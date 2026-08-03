270 áldozat, köztük 4 magyar: a légi közlekedés egyik legsokkolóbb tragédiáját nézi most mindenki Netflixen

1988. december 21-én, ahogy a világon sok más helyen, a skóciai Lockerbie lakosai is a karácsonyra hangolódtak már. Azonban, ami aznap történt, azt nemcsak a kisváros vagy Nagy-Britannia, hanem az egész világ sem fogja soha elfelejteni. Az ünnepi hangulatot ugyanis egy hatalmas robbanás zavarta meg, melyről hamar kiderült, nem más volt, mint a Londonból New Yorkba tartó Pan Am 103-as járatának lezuhanása. A repülőgépet, fedélzetén 259 utassal (köztük 4 magyarral) bombatámadás érte, majd 9500 méteres magasságból, darabjaira hullva a földre zuhant, ahol további 11 ember életét is kioltotta. A szerencsétlenség, melyet senki sem élt túl, a 2001. szeptember 11-i terrortámadás előtt a legtöbb amerikai életet követelő tragédiának számított, így nem csoda, hogy több mint negyven év elteltével is beszédtéma tengeren innen és túl, melyet most a Netflix is feldolgozott.

A Pan Am 103-as járata által végzett pusztítást a Netflix sorozata is igyekszik megmutatni (Fotó: PA / NORTHFOTO)

A Pan Am 103-asának tragédiája már a Netflixen!

Hogyan is történt pontosan a tragédia? Ki vagy kik álltak az ügy hátterében? Hogy dolgozta fel, vagy próbálta meg feldolgozni a szörnyű tényt Lockerbie népe, hogy égből hullott holttestek lepték el az utcákat és a hátsókerteket? Miként tudtak vagy inkább nem tudtak együtt dolgozni a skót és az amerikai hatóságok?