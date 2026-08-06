Ezt nem láttuk jönni: magyar gonosztevője lesz A múmia 4-nek?

Csodálkoznánk, ha az ezredforduló környékén nem nőtt volna meg drasztikusan az egyiptológia szakos hallgatók száma szerte a világon. Hiszen ekkoriban majd’ mindenki múmialázban égett, köszönhetően az 1999-ben bemutatott, nagy sikerű A múmiának, valamint a két évvel későbbi A múmia visszatér című folytatásnak. A Brendan Fraser és Rachel Weisz főszereplésével prezentált, a piramisok földjének baljósabbik felén játszódó kalandmozit a 2000-es évek végén már Weisz nélkül trilógiává bővítették, és tervben volt egy 4. fejezet elkészülte is, ám végül egy félresikerült rebootot kaptak csak a rajongók Tom Cruise-zal. A tetralógia azonban most mégis megvalósul, ráadásul Hollywood egyik legédesebb filmes párja 25 év után újra együtt lesz látható a vásznon. Fraser és Weisz mellett viszont már mások is igent mondtak, a visszatérésre a régi szereplők közül. De mégis kik ők, és tényleg magyar főgonoszt kapunk a negyedik felvonásban?

Brendan Fraser és Rachel Weisz ismét szembe kell hogy szálljanak a foszlott fáslis förtelemmel A múmia 4. részében (Fotó: UNIVERSAL PICTURES / Entertainment Pictures)

Antonio Banderas helyett magyar múmia?

Elsőre kicsit furán hangozhat a kérdés, de máris megmagyarázzuk. Mielőtt 2008-ban megjelent volna A múmia-filmek harmadik felvonása, azaz A Sárkánycsászár sírja, a stúdió nagy reményeket fűzött a franchise folytatásához, és már tervben volt egy negyedik fejezet is. A helyszín a Távol-Kelet helyett Mexikó lett volna, és kínai császár helyett azték uralkodóval kellett volna megküzdenie Brendan Fraseréknek.