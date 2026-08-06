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A múmia

Ezt nem láttuk jönni: magyar gonosztevője lesz A múmia 4-nek?

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Lassan tényleg ideje lesz előszedni a szekrényből a karácsonyra vagy születésnapra kapott régészkészletet! A múmia ugyanis hamarosan ismét kisérteni fog a mozikban, immáron negyedjére, és ennek meg is adják a módját!
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A múmiaBrendan FraserAntonio BanderasRachel Weisz

Csodálkoznánk, ha az ezredforduló környékén nem nőtt volna meg drasztikusan az egyiptológia szakos hallgatók száma szerte a világon. Hiszen ekkoriban majd’ mindenki múmialázban égett, köszönhetően az 1999-ben bemutatott, nagy sikerű A múmiának, valamint a két évvel későbbi A múmia visszatér című folytatásnak. A Brendan Fraser és Rachel Weisz főszereplésével prezentált, a piramisok földjének baljósabbik felén játszódó kalandmozit a 2000-es évek végén már Weisz nélkül trilógiává bővítették, és tervben volt egy 4. fejezet elkészülte is, ám végül egy félresikerült rebootot kaptak csak a rajongók Tom Cruise-zal. A tetralógia azonban most mégis megvalósul, ráadásul Hollywood egyik legédesebb filmes párja 25 év után újra együtt lesz látható a vásznon. Fraser és Weisz mellett viszont már mások is igent mondtak, a visszatérésre a régi szereplők közül. De mégis kik ők, és tényleg magyar főgonoszt kapunk a negyedik felvonásban?

Brendan Fraser és Rachel Weisz, A múmia szereplői
Brendan Fraser és Rachel Weisz ismét szembe kell hogy szálljanak a foszlott fáslis förtelemmel A múmia 4. részében (Fotó: UNIVERSAL PICTURES / Entertainment Pictures)

Antonio Banderas helyett magyar múmia?

Elsőre kicsit furán hangozhat a kérdés, de máris megmagyarázzuk. Mielőtt 2008-ban megjelent volna A múmia-filmek harmadik felvonása, azaz A Sárkánycsászár sírja, a stúdió nagy reményeket fűzött a franchise folytatásához, és már tervben volt egy negyedik fejezet is. A helyszín a Távol-Kelet helyett Mexikó lett volna, és kínai császár helyett azték uralkodóval kellett volna megküzdenie Brendan Fraseréknek

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A közép-amerikai antik rosszfiú szerepére ki is nézték Antonio Banderast, ám miután a harmadik nem hozta azokat a számokat a kasszáknál, mint ahogy azt a döntéshozók remélték, a projekt a kukában végezte. Persze, az még elképzelhető, hogy a Universal kiszedi majd onnan, hiszen A múmia 4. részének cselekményéről egyelőre semmit sem tudni.

Brendan Fraser és A múmia szereplői
A Brendan Fraser-filmek legnagyobb visszatérése van készülőben A múmia 4-gyel (Fotó: UNIVERSAL PICTURES / Entertainment Pictures)

Milyen meglepő! A halálból térhet vissza A múmia főgonosza

De akkor hogy jön ide a magyar szál? Az új rész szereposztása az elmúlt órákban további ismerős arcokkal bővült, hiszen a kardjával kegyetlenül jól bánó, mindemellett kegyetlenül jóképű Oded Fehr is igent mondott a visszatérésre. 

Az Ardeth Bayt alakító színész mellett egy másik igen érdekes régi arc is látható lesz. Ő pedig nem más, mint Kevin J. O’Connor, aki az első részben a címszereplő múmia segédje volt, és akit úgy hívtak, hogy Beni Gábor.

Kevin J. O’Connor, A múmia rosszfiúja
Kevin J. O’Connor is visszatér A múmia 4-ben, de vajon megint magyar gonosztevőt fog játszani? (Fotó: IMDb)

Igen, ő egy magyar karakter volt, amire talán sokan nem is emlékeznek. Az viszont már többeknek derenghet, hogy az alávaló haramia az első rész végén elnyeri méltó büntetését és a szkarabeuszok martalékává válik. Így hát felmerül a kérdés, talán pont belőle lesz majd az új múmiamozi főgonosza? Kissé nevetséges húzás lenne, szóval kötve hisszük. Sokkal valószínűbb, hogy egy Antonio Banderashoz hasonló, felsőbb kategóriás sztár fog befáslizva furfangoskodni.

 

 

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