Már több mint negyven éve, hogy befarolt a fehér Ferrari: így néznek ki a Miami Vice sztárjai manapság

A jelenleg a Szemtől szemben 2. részén ügyködő Michael Mann szériája a filmvásznon is megpróbált új életre kelni, ám a Colin Farrell és a ma már felismerhetetlen Jamie Foxx főszereplésével készült 2006-os változat nem tudta megismételni az eredeti kultikus sikerét. A sötétebb, komolyabb hangvételű film megosztotta a közönséget, és bár azóta sokan újraértékelték, akkoriban nem lobbantott be egy újabb nagy Miami Vice-lázat.

Hollywood azonban még mindig nem mondott le végleg a legendás párosról: hamarosan ismét nekifutnak a történetnek, a tervek szerint pedig Austin Butler és Michael B. Jordan főszereplésével 2028-ban érkezik az új mozifilm, amiben ráadásul Tom Cruise lehet a főgonosz.