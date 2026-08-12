Az utolsó ház lenne az utolsó film, amit valaha újranéznénk: íme, a Netflix legújabb tömegpusztító fegyvere

Noha a többség már biztosan nagyon szeretné elfelejteni a COVID-járvány idején fennálló karanténidőszakot, hiszen ez majdnem mindenki számára egy fojtogatóan klausztrofób, traumatikus élmény lehetett. A Netflix viszont úgy döntött, most visszarántja a nézőit 2020-ba, hiszen legújabb „nagy dobásának”, Az utolsó ház című thrillernek éppen ez a felütése. Ezzel persze még talán nem is lenne bajunk, ha legalább valami jót kotyvasztott volna ki a vörös streamingóriás, azonban az egész nem lett több, mint egy mesterséges intelligencia utóízű tucatfilm.
Vissza a karanténba!
Az utolsó ház cselekményének középpontjában egy négytagú család áll, akiket kutyájukkal együtt egyik pillanatról a másikra rabul ejt egy megmagyarázhatatlan erő, és nem tudnak kilépni az otthonuk ajtaján, de még az ablakon sem tudnak kiugrani. De nemcsak ők, senki más sem az utcájukban, illetve feltételezhetően az egész világon, ám a film végig csak a főszereplő famíliára, és annak szomszédságára koncentrál.
Hőseink számára hamar világossá válik, még mindig azok jártak jobban, akik bent ragadtak, mert az utcán rekedtek a szüntelenül szakadó esőben lapuló szörnyetegek martalékává válnak. Viszont hiába a nagy öröm, hogy mindenki épségben van, egyre égetőbb lesz az élelem és a vízhiány, és Az utolsó ház olyan morális kérdéseket is feszeget, hogy meddig számít házi kedvencnek egy kutya, és mikortól lesz olyan éhes az ember, hogy az ölebből vacsora legyen.
AI írja a Netflix filmjeit?
Az utolsó ház tehát jól indul, igaz, képtelen végig odatapasztani a néző tekintetét a képernyőre, de a legnézettebb Netflix-filmek utóbbi felhozatalára visszagondolva már egész hízelgő, ha körülbelül fél óra után nincs kedve az ereit felvágni a nézőknek. A fogyaszthatósághoz a két főszereplő, az édesanyát alakító Greta Lee, illetve a családfőt megformáló, Oscar-jelölt Wagner Moura meglepően földhözragadt és életszagú játéka fokozza.
Viszont a kezdeti lüktetés nem tart sokáig, és egy idő után kezdünk belefulladni az unalomba. Ez viszont még mindig jobb sors lett volna a publikumnak ahelyett, ami eztán következik.
Az utolsó ház a második felére ugyanis átcsap egy mai igen divatosnak számító űrlényhorror-akcióba, itt pedig nem kizárt, hogy többen ki is kapcsolják a filmet. Aki viszont eleve ezért jött, az sem lehet kimondottan elégedett a látottakkal, hiszen ufómozinak nem elég látványos vagy félelmetes, sőt, a számítógépes effektek sokkal inkább nevetségesek.
Az utolsó ház pedig miután „ráhozta a frászt” a nézőire, visszatér a mély filozofálgatáshoz, mintha csak az alkotók megkérték volna a mesterséges intelligenciát, hogy valami mondanivalót, elgondolkodtató morális üzenetet erőszakoljon már bele a szkriptbe. És sajnos nem ez az első alkalom, hogy ez a gyanú felmerül egy Netflix-film kapcsán.
Végszó
Az utolsó ház talán maga sem tudja, mi is szeretne lenni. Egyszerre akarta kiszolgálni a látványos szörnyfilmek szerelmeseit, de közben szeretett volna reflektálni olyan égető problémákra is, mint a klímakatasztrófa vagy az energiaválság. A végeredmény viszont nem lett több egy Hang nélkül-re vagy Jelek-re hajazó, mindenhonnan összeollózott másolatnak a másolatánál, amiben a színészeket nem amiatt sajnáljuk, ami történik a karaktereikkel, hanem azért, mert részt kellett venniük ebben az ígéretesnek induló, ám a végére teljesen kifulladó sablonhalmazban.