Az utolsó ház lenne az utolsó film, amit valaha újranéznénk: íme, a Netflix legújabb tömegpusztító fegyvere

Noha a többség már biztosan nagyon szeretné elfelejteni a COVID-járvány idején fennálló karanténidőszakot, hiszen ez majdnem mindenki számára egy fojtogatóan klausztrofób, traumatikus élmény lehetett. A Netflix viszont úgy döntött, most visszarántja a nézőit 2020-ba, hiszen legújabb „nagy dobásának”, Az utolsó ház című thrillernek éppen ez a felütése. Ezzel persze még talán nem is lenne bajunk, ha legalább valami jót kotyvasztott volna ki a vörös streamingóriás, azonban az egész nem lett több, mint egy mesterséges intelligencia utóízű tucatfilm.

A Narcos című sikerszéria sztárja, Wagner Moura ezúttal egy szörnyfilmben bukkant fel ismét a Netflixen (Fotó: Netflix/Entertainment Pictures)

Vissza a karanténba!

Az utolsó ház cselekményének középpontjában egy négytagú család áll, akiket kutyájukkal együtt egyik pillanatról a másikra rabul ejt egy megmagyarázhatatlan erő, és nem tudnak kilépni az otthonuk ajtaján, de még az ablakon sem tudnak kiugrani. De nemcsak ők, senki más sem az utcájukban, illetve feltételezhetően az egész világon, ám a film végig csak a főszereplő famíliára, és annak szomszédságára koncentrál.