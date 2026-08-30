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Már több mint negyven éve, hogy befarolt a fehér Ferrari: így néznek ki a Miami Vice sztárjai manapság

1 órája
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A menőségnek vannak különböző lépcsőfokai, és a lépcső legtetejéről Don Johnson és Philip Michael Thomas tekintenek vissza nagyon hűvösen. A Miami Vice nemcsak egy sorozat volt, hanem nagyon közhelyesen fogalmazva: egy életérzés. De hogy festenek a szereplők napjainkban? Máris mutatjuk!
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galériaDon JohnsonMiami Vice

A Miami Vice jóval több volt egy népszerű rendőrpáros-sorozatnál. A nyolcvanas években olyan popkult jelenséggé nőtte ki magát, amelynek nemcsak a tévézésre, hanem a zenére és a divatra is komoly hatása volt. A könyékig felgyűrt pasztellszínű sportzakók, az izomkocsik, a Phil Collins-dalok által kísért neonfényes éjszakák és a napfényes utcák együtt olyan sajátos világot teremtettek, amelyet néhány képkockából is azonnal fel lehetett ismerni. A Miami Vice kapcsán gyakorlatilag minden klappolt: a történetek mellett a látvány és a zene is legalább annyira fontos volt, ezért nem csoda, hogy szinte mindenki osztozni akart Don Johnsonnal és Philip Michael Thomasszal a képernyőn. A színészek számára egy vendégszerep is komoly lehetőséget jelentett, a legnagyobb zenészek dalai pedig ugyanúgy részévé válhattak a sorozatnak, mely több mint 40 éve van a csúcson!

Sep 28, 1984; Miami, FL, USA; Actor PHILIP MICHAEL THOMAS stars as Det. Ricardo Tubbs and DON JOHNSON stars as Det. James 'Sonny' Crockett in the Michael Mann Productions crime drama, 'Miami Vice.' Mandatory Credit: Photo by Michael Mann Productions/Entertainment Pictures. (©) Copyright 1984 by Courtesy of Michael Mann Productions
A Miami Vice sorozat páratlan párosa, azaz Don Johnson és Philip Michael Thomas már több mint 40 éve ragasztja képernyő elé a nézőket (Fotó: Michael Mann Productions / NORTHFOTO)

Miami Vice volt, van és lesz!

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A jelenleg a Szemtől szemben 2. részén ügyködő Michael Mann szériája a filmvásznon is megpróbált új életre kelni, ám a Colin Farrell és a ma már felismerhetetlen Jamie Foxx főszereplésével készült 2006-os változat nem tudta megismételni az eredeti kultikus sikerét. A sötétebb, komolyabb hangvételű film megosztotta a közönséget, és bár azóta sokan újraértékelték, akkoriban nem lobbantott be egy újabb nagy Miami Vice-lázat.

Hollywood azonban még mindig nem mondott le végleg a legendás párosról: hamarosan ismét nekifutnak a történetnek, a tervek szerint pedig Austin Butler és Michael B. Jordan főszereplésével 2028-ban érkezik az új mozifilm, amiben ráadásul Tom Cruise lehet a főgonosz.

De ne szaladjunk ennyire előre! Inkább kanyarodjunk vissza a fehér Ferrarinkkal a nyolcvanas évek Miamijába, és nézzük meg, hogyan festenek manapság a sorozat egykori főszereplői. Galériánkban Don Johnson és Philip Michael Thomas mai külleme mellett pedig azt is felidézzük, milyen meglepetésvendégeket tudott felvonultatni a Miami Vice:

 

 

 

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