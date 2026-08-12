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Kezdődik a napfogyatkozás – itt nézheted élőben a különleges égi jelenséget

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napfogyatkozás

Vin Diesel és Mel Gibson baja is meggyűlt már a napfogyatkozással: ezekkel a filmekkel hangolj az égi jelenségre

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Kora este érdemes lesz az eget kémlelni, mert olyat láthatunk, ami nem történik minden nap. Ám mielőtt még a napfogyatkozás díszíti az égi vásznat, vegyük végig, melyek voltak azok az alkalmak, mikor ez a különleges esemény a filmvásznon is felbukkant.
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napfogyatkozásmel gibsonfilmVin DieselNapfogyatkozás (film)

A napfogyatkozás egy olyan különös égi jelenség, mely mindig is foglalkoztatta az embereket, és nem meglepő módon, a művészetre is óriási hatással volt, mióta világ a világ. Így természetesen a filmkészítőket is múzsaként ihlette meg már a kezdeti időszakban is, ezt az bizonyítja az a tény is, hogy a legelső, eklipszissel kapcsolatos játékfilmet, a Napfogyatkozást közel 120 (!) évvel ezelőtt, 1907-ben mutatták be Franciaországban. A téma pedig azóta sem hagyja nyugodni a direktorokat és a forgatókönyvírókat, ezért a részleges napfogyatkozás 2026-os eljövetele apropóján össze is gyűjtöttük azokat a filmeket, ahol fontos központi téma ez a rendkívüli csillagászai csoda.

Pitch Black, napfogyatkozás
A Vin Diesel főszereplésével bemutatott Pitch Blackben egyenesen hármas napfogyatkozásnak lehetünk szemtanúi (Fotó: UNIVERSAL PICTURES / Entertainment Pictures)

Hellboy

Noha képregényfilmek kapcsán általában a Marvel vagy a DC aktuális gigaprodukciójára gondolunk, nem szabad megfeledkezni Ron Perlman szuperhősmozijáról. A Hellboy cselekményének fontos gócpontja a napfogyatkozás, hiszen Pokolfajzat sztorijának végjátékában, a pofonok és a látványos akciózás mellett kapott fontos szerepet a jelenés.

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Apocalypto

Mel Gibson éppen idén 20 esztendős történelmi drámája nemcsak attól unikális, hogy maja nyelven beszélnek benne a szereplők, hanem a film igyekezett minden apró, illetve annál kegyetlenebb részletével együtt bemutatni ezt a világot. Ezért kap fontos szerepet például a napfogyatkozás is, mely az Apocalypto egyik legfelkavaróbb jelenetében látható, mikor is a maja közösség emberáldozattal kézül „kedveskedni” az isteneknek, ám aztán jön egy váratlan fordulat…

Teljes napfogyatkozás

Listánk következő eleme igazából kakukktojás, hiszen olyan, fizikai értelemben vett, szemmel látható napfogyatkozás, melyet részben ma hazánkban is láthatunk, ebben a filmben nem történik. Itt a napfogyatkozás sokkal inkább az emberi elmét teljesen elvakító szerelem allegóriája, ami tökéletesen jellemzi Arthur Rimbaud és Paul Verlaine kapcsolatát. A két zseniális költőhöz egyébként világsztár színészek dukáltak ebben az 1995-ös erotikus drámában, hiszen Leonardo DiCaprio és David Thewlis alakították a főszereplőket.

Leonardo Dicaprio, teljes napfogyatkozás
A Leonardo DiCaprio-filmek eme kissé elfeledett darabjában egy átvitt értelemben vett napfogyatkozást tapasztalhatunk (Fotó: KPA)

Az erdei kápolna titka

Ha Disney-filmekről van szó, valahogy nem a horrorok jutnak először az eszünkbe, pedig az egérfüles stúdiónak ebből a zsánerből is akad néhány a tarsolyában. Ilyen például az 1980-as Az erdei kápolna titka is, mely egy erdő közepén lévő faházba költöző családról szól, akiket egy napfogyatkozáskor eltűnt fiatal lány rejtélyébe keverednek bele. A nem mindennapi Disney-mozi különleges, misztikus erővel ruházza fel az égi jelenséget, és ötvözi a népi mesék világát a horrorok hajmeresztő hangulatával.

Pitch Black – 22 évente sötétség

Egyes felmérések szerint a felnőtt emberek 11%-a fél a sötétében, bár valószínűbb, hogy csak ennyi merte bevallani. Erről a kínos félelemről pedig a fantáziánkon túl olyan alkotások gondoskodtak mint például a Vin Diesel-filmek egyik meglepően keveset emlegetett darabja, a Pitch Black – 22 évente sötétség. A sztori a távoli jövőben játszódik egy még távolabbi, ismeretlen bolygón, ahol Diesel és társai kényszerleszállást hajtanak végre űrhajójukkal, mit sem sejtve, hogy az eleinte a napfény birodalmának tűnő hely hamarosan éjsötét földi pokollá változik.

 

 

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