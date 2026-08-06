Eljött a nap, amire mindenki várt: végre elérhető a Michael Jackson-film streamingen

Kevés film tudta úgy kettéválasztani a kritikusok és a rajongókat, mint a pop királyáról szóló biográfia. Márpedig Mózes manővere a Vörös-tengernél bakfitty volt ahhoz képest, amit a Michael csinált az imént említett két táborral. Azonban az ítészek hiába fanyalogtak, a rajongók imádták a Michael Jacksonról szóló életrajzi mozit, és ez pedig a számokban is megmutatkozott. A közel 200 millió dollárból készült alkotás több mint megötszörözte büdzséjét, és az egymilliárdos álomhatárt is átlépte a kasszáknál. Viszont le mernénk fogadni, hogy még így is bőven akadtak olyan fanatikusok, akik nem látták elégszer, vagy talán egyszer sem a Michaelt, ám most már nekik sem kell lógatniuk az orrukat, hiszen ezt a hiányt bepótolhatják, ráadásul már az otthon kényelméből.
A Michael Jackson-film első része már streamingen, a második viszont még elég messze
A nemsokára az előszereplős God of War-sorozattal is előrukkoló Amazon Prime Video kedvezett végül a Michael Jackson-dalok szerelmeseinek, és az ő kínálatukban lehet keresni 2026 legemlékezetesebb koncert, mi több, turnéélményét biztosító életrajzi filmet.
Ámde azt tanácsoljuk mindenkinek, hogy alaposan élvezze ki a Michael Jackson unokaöccsének, Jaafar Jackson főszereplésével bemutatott mozi teljes játékidejét, mind a 127 percet, mert egy jó darabig sajnos ennyivel kell beérnünk. A Michael 2. részének fejlesztése ugyanis még csak nagyon a korai fázisában jár, és előreláthatólag 2028-nál vagy 2029-nél hamarabb aligha tárul a nagyérdemű elé.
De addig is lesz ideje tanakodni a méretes fanbázisnak azon a kérdésen, vajon a második fejezet, mely a 90-es évektől egészen a pop ikonjának haláláig történteket fogja feldolgozni, magába foglalja majd-e azokat a kényes témákat is, amiket az elődje kíméletlenül kigyomlált a cselekményből.
A Michael már elérhető az Amazon Prime Video kínálatában, viszont egyelőre felár ellenében lehet kölcsönözni vagy végleg megvásárolni a streamingszolgáltató platformján. A Michael Jackson életének egy részét feldolgozó film előzetesét ide kattintva lehet megtekinteni: