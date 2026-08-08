Nicolas Cage és Christian Bale egymásra licitálnak új filmjükben, hogy ki felismerhetetlenebb – Videó!

Az talán nem újdonság a rendszeres filmfogyasztók számára, hogy Christian Bale előszeretettel olvaszt le magáról vagy épp szed fel magára súlyos testtömegeket, csak azért, hogy fizikailag is tökéletesen át tudja adni a karakter történetét. A sokszor már az életével játszó, Oscar-díjas walesi színésszel ellentétben Nicolas Cage csak mostanában kapott rá a brutális átalakulásokra, és ő is inkább a maszkmesterekre bízza magát, Longlegs – A rém című 2024-es horrorjában talán még legnagyobb fanatikusai sem ismertek rá. Na, és mi történik akkor, ha ezt a két alakváltó szupersztárt összeeresztjük? Ebből sül ki az idei év egyik legjobban várt filmje, a Madden.
Így lett Nicolas Cage-ből az amerikai futball legendája
A hamarosan nevet változtató Nicolas Cage főszereplésével érkező Madden című film a tengerentúli futball legnagyobb legendájának életét hivatott bemutatni. John Madden a ’70-es években lett a szakma nagyja, mikor az Oakland Raiders edzőjeként többszörös SuperBowl-résztvevőt csinált a csapatból, majd 1979-ben el is hódították a hőn áhított trófeát. Madden a pálya melletti sikerek után a tévéstúdiókba tette át székhelyét, és az amerikai televíziózás legikonikusabb kibice lett.
Azonban nemcsak a focié lesz a főszerep a Nicolas Cage által alakított John Madden biográfiájában, hanem a személyes kapcsolatok és drámák is komoly hangsúlyt kapnak. Erről pedig például Christian Bale fog gondoskodni, aki az Oakland Raiders tulajdonosát, Al Davist fogja játszani. De a szavak helyett most inkább a képek beszéljenek, döntsék el az olvasók, hogy a Cage és Bale közötti metamorfóziscsetepatét ki nyerte:
Mozi helyett streamingen alakul át ezúttal Christian Bale
A filmmel kapcsolatban egyébként óriási blama, hogy ekkora sztárparádé ellenére nem küldik mozikba, hanem rögtön streamingen fog megjelenni. A döntés háttérében valószínűleg a direktor, David O. Russell legutóbbi alkotásának, az Amszterdamnak az orbitális buktájának köszönhető. A 2022-es mű hiába tudott felsorakoztatni olyan neveket, mint Margot Robbie, Christian Bale, Anya Taylor-Joy, Rami Malek vagy épp Robert De Niro, 80 milliós büdzséjének még csak a felét sem tudta visszatermelni a kasszáknál.
A Madden ebből kifolyólag, rossz gyerek módjára a sarokba, vagyis pontosabban a streamingre lett száműzve. Cage és Bale sportdrámázása az Amazon Prime Video kínálatában lesz elérhető, méghozzá 2026. november 18-ától.