A Szörnyeteg-sorozat visszatér Netflixre: már azt is tudjuk, hogy mikor!

2022-ben talán még a Netflix fejesei sem ejtették, mekkora dobás lesz a Jeffrey Dahmerről szóló minisorozatukból. Pedig az Evan Peters főszereplésével bemutatott Szörnyeteg 1. évadából a streamingplatform történetének 9. legnézettebb szériája lett a maga 115 millió megtekintésével. A Netflix vette is a lapot, a nép több ilyen vérfagyasztó esti mesét szeretne, így két évvel később érkezett is a szülőgyilkos Menendez testvérek sztorija, amit aztán egy évvel később a XX. század talán leghírhedtebb sorozatgyilkosának, Ed Geinnek a válogatott rémtettei követtek. A fanatikusok szerencséjére most sem kell sokáig várni, hiszen a Szörnyeteg legújabb évada jó diák módjára az iskolai becsengetés után nem sokkal érkezik idén is.

A Szörnyeteg: A Lizzie Borden-sztori szeptemberben érkezik Netflixre (Fotó: Netflix)

Ettől a nőtől fog rettegni hamarosan minden Netflix-néző

A streamingóriás következő alanya az a Lizzie Borden lesz, akinek a nevéhez a 19. század egyik legködösebb, máig megoldatlan ügye köthető. Az 1860-ban született amerikai lány életét nem sokan irigyelték volna tőle: édesanyja már fiatal korában meghalt, a fiúgyermekre vágyó apja szeretetét sem ő, sem nővére sem nyerte el sohasem, és mindennek tetejébe még egy gonosz mostohát is kaptak a nyakukba.