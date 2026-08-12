Több mint egy évvel halála után tér vissza a vászonra Michael Madsen: ebben a filmben bukkan fel a Kill Bill sztárja

2025. július 3-án az egész világot sokkolta a hír, hogy meghalt Michael Madsen. A Kutyaszorítóban, a Fedőneve: Donnie Brasco, a Kill Bill vagy épp az Aljas nyolcas sztárja 67 éves korában hunyt el és hatalmas űrt hagyott maga után. Jéghideg tekintetét és karcos hangját senki sem tudja utánozni, viszont az a helyzet, hogy egyelőre nem is kell senkinek sem az örökébe lépni. Michael Madsen ugyanis a halála előtti hónapokban és években hihetetlenül aktív volt, és annyi filmet, sorozatot forgatott, és hagyott maga után, hogy rajongóinak még évekig lesz mire jegyet váltaniuk.

Michael Madsen halála mindenkit egy emberként rázott meg tavaly (Fotó: Miramax Films/KPA)

A Kill Bill sztárja halála után sem áll le

A Michael Madsen-filmek következő darabjának, a Legend of the White Dragon, azaz a Fehér sárkány legendájának bemutatója például már vészesen közel van. A független szuperhősfilmben Madsen egy fontosabb mellékszerepet tölt majd be, és a jeleneteit már jóval a halála előtt rögzítették, így az amerikai közönség augusztus 28-ától már indulhat is a legközelebbi moziba, hogy megnézhesse a Kill Bill rosszfiújának akciózását.