Nicolas Cage kincsvadászként tér vissza a képernyőkre: új résszel érkezik A nemzet aranya

Benjamin Gates ismét a kincsek nyomába ered. A nemzet aranya rendezője, Jon Turteltaub megerősítette, hogy végre elkezdődött a kalandfilm-franchise harmadik részének elkészítése, és még Nicolas Cage is visszatér.

Nicolas Cage kincsvadászként tér vissza a képernyőkre. Fotó: Persona Stars / NORTHFOTO

Nicolas Cage kincsvadászként tér vissza a képernyőkre

„Megtörténik” - mondta a National Treasure Hunt podcastnak nemrég egy élő eseményen Philadelphiábana rendező.

Ezelőtt még nem mondtam semmit, de megérdemlitek, hogy halljátok a hírt

- mondta Turteltaub, megjegyezve, hogy a közönség előtt elsőként jelentette ki nyilvánosan a franchise folytatását

A rendező azt megerősítette, hogy Nicolas Cage, aki az első két filmben Ben Gates kincsvadászt alakította, várhatóan visszatér a harmadik részben is. Azt megjegyezte azonban, hogy néhány akadály továbbra is megakadályozhatja a film előrehaladását.

Végre valóság. De most már hollywoodi valóság, ami azt jelenti, hogy bármi megtörténhet. Ha Nic-et elüti egy busz, nincs Nemzet aranya 3. Ha engem üt el egy busz, valószínűleg lesz Nemzet aranya 3. Üdvözöllek Hollywoodban.

Turteltaub elmondta a közönségnek, hogy egy általa és a Disney által jóváhagyott forgatókönyv már elkészült, és megjegyezte, hogy amennyire csak lehetséges, mindenki visszatér. A nemzet aranya főszereplői Cage, Diane Kruger és Justin Bartha voltak - egy kincskereső trió, akik akaratuk ellenére keverednek bele a Függetlenségi Nyilatkozat ellopására szőtt tervbe, hogy megtalálják a szabadkőművesek által elrejtett hatalmas vagyont. A mellékszereplőgárdát Jon Voight, Harvey Keitel és Sean Bean tette teljessé.

Az eredeti film a vegyes kritikák ellenére több mint 347 millió dolláros bevételt hozott a bejelentett 100 millió dolláros költségvetéséből. 2007-ben követte a folytatás, A nemzet aranya: Titkok könyve, amelyben a teljes alapszereplőgárda visszatért. A Titkok könyve 459 millió dolláros globális bevételt produkált a bejelentett 130 millió dolláros büdzsé mellett.

A folytatásban bemutatkozott a Titkok Könyve, az amerikai elnökök között öröklődő, szigorúan titkos információk gyűjteménye. A Bruce Greenwood által alakított elnök arra kéri Bent, hogy vessen egy pillantást a kötet 47. oldalára. Bár a főhős később sorsfordítónak nevezi az ott látottakat, a titkot sosem fedi fel. Ez azt jelenti, hogy a nézők már 19 éve várnak a rejtély megoldására. A harmadik rész érkezéséről már régóta terjednek a pletykák, és most úgy tűnik, a közönség végre választ kaphat arra, mi áll a rejtélyes oldalon - írta az Entertainment Weekly.