez pedig azért különösen nagy bravúr, mert a számok szigetén maradva, éppen ma van 64 éve, hogy már nincs köztünk a Van, aki forrón szereti, a Szőkék előnyben és a Hétvégi vakáció örökké ragyogó csillaga. Marilyn Monroe mítoszához persze tagadhatatlanul hozzájárult rejtélyes halála is, mely még mindig mozgatja népes rajongótáborának fantáziáját.

Marilyn Monroe élete, és még inkább a halála már évtizedek óta tartja lázban az embereket (Fotó: PhilStern/OspreyPublishing/Mediadrumworld.com / NORTHFOTO)

Marilyn Monroe halála máig rejtély

1962. augusztus 4-ét sokan máig fekete napként emlegetik, hiszen ezen a napon halt meg Marilyn Monroe. Halálát a hivatalos vizsgálat szerint gyógyszer-túladagolás eredményezte, amit valószínűleg saját maga idézett elő. Ám az máig nem tisztázott, hogy Monroe akaratán kívül vetett-e véget az életének. Az viszont biztos, hogy az ünnepelt sztár utolsó éveiben súlyos depresszióban szenvedett, szorongással és gyógyszerfüggőséggel is küzdött.