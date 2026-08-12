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Michael Madsen

Több mint egy évvel halála után tér vissza a vászonra Michael Madsen: ebben a filmben bukkan fel a Kill Bill sztárja

8 perce
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Hihetetlen, de több mint egy éve nincs köztünk Hollywood fenegyereke. Michael Madsen viszont annyira kemény fickó volt, hogy őt még a halál sem tántorítja el attól, hogy tévéképernyőn, vagy esetleg egyenesen a nagy vásznon tűnjön fel újból!
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Michael MadsenKill BillDonnie BrascoKutyaszorítóban

2025. július 3-án az egész világot sokkolta a hír, hogy meghalt Michael Madsen. A Kutyaszorítóban, a Fedőneve: Donnie Brasco, a Kill Bill vagy épp az Aljas nyolcas sztárja 67 éves korában hunyt el és hatalmas űrt hagyott maga után. Jéghideg tekintetét és karcos hangját senki sem tudja utánozni, viszont az a helyzet, hogy egyelőre nem is kell senkinek sem az örökébe lépni. Michael Madsen ugyanis a halála előtti hónapokban és években hihetetlenül aktív volt, és annyi filmet, sorozatot forgatott, és hagyott maga után, hogy rajongóinak még évekig lesz mire jegyet váltaniuk.

Michael Madsen halála 2025-ben történt.
Michael Madsen halála mindenkit egy emberként rázott meg tavaly (Fotó: Miramax Films/KPA)

A Kill Bill sztárja halála után sem áll le

A Michael Madsen-filmek következő darabjának, a Legend of the White Dragon, azaz a Fehér sárkány legendájának bemutatója például már vészesen közel van. A független szuperhősfilmben Madsen egy fontosabb mellékszerepet tölt majd be, és a jeleneteit már jóval a halála előtt rögzítették, így az amerikai közönség augusztus 28-ától már indulhat is a legközelebbi moziba, hogy megnézhesse a Kill Bill rosszfiújának akciózását.

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Magyarországon azonban aligha kerül bemutatásra a film, viszont a Madsen-fanoknak nem kell aggódniuk, kedvencük még a síron túl is gondol rájuk. 

Az IMDb nevű online filmadatbázisban jelenleg a Legend of the White Dragon mellett 13 (!) további projekt szerepel Michael Madsen neve mellett, melyek közül a legtöbbet már befejeztek, és premierre vár, vagy esetleg épp az utolsó simításokat végzik rajtuk.

 Kizárt, hogy ezek közül a sorozatok és mozifilmek közül egyet se tárjanak idővel a honi publikum elé...

Michael Madsen filmek és sorozatok bővülnek
Michael Madsen-filmek és sorozatok száma még a színész halála után gyarapodik (Fotó: OLIVIER BORDE/BESTIMAGE/00185538)

Nem Michael Madsen az egyetlen halállal dacoló színész

Az utóbbi időben a filmvilág sajnos több aktív színészt is elvesztett, akiknek még eszük ágában sem volt nyugdíjba vonulni, ám a sors mégis úgy hozta, idő előtt kellett örökre szóló búcsút venniük a közönségtől.

Őéldául Sam Neill halála sem jelenti azt, hogy a Jurassic Park sztárját nem láthatja még a nagyérdemű a vásznon. A 78 évesen elhunyt új-zélandi színész ugyanis a jövő áprilisban mozikba kerülő Zelda legendájában is fel fog bukkanni, azonban tényleges utolsó filmje, melyben egy magyar ÁVO tisztet játszott volna, már sajnos sosem készül el.

Ha pedig már a magyarokat emlegettük, sajnos hazai fronton is van példa olyan színművészre, aki még halála után is meglátogatja a filmszínházak műsorkínálatát. A tavaly decemberben elhunyt Kálloy Molnár Péter utolsó filmjének, a Two minutes to midnight-nak a premierjét is még mindig várja a publikum.

 

 

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