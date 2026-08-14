A 20. század legbrutálisabb gyilkosságát kiötlő szektavezérre kíváncsi most mindenki a Netflixen

Nem sokkal azután, hogy a Netflix-sorozatok nézői közül szinte mindenki a Pan Am 103-as járatának tragédiáját élhette újra, a vörös streamingóriás most egy újabb szörnyű és egyben szörnyen izgalmas történettel tarolta le a platformot. A kínálatban ugyanis már elérhető a Beszélgetések egy sorozatgyilkossal: A Charles Manson-szalagok című dokusorozat, ami archív felvételek és interjúk segítségével meséli el a XX. század egyik legrémesebb emberének tartott Charles Manson „felemelkedését”. Ám közel sem ez az első alkalom, hogy a brutális gyilkosságokba torkolló szektasztori képernyőre került, Manson mantrái már másokra is múzsaként hatottak a filmkészítők közül. Ezért össze is gyűjtöttük, mely alkotások dolgozták még fel a jelenlegi egyik legnézettebb Netflix-sorozat előtt a múlt század talán legvérfagyasztóbb rémmeséjét.

Charles Manson szektája most a Netflixet is megfertőzte (Fotó: ZUMAPRESS.com/MEGA/NORTHFOTO)

Charles Manson nem csak a Netflixen tudja rád hozni a frászt

Charlie Says

Mielőtt Matt Smith még tűzokádó szörnyeken repkedett volna az HBO Maxot idén is leuraló Sárkányok házában, ő maga is eljátszott egy szörnyeteget. A Charlie Says-ben ugyanis ő alakította Charles Mansont, bár hozzá kell tenni, a 2018-as mű sokkal inkább fókuszál a szekta női tagjaira, mintsem annak vezetőjére, de mégis remekül bemutatja, hogyan tudott ez a rendkívül furcsa és visszataszító alak annyi fiatal hölgy bizalmába férkőzni, és miért csinálták azt kérdés nélkül, amit „Charlie mond”.