Gyászol Hollywood: meghalt a világ egyik leghíresebb hangja

Peter Cullen szerdán, Los Angeles-i otthonában hunyt el – közölte a színész ügynöke. A halál pontos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Peter Cullen 85 éves volt - írja a TMZ.

Peter Cullen - Fotó: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A család közleménye szerint Peter Cullen békésen, szerettei körében halt meg. Hozzátartozói arra kérték a rajongókat, hogy a színész örökségét azzal őrizzék meg, hogy együttérzéssel, tisztességgel és hűséggel fordulnak mások felé. Felidézték Cullen egyik legismertebb, Optimus Prime-hoz is szorosan kötődő gondolatát: „

Légy elég erős ahhoz, hogy gyengéd legyél.

Peter Cullen Optimus Prime hangjaként vált világhírűvé

Peter Cullen neve évtizedeken keresztül összeforrt Optimus Prime karakterével. Már az 1980-as évek eredeti Transformers animációs sorozatában ő kölcsönözte a hangját az Autobotok vezetőjének, majd évtizedekkel később Michael Bay mozifilmjeiben is visszatért a szerephez.

Jellegzetes, mély hangja Optimus Prime egyik legfontosabb ismertetőjegyévé vált, és generációk számára Cullen alakítása jelentette a Transformers univerzumának egyik állandó pontját.

Nem csak a Transformersből ismerhették a hangját

A színész rendkívül hosszú pályafutása során számos más ismert karaktert is megszólaltatott. Az 1987-es Predatorban a címszereplő földönkívüli hangján is dolgozott, emellett Füles hangját adta a Micimackó több produkciójában, Monterey Jacket szólaltatta meg a Chip 'n Dale Rescue Rangers című sorozatban, valamint KARR hangjaként is hallható volt a Knight Riderben.

Cullen még Máriót is megszólaltatta az 1980-as években készült Donkey Kong animációs sorozatban.