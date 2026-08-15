Befutott Netflixre az ausztrál Bridgerton: ezt minden rajongónak látnia kell!

A Netflix-sorozatok kínálata olyan, mint egy doboz bonbon: az ember nem tudhatja, mit vesz belőle. A népszerű streamingszolgáltató ugyanis mindig igyekszik a lehető legérdekesebb és legváltozatosabb szériafelhozatallal előrukkolni. A jelenlegi legnézettebb műsorok között megtalálható például a Pan Am 103-as járatának tragédiáját feldolgozó minisorozata, a Charles Manson rémtetteit elregélő dokumentumszéria, de a legendás futballedző, José Mourinho élete is képernyő elé szegezi a Netflix-nézőket. A streamingóriás viszont odafigyel a kosztümös drámák szerelmeseire is, akik ezt meg is hálálják: a Ragyogó karrierem egy nappal a debütálása után rögtön dobogóra került.
Karrier kontra szerelem párharc a Netflixen
A sorozat, amiért most mindenki odavan Netflixen nem a streamingszolgáltató fejéből pattant ki. A Ragyogó karrierem ugyanis 125 évvel ezelőtt jelent Miles Franklin tollából, könyv formájában. A cselekmény középpontjában Sybylla, egy feltörekvő, 18-19. század fordulóján élő írónő áll, aki fittyet hány a kor elvárásaira, és ahogy a cím is sugallja, karrierjére kíván koncentrálni, ahelyett hogy minden áron férjet találjon magának.
Azonban ismerjük, milyen ironikus tud lenni a sors, természetesen épp ekkor kopogtat be az ajtaján a szerelem, mely az egész életét fenekestől borítja fel. A főszerepet az elbűvölő Philippa Northeastre osztották, míg a női nézők elcsábításáért Christopher Chung felel.
A regénynek egyébként közel sem ez az első adaptációja, hiszen 1979-ben film formájában is megelevenedtek Franklin sorai. A női főszerepben akkor Judy Davist láthattuk, a szerelmi szálat pedig az idén elhunyt Sam Neill jelentette.
Mikor tér vissza az eredeti Bridgerton?
A Ragyogó karrierem tehát tökéletes hangolódási lehetőség a Bridgertonra, hiszen hangulatában és stílusában is megidézi sokak kedvenc sorozatát. Ámde jogosan merülhet fel a kérdés a rajongókban: meddig kell még várnunk „az igazira”?
A helyzet az, hogy már nem is olyan sokáig. A Bridgerton család 5. évada, mely nem Eloise, hanem Francesca történetére fog összpontosítani, megtöri a kétévente megjelenő új évad hagyományát, és a fanatikusok hatalmas örömére már 2027-ben képernyőre kerül majd!