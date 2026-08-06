Ezt nem láttuk jönni: magyar gonosztevője lesz A múmia 4-nek?

Csodálkoznánk, ha az ezredforduló környékén nem nőtt volna meg drasztikusan az egyiptológia szakos hallgatók száma szerte a világon. Hiszen ekkoriban majd’ mindenki múmialázban égett, köszönhetően az 1999-ben bemutatott, nagy sikerű A múmiának, valamint a két évvel későbbi A múmia visszatér című folytatásnak. A Brendan Fraser és Rachel Weisz főszereplésével prezentált, a piramisok földjének baljósabbik felén játszódó kalandmozit a 2000-es évek végén már Weisz nélkül trilógiává bővítették, és tervben volt egy 4. fejezet elkészülte is, ám végül egy félresikerült rebootot kaptak csak a rajongók Tom Cruise-zal. A tetralógia azonban most mégis megvalósul, ráadásul Hollywood egyik legédesebb filmes párja 25 év után újra együtt lesz látható a vásznon. Fraser és Weisz mellett viszont már mások is igent mondtak, a visszatérésre a régi szereplők közül. De mégis kik ők, és tényleg magyar főgonoszt kapunk a negyedik felvonásban?
Antonio Banderas helyett magyar múmia?
Elsőre kicsit furán hangozhat a kérdés, de máris megmagyarázzuk. Mielőtt 2008-ban megjelent volna A múmia-filmek harmadik felvonása, azaz A Sárkánycsászár sírja, a stúdió nagy reményeket fűzött a franchise folytatásához, és már tervben volt egy negyedik fejezet is. A helyszín a Távol-Kelet helyett Mexikó lett volna, és kínai császár helyett azték uralkodóval kellett volna megküzdenie Brendan Fraseréknek.
A közép-amerikai antik rosszfiú szerepére ki is nézték Antonio Banderast, ám miután a harmadik nem hozta azokat a számokat a kasszáknál, mint ahogy azt a döntéshozók remélték, a projekt a kukában végezte. Persze, az még elképzelhető, hogy a Universal kiszedi majd onnan, hiszen A múmia 4. részének cselekményéről egyelőre semmit sem tudni.
Milyen meglepő! A halálból térhet vissza A múmia főgonosza
De akkor hogy jön ide a magyar szál? Az új rész szereposztása az elmúlt órákban további ismerős arcokkal bővült, hiszen a kardjával kegyetlenül jól bánó, mindemellett kegyetlenül jóképű Oded Fehr is igent mondott a visszatérésre.
Az Ardeth Bayt alakító színész mellett egy másik igen érdekes régi arc is látható lesz. Ő pedig nem más, mint Kevin J. O’Connor, aki az első részben a címszereplő múmia segédje volt, és akit úgy hívtak, hogy Beni Gábor.
Igen, ő egy magyar karakter volt, amire talán sokan nem is emlékeznek. Az viszont már többeknek derenghet, hogy az alávaló haramia az első rész végén elnyeri méltó büntetését és a szkarabeuszok martalékává válik. Így hát felmerül a kérdés, talán pont belőle lesz majd az új múmiamozi főgonosza? Kissé nevetséges húzás lenne, szóval kötve hisszük. Sokkal valószínűbb, hogy egy Antonio Banderashoz hasonló, felsőbb kategóriás sztár fog befáslizva furfangoskodni.