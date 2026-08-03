270 áldozat, köztük 4 magyar: a légi közlekedés egyik legsokkolóbb tragédiáját nézi most mindenki Netflixen

1988. december 21-én, ahogy a világon sok más helyen, a skóciai Lockerbie lakosai is a karácsonyra hangolódtak már. Azonban, ami aznap történt, azt nemcsak a kisváros vagy Nagy-Britannia, hanem az egész világ sem fogja soha elfelejteni. Az ünnepi hangulatot ugyanis egy hatalmas robbanás zavarta meg, melyről hamar kiderült, nem más volt, mint a Londonból New Yorkba tartó Pan Am 103-as járatának lezuhanása. A repülőgépet, fedélzetén 259 utassal (köztük 4 magyarral) bombatámadás érte, majd 9500 méteres magasságból, darabjaira hullva a földre zuhant, ahol további 11 ember életét is kioltotta. A szerencsétlenség, melyet senki sem élt túl, a 2001. szeptember 11-i terrortámadás előtt a legtöbb amerikai életet követelő tragédiának számított, így nem csoda, hogy több mint negyven év elteltével is beszédtéma tengeren innen és túl, melyet most a Netflix is feldolgozott.
A Pan Am 103-asának tragédiája már a Netflixen!
Hogyan is történt pontosan a tragédia? Ki vagy kik álltak az ügy hátterében? Hogy dolgozta fel, vagy próbálta meg feldolgozni a szörnyű tényt Lockerbie népe, hogy égből hullott holttestek lepték el az utcákat és a hátsókerteket? Miként tudtak vagy inkább nem tudtak együtt dolgozni a skót és az amerikai hatóságok?
Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket igyekszik megválaszolni a Netflix-sorozatok jelenlegi egyik legnézettebb darabjának számító Lockerbie: A Pan Am 103-as járata. A hatrészes miniszéria alaposan körüljárja a katasztrófa körülményeit, és az HBO Maxon pár éve hatalmasat taroló Csernobil módjára, a könnyebb mesélhetőség jegyében, a valóságot némi fikcióval tarkítva rántja le a leplet az ügy minden apró titokzatosságáról. És a szériát látva joggal merül a fel a kérdés a nézőkben: Vajon idővel az olyan aviatikai esetek is teret nyernek a képernyőn mint a Malaysia Airlines 370-es járatának rejtélyes eltűnése vagy az épp a napokban 41 éve történt Delta Air Lines 191-esének tragikus története?
A szereplőgárdát egyébként nem világsztárok, de azért mégiscsak ismerős arcok erősítik. A főszerepben a fiatal nyomozót alakító Connor Swindellst láthatjuk, akinek arcát a legtöbben egy másik népszerű Netflix-szériában, a Szexoktatásban jegyezhették meg, de A Pan Am 103-as járatában feltűnik még Briliáns elmék és a The Madison szépfiúja, Patrick J. Adams, valamint a Guy Ritchie-féle Sherlock Holmes Eddie Marsanja is.
Az egyik magyar áldozat nem is ezzel a géppel utazott volna
Sajnos a sorozatban nem esik szó külön a magyar áldozatokról, bár ez egy közel 300 halálesettel járó repülőgép-szerencsétlenség esetében nem is róható fel hibaként, az ő történetük itt mindenképp érdemel pár sort.
A tragédiában egy háromfős váci család, a 29 éves Roller János, a 27 éves Rollerné Pisák Zsuzsanna és a mindössze ötéves kislányuk, Roller Edina, valamint a 79 esztendős, budapesti Drucker Róbertné vesztette életét. A Roller família János nagybátyjához szeretett volna menni családlátogatóba, míg Druckerné fiaihoz igyekezett a tengerentúlra. A magyar utasok a Budapestről Frankfurtba tartó járton ismerkedtek össze, és egy szemtanú elmondása szerint az idős hölgy azért utazott a Skóciában lezuhant gépen, mert segíteni szeretett volna az angolul nem beszélő Rolleréknek, és eredetileg egy másik járattal ment volna Amerikába. Bár ezt a teóriát egy másik szemtanú megcáfolta, de a tragédia ettől természetesen egy cseppet sem veszít súlyosságából.