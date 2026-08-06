Eljött a nap, amire mindenki várt: végre elérhető a Michael Jackson-film streamingen

Kevés film tudta úgy kettéválasztani a kritikusok és a rajongókat, mint a pop királyáról szóló biográfia. Márpedig Mózes manővere a Vörös-tengernél bakfitty volt ahhoz képest, amit a Michael csinált az imént említett két táborral. Azonban az ítészek hiába fanyalogtak, a rajongók imádták a Michael Jacksonról szóló életrajzi mozit, és ez pedig a számokban is megmutatkozott. A közel 200 millió dollárból készült alkotás több mint megötszörözte büdzséjét, és az egymilliárdos álomhatárt is átlépte a kasszáknál. Viszont le mernénk fogadni, hogy még így is bőven akadtak olyan fanatikusok, akik nem látták elégszer, vagy talán egyszer sem a Michaelt, ám most már nekik sem kell lógatniuk az orrukat, hiszen ezt a hiányt bepótolhatják, ráadásul már az otthon kényelméből.

A rossz kritikák ellenére is az év egyik legnagyobb kasszasikere lett a Michael Jackson-film (Fotó: Lionsgate / Entertainment Pictures)

A Michael Jackson-film első része már streamingen, a második viszont még elég messze

A nemsokára az előszereplős God of War-sorozattal is előrukkoló Amazon Prime Video kedvezett végül a Michael Jackson-dalok szerelmeseinek, és az ő kínálatukban lehet keresni 2026 legemlékezetesebb koncert, mi több, turnéélményét biztosító életrajzi filmet.