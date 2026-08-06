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Michael Jackson

Eljött a nap, amire mindenki várt: végre elérhető a Michael Jackson-film streamingen

15 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Az idei év egyik legnagyobb kasszasikere már az otthonunkban is elérhető. Aki esetleg lemaradt a Michael Jackson életének első felét elregélő Michael című filmről, az egy percig se csüggedjen, hiszen 2026 bombamozija végre felkerült streamingre.
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Michael Jacksonéletrajzi filmstreamingAmazon Prime Videopremier

Kevés film tudta úgy kettéválasztani a kritikusok és a rajongókat, mint a pop királyáról szóló biográfia. Márpedig Mózes manővere a Vörös-tengernél bakfitty volt ahhoz képest, amit a Michael csinált az imént említett két táborral. Azonban az ítészek hiába fanyalogtak, a rajongók imádták a Michael Jacksonról szóló életrajzi mozit, és ez pedig a számokban is megmutatkozott. A közel 200 millió dollárból készült alkotás több mint megötszörözte büdzséjét, és az egymilliárdos álomhatárt is átlépte a kasszáknál. Viszont le mernénk fogadni, hogy még így is bőven akadtak olyan fanatikusok, akik nem látták elégszer, vagy talán egyszer sem a Michaelt, ám most már nekik sem kell lógatniuk az orrukat, hiszen ezt a hiányt bepótolhatják, ráadásul már az otthon kényelméből.

A rossz kritikék ellenére is az év egyik legnagyobb kasszasikere lett a Michael Jackson-film
A rossz kritikák ellenére is az év egyik legnagyobb kasszasikere lett a Michael Jackson-film (Fotó: Lionsgate / Entertainment Pictures)

A Michael Jackson-film első része már streamingen, a második viszont még elég messze

A nemsokára az előszereplős God of War-sorozattal is előrukkoló Amazon Prime Video kedvezett végül a Michael Jackson-dalok szerelmeseinek, és az ő kínálatukban lehet keresni 2026 legemlékezetesebb koncert, mi több, turnéélményét biztosító életrajzi filmet.

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Ő Michael Jackson unokaöccse, aki a popsztárt játssza majd a filmben - fotó, videó

Ámde azt tanácsoljuk mindenkinek, hogy alaposan élvezze ki a Michael Jackson unokaöccsének, Jaafar Jackson főszereplésével bemutatott mozi teljes játékidejét, mind a 127 percet, mert egy jó darabig sajnos ennyivel kell beérnünk. A Michael 2. részének fejlesztése ugyanis még csak nagyon a korai fázisában jár, és előreláthatólag 2028-nál vagy 2029-nél hamarabb aligha tárul a nagyérdemű elé.

A Michael Jackson-filmet már az Amazon Prime-on is megtekinthetjük
A Michael Jackson-filmet már az Amazon Prime-on is megtekinthetjük (Fotó: Lionsgate / Entertainment Pictures)

De addig is lesz ideje tanakodni a méretes fanbázisnak azon a kérdésen, vajon a második fejezet, mely a 90-es évektől egészen a pop ikonjának haláláig történteket fogja feldolgozni, magába foglalja majd-e azokat a kényes témákat is, amiket az elődje kíméletlenül kigyomlált a cselekményből.

A Michael már elérhető az Amazon Prime Video kínálatában, viszont egyelőre felár ellenében lehet kölcsönözni vagy végleg megvásárolni a streamingszolgáltató platformján. A Michael Jackson életének egy részét feldolgozó film előzetesét ide kattintva lehet megtekinteni:

 

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