Lemondott az amerikai Squid Game-ről a Netflix: magyar változat jöhet helyette

Le mernénk fogadni, hogy 2021-ben szinte mindenki rémálmaiban rózsaszín overálos alakok tűntek fel. Ezért a jelenségért pedig nem más volt a felelős, mint a legnézettebb Netflix-sorozatok egyikének számító Squid Game. A magyarul Nyerd meg az életed címre keresztelt dél-koreai műsor 456 eladósodott emberről szól, akik óriási pénzösszegre tehetnek szert. Ehhez azonban a poklok poklát kell átélniük, és gyilkos gyerekjátékok megnyerése árán vívhatják ki a főnyereményt, ami nemcsak a temérdek zöldhasú, hanem a saját életük is. A széria még két további évadot élt meg, utolsó fejezete lezárásában pedig az alkotók belengették egy amerikai folytatás lehetőségét, ám ez sajnos nagyon úgy néz ki, mégsem valósul meg.

A Squid Game a Netflix történetének egyik legnépszerűbb sorozata (Fotó: Netflix via Bestimage/00553223)

A Netflix nem viszi Amerikába a gyilkos játszmát

Mindenki egy emberként ugrott fel a kanapéról, mikor a Squid Game 3. évadának utolsó képkockáin feltűnt Cate Blanchett, amivel biztossá vált, hogy létrejön a rajongók által hőn áhított amerikai verziója a Squid Game-nek. A produkcióról a 2025 júniusi évadzáró előtt már hónapokkal mentek a pletykák, a tengerentúli túlélőtúra megrendezésére pedig már a Netflix egy A-listás rendezőt is felkért, David Fincher személyében.