Vin Diesel és Mel Gibson baja is meggyűlt már a napfogyatkozással: ezekkel a filmekkel hangolj az égi jelenségre

A napfogyatkozás egy olyan különös égi jelenség, mely mindig is foglalkoztatta az embereket, és nem meglepő módon, a művészetre is óriási hatással volt, mióta világ a világ. Így természetesen a filmkészítőket is múzsaként ihlette meg már a kezdeti időszakban is, ezt az bizonyítja az a tény is, hogy a legelső, eklipszissel kapcsolatos játékfilmet, a Napfogyatkozást közel 120 (!) évvel ezelőtt, 1907-ben mutatták be Franciaországban. A téma pedig azóta sem hagyja nyugodni a direktorokat és a forgatókönyvírókat, ezért a részleges napfogyatkozás 2026-os eljövetele apropóján össze is gyűjtöttük azokat a filmeket, ahol fontos központi téma ez a rendkívüli csillagászai csoda.

A Vin Diesel főszereplésével bemutatott Pitch Blackben egyenesen hármas napfogyatkozásnak lehetünk szemtanúi (Fotó: UNIVERSAL PICTURES / Entertainment Pictures)

Hellboy

Noha képregényfilmek kapcsán általában a Marvel vagy a DC aktuális gigaprodukciójára gondolunk, nem szabad megfeledkezni Ron Perlman szuperhősmozijáról. A Hellboy cselekményének fontos gócpontja a napfogyatkozás, hiszen Pokolfajzat sztorijának végjátékában, a pofonok és a látványos akciózás mellett kapott fontos szerepet a jelenés.