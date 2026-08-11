Lemondott az amerikai Squid Game-ről a Netflix: magyar változat jöhet helyette

Le mernénk fogadni, hogy 2021-ben szinte mindenki rémálmaiban rózsaszín overálos alakok tűntek fel. Ezért a jelenségért pedig nem más volt a felelős, mint a legnézettebb Netflix-sorozatok egyikének számító Squid Game. A magyarul Nyerd meg az életed címre keresztelt dél-koreai műsor 456 eladósodott emberről szól, akik óriási pénzösszegre tehetnek szert. Ehhez azonban a poklok poklát kell átélniük, és gyilkos gyerekjátékok megnyerése árán vívhatják ki a főnyereményt, ami nemcsak a temérdek zöldhasú, hanem a saját életük is. A széria még két további évadot élt meg, utolsó fejezete lezárásában pedig az alkotók belengették egy amerikai folytatás lehetőségét, ám ez sajnos nagyon úgy néz ki, mégsem valósul meg.
A Netflix nem viszi Amerikába a gyilkos játszmát
Mindenki egy emberként ugrott fel a kanapéról, mikor a Squid Game 3. évadának utolsó képkockáin feltűnt Cate Blanchett, amivel biztossá vált, hogy létrejön a rajongók által hőn áhított amerikai verziója a Squid Game-nek. A produkcióról a 2025 júniusi évadzáró előtt már hónapokkal mentek a pletykák, a tengerentúli túlélőtúra megrendezésére pedig már a Netflix egy A-listás rendezőt is felkért, David Fincher személyében.
A projekt veszte azonban pont az lett, hogy az a bizonyos szarka túl sokat akart. A Hetedik, a Harcosok klubja és a Holtodiglan, valamint a Brad Pitt főszereplésével hamarosan épp a Netflixre érkező Volt egyszer egy… Hollywood folytatását dirigáló Fincher ugyanis olyannyira be volt már táblázva, hogy egész egyszerűen képtelen volt időt szakítani az amerikai folytatás fejlesztésére.
A vörös streamingóriás pedig már nem győzött tovább várni, és egy bennfentes információi szerint nemcsak szimplán lecserélte a projekt élén álló sztárdirektort, hanem a rajongók legnagyobb bánatára, az egész tervezetet lesöpörte az asztalról. Noha ezt hivatalosan még nem erősítette meg a Netflix!
Európába költözik a Squid Game?
Azonban mielőtt a magyar Squid Game-szerelmesek súlyos letargiába zuhannának, lenne nekik egy jó hírünk is. A Netflix háza táján tudniillik egészen más koncepció alapján szeretnének elindulni, és az Egyesült Államok helyett sokkal inkább az „öreg kontinensre” szeretnének koncentrálni.
Az informátor szerint így jelenleg egy amerikai Nyerd meg az életed helyett egy Squid Game: Franciaországra vagy Squid Game: Norvégiára sokkal nagyobb esély van. És ki tudja? Talán még Magyarországra is ellátogathat a gyilkos játszma, bár erre azért valljuk be, igen fikarcnyi esély van. A gondolattal viszont el lehetne játszani, mely magyar színészeket tudnánk elképzelni egy magyar Squid Game-ben...