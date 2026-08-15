Befutott Netflixre az ausztrál Bridgerton: ezt minden rajongónak látnia kell!

Azonban ismerjük, milyen ironikus tud lenni a sors, természetesen épp ekkor kopogtat be az ajtaján a szerelem, mely az egész életét fenekestől borítja fel. A főszerepet az elbűvölő Philippa Northeastre osztották, míg a női nézők elcsábításáért Christopher Chung felel.

A regénynek egyébként közel sem ez az első adaptációja, hiszen 1979-ben film formájában is megelevenedtek Franklin sorai. A női főszerepben akkor Judy Davist láthattuk, a szerelmi szálat pedig az idén elhunyt Sam Neill jelentette.

Amíg nincs Bridgerton 5. évada, addig itt van helyette a Ragyogó karrierem (Fotó: IMDb)

Mikor tér vissza az eredeti Bridgerton?

A Ragyogó karrierem tehát tökéletes hangolódási lehetőség a Bridgertonra, hiszen hangulatában és stílusában is megidézi sokak kedvenc sorozatát. Ámde jogosan merülhet fel a kérdés a rajongókban: meddig kell még várnunk „az igazira”?

A helyzet az, hogy már nem is olyan sokáig. A Bridgerton család 5. évada, mely nem Eloise, hanem Francesca történetére fog összpontosítani, megtöri a kétévente megjelenő új évad hagyományát, és a fanatikusok hatalmas örömére már 2027-ben képernyőre kerül majd!